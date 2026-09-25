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Hoje (25 de setembro), estes signos podem descobrir que uma pendência esconde uma nova oportunidade

A sexta-feira pede cautela com decisões importantes e atenção aos caminhos que podem surgir de situações ainda não resolvidas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, dia 25 de setembro, pede atenção ao que precisa ser resolvido com calma. Questões profissionais, compromissos financeiros e relações pessoais podem exigir escolhas mais conscientes, principalmente de quem está diante de contratos, gastos ou decisões importantes.

Ao mesmo tempo, algumas oportunidades podem surgir justamente por meio de contatos, parcerias e conversas. Para outros signos, o melhor caminho será desacelerar, organizar pendências e preservar a própria energia. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries:

No trabalho, parcerias e projetos em grupo podem abrir portas importantes. Uma conversa com colegas ou contatos profissionais pode aproximar você de uma oportunidade que vinha sendo construída aos poucos. Se houver contrato ou documento importante para assinar, leia tudo com atenção antes de tomar uma decisão.

Nas finanças, vale mais recuperar valores pendentes e proteger o que já foi conquistado do que correr atrás de ganhos rápidos. No amor, solteiros podem conhecer alguém por meio do trabalho ou do círculo social, enquanto casais tendem a se aproximar ao conversar sobre planos para o futuro.

Na saúde, mantenha o ritmo sem exagerar. Hidratação e exercícios leves podem ajudar a preservar a disposição ao longo do dia.

Dica cósmica: Escolha bem suas parcerias e não tenha pressa para transformar uma oportunidade em compromisso.

Touro:

A vida profissional pode ganhar destaque, especialmente se você estiver diante de uma tarefa importante ou que aumente sua visibilidade. Mostrar segurança e investir em conhecimentos, ferramentas ou habilidades úteis pode fazer diferença nos próximos passos da carreira.

No dinheiro, gastos voltados para capacitação ou melhorias no trabalho podem ter mais sentido do que compras feitas por impulso. No amor, a rotina profissional pode consumir parte do seu tempo, então deixar seus compromissos claros ajuda a evitar distanciamentos desnecessários.

Cuide também do corpo durante períodos longos diante de telas. Pausas para alongar os ombros e a lombar podem deixar o dia mais confortável.

Dica cósmica: Crescer profissionalmente também exige saber quando parar para cuidar da vida pessoal.

Gêmeos:

Planejamento, estudos, negócios internacionais e questões burocráticas podem ocupar sua atenção. Sua capacidade de comunicação será especialmente útil para lidar com conversas importantes, documentos e decisões que exigem bastante clareza.

No dinheiro, evite apostar em uma oportunidade apenas porque ela parece atraente à primeira vista. Uma segunda opinião de alguém experiente pode ajudar a enxergar riscos que passaram despercebidos. No amor, conversas sinceras podem renovar relações, e solteiros podem se interessar por alguém de uma realidade cultural ou profissional diferente.

Depois de um dia mentalmente intenso, tente desacelerar. Uma alimentação mais leve e alguns minutos de respiração tranquila podem ajudar a desligar a mente antes de dormir.

Dica cósmica: Pensar antes de agir é uma qualidade, mas não transforme toda escolha em uma fonte de preocupação.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer:

O momento favorece pesquisa, planejamento e decisões cuidadosas. Se receber críticas ou avaliações no trabalho, procure separar o que pode ser aproveitado do que não merece sua energia. Documentos e acordos importantes também pedem revisão antes de qualquer assinatura.

As finanças compartilhadas e os gastos da casa merecem atenção, principalmente diante de despesas inesperadas. No amor, falar sobre aquilo que incomoda tende a funcionar melhor do que esperar que a outra pessoa perceba sozinha o que está acontecendo.

Na saúde, dê preferência a refeições leves e cuide especialmente da digestão. Reservar alguns minutos para respirar e desacelerar no fim do dia também pode fazer bem.

Dica cósmica: Proteja seus limites sem fechar espaço para conversas honestas.

Leão:

Reuniões com clientes e negociações comerciais podem avançar quando tudo estiver bem documentado. Ideias importantes merecem ser apresentadas com segurança, mas os detalhes dos acordos devem receber a mesma atenção que a apresentação.

No dinheiro, disciplina será mais útil do que a preocupação com aparências. Reveja custos, procure negociar valores e evite gastar apenas para manter uma determinada imagem. No amor, escutar de verdade pode ser mais importante do que tentar conduzir toda conversa.

A rotina pode pesar sobre sua energia durante a tarde. Hidrate-se e faça pequenas pausas em vez de tentar ignorar o cansaço.

Dica cósmica: Sua confiança chama atenção, mas sua capacidade de ouvir pode fortalecer ainda mais suas relações.

Virgem:

Resolver pendências e organizar tarefas complicadas pode trazer uma sensação importante de avanço. O dia combina com revisão de documentos, sistemas, contas e tudo aquilo que exige atenção aos detalhes.

Nas finanças, confira boletos, dívidas e contratos antes de assumir novos compromissos ou fazer investimentos. No amor, atitudes práticas podem demonstrar carinho, mas evite transformar pequenos hábitos do parceiro em motivo para críticas constantes.

