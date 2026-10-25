ASTROLOGIA

Hoje (25 de outubro), estes signos podem repensar o amor e colocar as finanças em ordem

Previsões deste domingo destacam conversas sinceras, revisão de gastos e decisões afetivas que pedem mais equilíbrio antes do início da semana

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Este domingo, 25 de outubro, convida a rever escolhas nos relacionamentos, avaliar prioridades e perceber o que realmente merece tempo e energia. Com Vênus retrógrado retornando a Libra, questões afetivas podem reaparecer, trazendo a necessidade de reconsiderar acordos, expectativas e situações que ficaram mal resolvidas.

Ao longo do dia, a atenção também se volta para a segurança material, o conforto e os pequenos prazeres da rotina. A Lua entra em Touro às 20h35, favorecendo uma postura mais prática e paciente no fim do domingo. Confira as previsões para carreira, dinheiro, amor e saúde de cada signo.

Áries

O domingo pode trazer reflexões sobre a maneira como você administra o dinheiro e divide responsabilidades. Antes de assumir uma nova despesa ou fazer uma promessa, avalie se essa decisão combina com suas prioridades. Na vida profissional, mesmo durante o descanso, uma ideia pode surgir quando você se permite desacelerar e observar os problemas por outro ângulo.

Nos relacionamentos, vale prestar atenção à forma como você reage quando alguém discorda de você. Uma conversa antiga pode voltar à pauta, especialmente se houver expectativas que nunca foram esclarecidas. Na saúde, procure equilibrar atividades e descanso, sem transformar o dia em uma lista interminável de tarefas.

Dica cósmica: pense antes de agir e não confunda rapidez com solução.

Touro

O dia favorece a reconexão com suas necessidades e com aquilo que proporciona segurança. Você pode sentir vontade de organizar a casa, cuidar da aparência ou investir em algo que torne a rotina mais confortável. Ainda assim, evite comprar por impulso para compensar o estresse ou uma frustração passageira.

No amor, o retorno de Vênus a Libra pode estimular uma revisão da convivência e dos pequenos gestos que sustentam uma relação. Se alguma situação incomoda há algum tempo, procure falar sobre ela com calma, sem esperar que a outra pessoa adivinhe o que você sente. Na saúde, atividades tranquilas e uma rotina de sono mais regular podem ajudar a recuperar a disposição.

Dica cósmica: cuide do que é importante para você sem esquecer de ouvir quem caminha ao seu lado.

Gêmeos

O domingo pode ser útil para organizar pensamentos, rever compromissos e deixar algumas preocupações fora do radar por algumas horas. Se surgir uma ideia para um projeto ou trabalho futuro, anote os detalhes, mas não se pressione a resolver tudo imediatamente. No dinheiro, conferir despesas recorrentes pode revelar onde é possível economizar sem grandes sacrifícios.

Na vida amorosa, assuntos mal resolvidos podem reaparecer, exigindo mais sinceridade e menos ironia. Se você estiver conhecendo alguém, evite tirar conclusões definitivas a partir de uma mensagem ou de um encontro isolado. Na saúde, diminua o excesso de estímulos e reserve momentos longe das telas para descansar a mente.

Dica cósmica: nem toda dúvida precisa de uma resposta imediata, mas merece atenção quando insiste em voltar.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Câncer

Amizades, planos coletivos e expectativas para o futuro ganham importância neste domingo. Você pode perceber que algumas parcerias precisam de mais reciprocidade ou que determinado projeto já não combina tanto com seus objetivos. Antes de se afastar ou assumir novas responsabilidades, converse com as pessoas envolvidas e esclareça o que cada uma espera.

No amor, o momento favorece a revisão de acordos e a retomada de conversas sobre a vida a dois. Quem está solteiro pode reconsiderar o interesse por alguém do passado, mas vale distinguir saudade de vontade real de construir algo diferente. Para cuidar da saúde, procure atividades que ofereçam acolhimento sem exigir disponibilidade emocional o tempo inteiro.

Dica cósmica: mantenha por perto quem demonstra presença nas atitudes, não apenas nas palavras.

Leão

A carreira e a imagem que você transmite podem ocupar seus pensamentos mesmo durante o descanso. Use o domingo para avaliar metas, organizar ideias e identificar o que precisa ser ajustado na sua trajetória profissional. Não é necessário tomar uma decisão definitiva hoje, principalmente se você ainda depende de informações ou de uma conversa importante.

Nos relacionamentos, diferenças sobre responsabilidades e prioridades podem ficar mais evidentes. Em vez de tentar convencer alguém a aceitar seu ponto de vista, procure entender o que está por trás da divergência. Na saúde, respeite os próprios limites e evite levar a cobrança profissional para todos os momentos do dia.

Dica cósmica: reconhecer que um plano precisa de ajustes também é uma forma de demonstrar confiança em si.

Virgem

Este domingo pode despertar vontade de ampliar horizontes, estudar algo novo ou reorganizar planos que ficaram esquecidos. Se você estiver diante de uma escolha importante, procure separar os fatos das expectativas e considere alternativas antes de se comprometer. No campo financeiro, atenção a gastos com cursos, viagens e compras que parecem indispensáveis no entusiasmo inicial.

