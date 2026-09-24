ASTROLOGIA

Hoje (24 de setembro), estes signos podem viver mudanças importantes no trabalho e no dinheiro

A quinta-feira favorece quem organiza a vida profissional, revisa as finanças e resolve pendências antes de assumir novos compromissos

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia pede atenção ao que precisa ser colocado em ordem. Em vez de correr atrás de resultados imediatos, vale aproveitar o momento para concluir tarefas, rever planos e cortar compromissos que já não fazem sentido.

No trabalho, conversas e conexões podem abrir novas possibilidades para alguns signos. Já no dinheiro, pequenos ajustes podem fazer diferença, enquanto a vida amorosa pede mais clareza sobre planos, limites e expectativas. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries:

Áries pode encontrar uma oportunidade profissional por meio de contatos, reuniões ou grupos dos quais participa. Se existe uma proposta ou negociação parada, vale retomar a conversa e dar o próximo passo. Uma pessoa conhecida hoje também pode se tornar importante mais adiante.

No dinheiro, pequenas despesas recorrentes merecem atenção. Assinaturas, pagamentos automáticos e gastos online podem estar consumindo mais do que você imagina. No amor, conversar sobre planos de viagem, economia ou objetivos em comum pode aproximar o casal.

Dica cósmica: Uma boa conexão pode abrir portas, mas é a organização que ajuda a transformar oportunidade em resultado.

Touro:

Touro pode ter a reputação profissional colocada em evidência. Reuniões importantes, apresentações e negociações são oportunidades para mostrar conhecimento e segurança. Também vale aproveitar o dia para melhorar sistemas e ferramentas que facilitem seu trabalho.

Na vida financeira, planejamento será mais importante do que decisões rápidas. Antes de assumir uma nova despesa ou emprestar dinheiro, confira as condições com cuidado. No amor, não deixe a pressão profissional fazer o parceiro se sentir deixado de lado.

Dica cósmica: Ambição funciona melhor quando vem acompanhada de planejamento e comunicação clara.

Gêmeos:

Gêmeos pode usar a comunicação como principal ferramenta de avanço no trabalho. Projetos internacionais, documentos, aprovações e apresentações exigem preparo e atenção aos fatos. Uma conversa bem conduzida pode destravar uma questão que parecia complicada.

O dinheiro pede cautela, principalmente diante de investimentos que parecem bons demais para ser verdade. Conversar com alguém experiente pode ajudar a enxergar alternativas mais práticas. No amor, interesses intelectuais, viagens e planos para o futuro podem criar uma aproximação especial.

Dica cósmica: Escolha bem as palavras, porque uma conversa pode fazer mais por você do que horas de esforço isolado.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer:

Câncer pode precisar agir com mais discrição no trabalho. Antes de assinar documentos ou assumir novas responsabilidades, revise tudo com calma. Se receber uma crítica, evite responder no impulso e tente entender exatamente o que está sendo pedido.

As finanças compartilhadas também merecem atenção, especialmente diante de consertos, pagamentos inesperados ou novas despesas. No amor, fugir de um assunto delicado pode prolongar um problema que já precisa ser enfrentado. Uma conversa sincera pode trazer mais alívio do que uma tentativa de fingir que está tudo bem.

Dica cósmica: Algumas decisões ficam mais fáceis quando você desacelera antes de escolher.

Leão:

Leão pode avançar em reuniões com clientes, negociações e propostas profissionais, principalmente se tiver o cuidado de deixar tudo bem documentado. Em vez de tentar impressionar, concentre-se na qualidade do que está oferecendo.

No dinheiro, revisar custos e negociar preços pode melhorar o orçamento. Evite gastar apenas para manter uma determinada imagem. No amor, atitudes práticas de cuidado podem falar mais alto do que declarações grandiosas.

Dica cósmica: Deixe seu trabalho falar por você e não transforme aparência em prioridade financeira.

Virgem:

Virgem pode encontrar uma solução para uma pendência profissional que vinha consumindo tempo. Organizar processos, corrigir erros e simplificar tarefas ajuda a recuperar produtividade. Só tome cuidado para não transformar uma questão simples em um problema maior por excesso de análise.