Também pode ser um bom momento para ajustar a rotina de saúde. Uma alimentação mais organizada, hábitos consistentes e atenção a desconfortos que já existem ajudam a construir mudanças duradouras.

Dica cósmica: Use sua atenção aos detalhes para resolver problemas, não para criar novos.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra:

Ideias criativas podem começar a ganhar forma no trabalho, principalmente quando você consegue transformar uma inspiração em um projeto concreto. Planejar etapas e objetivos ajuda a fazer com que uma boa ideia também tenha utilidade prática.

No dinheiro, mantenha os pés no chão diante de investimentos instáveis, compras por impulso ou propostas que prometem retorno rápido. No amor, o clima pode ficar mais leve quando o casal compartilha uma atividade criativa, uma música, um hobby ou simplesmente uma conversa diferente da rotina.

Uma alimentação mais leve e atenção ao bem-estar digestivo podem contribuir para um dia mais confortável.

Dica cósmica: Deixe a criatividade abrir caminhos, mas use a disciplina para decidir quais realmente merecem ser seguidos.

Escorpião:

A concentração pode ajudar bastante em pesquisas, tarefas sigilosas e problemas que exigem atenção. Em vez de entrar em disputas no trabalho, concentre sua energia em encontrar soluções e concluir o que precisa ser feito.

Em casa, gastos com imóveis, reformas, manutenção ou questões familiares podem exigir uma revisão cuidadosa. No amor, a tranquilidade tende a ser mais importante do que vencer uma discussão. Tente não levar frustrações profissionais para as conversas com quem você ama.

Desconectar-se do trabalho mais cedo pode ajudar a reduzir a tensão acumulada. Alongamento leve ou alguns minutos de silêncio podem facilitar a transição para uma noite mais tranquila.

Dica cósmica: Nem todo problema precisa ser enfrentado no confronto. Às vezes, planejar em silêncio é mais eficiente.

Sagitário:

Comunicação, marketing, vendas e atividades que dependem de contatos podem ganhar impulso. Uma ligação, uma reunião rápida ou até um deslocamento curto pode colocar você diante de uma informação ou pessoa interessante para seus próximos projetos.

No dinheiro, novos contatos podem apresentar oportunidades, mas confira valores, prazos e condições antes de colocar recursos em qualquer proposta. No amor, conversas abertas podem aliviar tensões recentes, enquanto solteiros podem conhecer alguém em eventos, cursos ou atividades locais.

Pescoço, ombros e garganta merecem atenção ao longo do dia. Pequenas pausas e movimentos leves podem ajudar a evitar desconfortos.

Dica cósmica: Uma boa oportunidade pode começar em uma conversa, mas só se transforme em compromisso depois que os detalhes estiverem claros.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio:

As responsabilidades aumentam, mas você não precisa fazer tudo sozinho. Delegar tarefas mais simples pode liberar tempo para questões que realmente dependem da sua experiência e atenção.

No dinheiro, vale revisar orçamento, economias e documentos relacionados a empréstimos ou patrimônio familiar sem tentar resolver tudo de uma vez. No amor, ajudar nas tarefas da casa pode demonstrar carinho, desde que a conversa sobre gastos não venha acompanhada de cobranças desnecessárias.

Cuide também da garganta e da saúde bucal, especialmente se sua rotina exige falar bastante. Bebidas quentes e hidratação podem ajudar a manter o conforto.

Dica cósmica: Estabilidade não se constrói resolvendo tudo de uma vez, mas fazendo escolhas práticas todos os dias.

Aquário:

Ideias novas podem ajudar a solucionar problemas antigos no trabalho. Você pode encontrar uma maneira diferente de melhorar processos, facilitar a comunicação da equipe ou organizar uma tarefa que vinha consumindo tempo demais.

Nas finanças, uma ideia inteligente não precisa virar uma compra imediatamente. Antes de gastar com eletrônicos, ofertas ou novidades, confira avaliações e pense se aquilo realmente atende a uma necessidade. No amor, talvez você precise de mais tempo sozinho, e explicar isso claramente pode evitar mal-entendidos.

Se passar muitas horas diante das telas, faça pausas para descansar os olhos. Reduzir o uso do celular e do computador antes de dormir também pode favorecer uma noite mais tranquila.

Dica cósmica: Preserve sua liberdade para pensar diferente, mas não esqueça de dar descanso à própria mente.

Peixes:

Atividades discretas e feitas nos bastidores podem render mais do que buscar reconhecimento imediato. Organizar arquivos, resolver pendências administrativas e colocar contas em dia pode preparar o terreno para avanços futuros.

Reserve parte do dinheiro para imprevistos e acompanhe gastos pequenos, que podem acabar pesando no orçamento quando se acumulam. No amor, um programa simples em casa pode ser mais significativo do que uma agenda cheia. Cozinhar juntos ou passar um tempo sem distrações pode fortalecer a conexão.

O descanso merece prioridade, principalmente se pensamentos noturnos estiverem atrapalhando o sono. Evite refeições pesadas perto da hora de dormir e tente deixar o celular de lado antes de ir para a cama.

Dica cósmica: Nem todo progresso precisa aparecer para ser importante. Às vezes, terminar o que estava pendente já é uma grande conquista.

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