Na vida amorosa, conversas sobre valores, confiança e planos em comum podem ajudar a esclarecer diferenças. Uma relação não precisa seguir exatamente o roteiro que você imaginou para ter potencial, mas precisa permitir que as duas pessoas expressem suas necessidades. Na saúde, procure equilibrar organização e espontaneidade, sem transformar o descanso em mais uma obrigação.

Dica cósmica: deixe espaço para mudar de ideia quando novas informações fizerem sentido.

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Libra

Com Vênus retrógrado retornando ao seu signo, o domingo pode trazer uma revisão mais pessoal sobre autoestima, afetos e escolhas. Você pode reconsiderar a maneira como se posiciona nas relações ou perceber que tem cedido mais do que gostaria para evitar conflitos. No dinheiro, reavalie compras, compromissos financeiros e decisões tomadas para agradar outras pessoas.

Na vida amorosa, uma conversa pendente ou uma lembrança pode despertar sentimentos que pareciam resolvidos. Isso não significa que você precise retomar uma história, mas pode ser útil entender o que ainda incomoda e quais limites precisam ser respeitados. Para cuidar da saúde, priorize atividades que ajudem a recuperar o equilíbrio e não negligencie suas próprias necessidades.

Dica cósmica: agradar a todos custa caro quando você precisa deixar de lado aquilo que realmente quer.

Escorpião

Os relacionamentos podem exigir mais atenção neste domingo, especialmente quando expectativas diferentes começam a interferir na convivência. Em vez de tentar descobrir sozinho o que a outra pessoa está pensando, faça perguntas claras e dê espaço para uma resposta honesta. No trabalho, use o tempo livre para refletir sobre parcerias e objetivos, sem se comprometer com decisões precipitadas.

Na vida afetiva, assuntos antigos podem retornar e mostrar que ainda existe algo a esclarecer. Se estiver em uma relação, evite transformar uma insegurança em cobrança; se estiver solteiro, observe se o interesse por alguém corresponde ao que você deseja construir. Na saúde, respeitar os momentos de recolhimento pode ajudar a lidar melhor com as emoções.

Dica cósmica: a sinceridade abre caminhos que a desconfiança mantém fechados.

Sagitário

A rotina merece uma revisão cuidadosa, principalmente se você tem acumulado tarefas e deixado o descanso para depois. O domingo pode ser aproveitado para organizar a semana, ajustar horários e definir prioridades realistas. No campo financeiro, pequenas mudanças de hábito podem ajudar mais do que uma tentativa radical de cortar todos os gastos de uma vez.

No amor, a convivência cotidiana revela muito sobre a qualidade de uma relação. Gestos simples, divisão de responsabilidades e disponibilidade para conversar podem fazer diferença. Quem está solteiro deve evitar interpretar qualquer demonstração de interesse como sinal de compromisso. Na saúde, procure retomar hábitos que tragam disposição, respeitando o ritmo do corpo.

Dica cósmica: organize o necessário para que sua semana tenha espaço para o que também dá prazer.

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Capricórnio

Criatividade, lazer e vida afetiva podem ganhar espaço depois de um período de muitas cobranças. Aproveite o domingo para fazer algo de que gosta sem transformar o momento em uma tarefa produtiva. Se estiver pensando em um projeto pessoal, comece pelo planejamento e avalie os custos antes de investir dinheiro ou assumir compromissos.

Nos relacionamentos, Vênus retrógrado pode estimular uma revisão das expectativas românticas e da maneira como você demonstra carinho. Uma história antiga pode voltar à memória, mas procure entender o que mudou desde então antes de tomar qualquer atitude. Na saúde, atividades prazerosas e pausas sem culpa ajudam a aliviar a pressão acumulada.

Dica cósmica: nem tudo precisa gerar resultados para merecer um lugar na sua agenda.

Aquário

Questões familiares e assuntos ligados à casa podem pedir atenção. Você pode aproveitar o domingo para resolver pequenas pendências domésticas, conversar sobre responsabilidades ou repensar mudanças que afetem a rotina. No trabalho, evite antecipar problemas da semana antes de ter informações suficientes para lidar com eles.

Na vida amorosa, o retorno de Vênus a Libra favorece uma reflexão sobre afinidades, planos compartilhados e diferenças de valores. Se houver uma conversa delicada, procure ouvir sem preparar uma resposta para cada argumento. Na saúde, cuide do equilíbrio entre a necessidade de estar com outras pessoas e a vontade de ter um tempo só seu.

Dica cósmica: construir acordos duradouros exige curiosidade pelo ponto de vista do outro, não apenas defesa das próprias ideias.

Peixes

O domingo favorece conversas importantes, organização de pendências e revisão de acordos que envolvem dinheiro ou responsabilidades compartilhadas. Se alguém apresentar uma proposta, leia os detalhes com atenção antes de aceitar. No campo profissional, ideias que pareciam dispersas podem ganhar forma quando você define etapas concretas e estabelece prioridades.

No amor, vale observar se existe equilíbrio entre o que você oferece e o que recebe. Uma conversa sobre expectativas pode ajudar a evitar ressentimentos, desde que você fale com clareza e não espere que a outra pessoa interprete sinais indiretos. Na saúde, reserve tempo para descansar e evite absorver todos os problemas de quem está por perto.