Na vida financeira, revisar contratos, orçamentos e gastos recorrentes será útil antes de qualquer investimento importante. No amor, gestos concretos podem ser mais significativos do que palavras, mas evite analisar cada pequeno comportamento do parceiro.

Dica cósmica: Use sua atenção aos detalhes para facilitar a vida, não para complicar o que já está funcionando.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra:

Libra pode transformar uma ideia criativa em algo mais concreto no trabalho. Um projeto que estava apenas no campo das possibilidades pode começar a ganhar forma quando você define etapas, prazos e objetivos.

O dinheiro pede cuidado com decisões impulsivas, principalmente em investimentos ou questões envolvendo imóveis. No amor, atividades criativas e experiências diferentes podem trazer leveza ao relacionamento. Solteiros podem se interessar por alguém em ambientes sociais ou ligados à cultura.

Dica cósmica: Uma boa ideia só ganha força quando encontra uma estrutura capaz de sustentá-la.

Escorpião:

Escorpião pode preferir trabalhar nos bastidores e fortalecer aquilo que já está construindo. Organizar processos, melhorar o ambiente profissional e cuidar de detalhes que normalmente passam despercebidos pode trazer resultados mais importantes do que buscar reconhecimento imediato.

As finanças da casa exigem atenção, especialmente se houver questões envolvendo imóvel, manutenção ou documentos. No amor, pequenos conflitos domésticos podem crescer sem necessidade. Criar um ambiente mais tranquilo facilita até as conversas difíceis.

Dica cósmica: Fortaleça suas bases antes de tomar decisões que exigem mudanças maiores.

Sagitário:

Sagitário pode ter um dia movimentado por comunicação e contatos profissionais. Viagens rápidas, ligações, divulgação de projetos e networking podem gerar oportunidades que se desenvolvem aos poucos. Se alguém demonstrar interesse no seu trabalho, faça o acompanhamento.

No dinheiro, uma nova possibilidade pode surgir por meio de uma conexão, mas entusiasmo não substitui pesquisa. No amor, falar claramente sobre o que você sente ajuda a diminuir uma distância emocional que talvez tenha surgido nos últimos dias.

Dica cósmica: Fale, pergunte e faça o acompanhamento, mas confira os números antes de assumir qualquer compromisso.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Capricórnio:

Capricórnio pode precisar lidar com um aumento de responsabilidades, mas terá mais facilidade para avançar se organizar tudo por etapas. Corrigir um erro antigo ou ajustar um processo pode ser mais importante do que começar algo novo.

No dinheiro, patrimônio, poupança e despesas da família entram em foco. Evite tentar resolver todas as questões financeiras ao mesmo tempo. No amor, sua postura confiável traz segurança, mas lembre-se de que nem toda conversa precisa ser tratada como uma planilha.

Dica cósmica: Segurança se constrói aos poucos, inclusive quando o assunto é dinheiro e família.

Aquário:

Aquário pode se destacar ao apresentar uma solução diferente para um problema antigo. Uma ideia original tem potencial, principalmente quando você consegue transformá-la em um plano que possa realmente ser executado.

No dinheiro, não tenha pressa para mudar sua estratégia. Pesquise, compare riscos e pense nas consequências antes de mexer em recursos importantes. No amor, talvez você precise de mais espaço pessoal, mas deixar isso claro é melhor do que simplesmente se afastar.

Dica cósmica: Inovação ganha força quando vem acompanhada de um plano realista.

Peixes:

Peixes pode avançar justamente ao cuidar das tarefas que ninguém vê. Projetos remotos, contatos com pessoas de fora e responsabilidades administrativas podem exigir concentração. Resolver pequenas pendências agora evita problemas maiores depois.

No dinheiro, despesas pessoais, compromissos antigos ou gastos inesperados podem exigir uma reorganização do orçamento. No amor, uma noite tranquila em casa pode ser mais proveitosa do que uma agenda cheia de compromissos. Dar espaço para descansar também ajuda a entender melhor o que você quer.