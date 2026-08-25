ASTROLOGIA

Hoje (25 de agosto), alguns signos podem destravar pendências, ganhar destaque no trabalho e viver mudanças no amor

A terça-feira favorece decisões práticas, conversas que podem mudar os rumos de uma situação e novas possibilidades no trabalho, no dinheiro e nos relacionamentos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira pode trazer um ritmo mais voltado para decisões concretas e situações que finalmente começam a sair do lugar. Algumas oportunidades podem surgir justamente quando você resolve uma pendência antiga ou aceita olhar para um problema por outro ângulo. No trabalho, organização e iniciativa tendem a fazer diferença, enquanto o dinheiro pede mais atenção aos detalhes antes de qualquer compromisso.

Nos relacionamentos, atitudes simples podem dizer mais do que grandes declarações. Uma conversa honesta, um gesto de cuidado ou até a disposição para respeitar o espaço do outro podem mudar o clima. Para quem está solteiro, uma aproximação interessante pode surgir em ambientes que já fazem parte da rotina. Confira as previsões para os 12 signos

Áries: A terça-feira pode colocar você em uma posição de maior destaque no trabalho, principalmente se houver uma decisão que precise de alguém disposto a assumir a frente. Seu desempenho pode chamar atenção, mas evite transformar confiança em pressa. No dinheiro, o momento favorece organização e escolhas mais seguras, sem espaço para apostar alto apenas pela expectativa de ganho rápido. No amor, conversas sobre planos e responsabilidades podem aproximar o casal. Solteiros podem se interessar por alguém que demonstra maturidade e segurança.

Dica cósmica: Use sua iniciativa para abrir caminhos, não para atropelar etapas.

Touro: Uma possibilidade ligada a estudos, especialização ou até uma oportunidade distante pode chamar sua atenção. Antes de investir tempo ou dinheiro, avalie se isso realmente contribui para os objetivos que você tem construído. No trabalho, ampliar conhecimentos pode trazer resultados mais adiante. No amor, conversas sobre viagens, planos e sonhos pessoais ajudam a perceber se você e a outra pessoa estão caminhando na mesma direção. Solteiros podem se encantar por alguém durante uma troca de ideias.

Dica cósmica: Nem todo investimento precisa dar retorno imediato para valer a pena.

Gêmeos: Uma situação complicada no trabalho pode exigir investigação e atenção aos detalhes. Você terá mais facilidade para encontrar uma solução quando evitar conclusões precipitadas. Nas finanças, confira contratos, pagamentos e valores compartilhados antes de tomar qualquer decisão. No amor, o dia favorece conversas que normalmente são adiadas por medo de criar desconforto. Solteiros podem perceber uma aproximação diferente depois de uma conversa mais profunda.

Dica cósmica: Algumas respostas aparecem quando você deixa de procurar atalhos.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer: Parcerias podem movimentar sua terça-feira. Uma conversa com colega, cliente ou pessoa próxima pode abrir espaço para uma colaboração interessante, mas não deixe responsabilidades mal definidas. No dinheiro, oportunidades ligadas ao trabalho podem ser positivas, desde que você analise todos os detalhes antes de assumir um compromisso. No amor, demonstrar presença nas pequenas coisas pode fortalecer bastante a relação. Solteiros podem se interessar por alguém que transmite estabilidade.

Dica cósmica: Confiança também se constrói quando cada pessoa sabe exatamente o que pode oferecer.

Leão: Uma tarefa que parecia apenas parte da rotina pode revelar uma oportunidade de melhorar sua posição no trabalho. Organizar processos, corrigir erros e mostrar eficiência pode render mais reconhecimento do que tentar aparecer a qualquer custo. No dinheiro, vale revisar despesas recorrentes e cortar aquilo que deixou de fazer sentido. No amor, pequenos gestos de ajuda podem ser mais marcantes do que declarações grandiosas. Solteiros podem chamar atenção justamente em uma situação comum.

Dica cósmica: Seu brilho não diminui quando você deixa o resultado falar por você.

Virgem: A criatividade pode surpreender até você nesta terça-feira. Uma ideia que estava guardada ou parecia difícil de colocar em prática pode encontrar espaço no trabalho. No dinheiro, existe potencial para novas possibilidades, mas pesquisar antes de investir continua sendo essencial. No amor, fazer algo diferente junto pode quebrar uma rotina que vinha deixando a relação previsível demais. Solteiros podem se interessar por alguém que compartilha uma paixão ou curiosidade.

Dica cósmica: Planejamento é importante, mas uma boa ideia também precisa de espaço para experimentar.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: Questões relacionadas à casa, à família ou a um projeto pessoal podem ocupar sua atenção. Se houver uma despesa importante pela frente, faça as contas com calma antes de decidir. No trabalho, organizar melhor o ambiente ou estabelecer limites pode melhorar sua produtividade. No amor, resolver um assunto antigo pode trazer uma sensação de alívio e devolver leveza à relação. Solteiros podem voltar a conversar com alguém que havia ficado para trás.

Dica cósmica: Nem toda situação precisa ser mantida em equilíbrio; algumas precisam simplesmente ser resolvidas.

Escorpião: Uma conversa, reunião ou contato profissional pode trazer uma informação capaz de mudar sua percepção sobre determinado assunto. Não tenha pressa para responder antes de conhecer todos os detalhes. No dinheiro, uma oportunidade pode parecer atraente, mas merece uma análise cuidadosa. No amor, o momento favorece sinceridade e conversas mais profundas, desde que você não transforme vulnerabilidade em cobrança. Solteiros podem sentir uma conexão forte com alguém que estimula sua curiosidade.

Dica cósmica: Informação também é poder, principalmente quando você sabe esperar o momento certo para agir.

Sagitário: O dinheiro pode ocupar mais espaço na sua terça-feira, especialmente em relação a economias, pagamentos e planos de longo prazo. Em vez de buscar uma solução rápida, pense no que pode trazer mais estabilidade daqui a alguns meses. No trabalho, uma mudança de prioridade pode exigir flexibilidade. No amor, uma mudança de ambiente ou um convite inesperado pode deixar a relação mais leve. Solteiros podem conhecer alguém fora dos lugares que costumam frequentar.

Dica cósmica: Segurança não precisa significar acomodação.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: Você pode assumir naturalmente uma posição de liderança no trabalho, principalmente diante de uma situação que exige organização e responsabilidade. O reconhecimento pode vir justamente pela capacidade de entregar resultados sem fazer muito alarde. No dinheiro, o melhor caminho é manter o planejamento e evitar decisões tomadas por impulso. No amor, tente demonstrar o que sente com mais espontaneidade. Solteiros podem perceber que uma amizade está começando a ganhar outro significado.

Dica cósmica: Ser responsável não significa carregar tudo sozinho.

Aquário: A terça-feira pode funcionar melhor quando você tiver espaço para trabalhar sem tantas interrupções. Uma tarefa feita nos bastidores pode ser mais importante do que parece e ajudar a preparar uma mudança profissional. No dinheiro, despesas relacionadas a viagens, compromissos ou contas pendentes merecem atenção. No amor, explique quando precisar de um tempo para si em vez de simplesmente desaparecer. Solteiros podem se interessar por alguém que desperta sua curiosidade de maneira inesperada.

Dica cósmica: Independência fica mais leve quando você deixa os outros saberem o que está acontecendo.

Peixes: Contatos profissionais podem ganhar importância nesta terça-feira. Uma indicação, parceria ou conversa com alguém que já conhece seu trabalho pode aproximar você de uma oportunidade interessante. No dinheiro, resultados de esforços anteriores podem começar a aparecer, mas ainda é importante evitar compromissos maiores do que o orçamento permite. No amor, encontros com amigos ou atividades em grupo podem aproximar casais e também criar oportunidades para quem está solteiro. Uma conversa aparentemente casual pode deixar uma impressão diferente.