ASTROLOGIA

Hoje (25 de setembro), estes signos podem descobrir que uma pendência esconde uma nova oportunidade

A sexta-feira pede cautela com decisões importantes e atenção aos caminhos que podem surgir de situações ainda não resolvidas

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, dia 25 de setembro, pede atenção ao que precisa ser resolvido com calma. Questões profissionais, compromissos financeiros e relações pessoais podem exigir escolhas mais conscientes, principalmente de quem está diante de contratos, gastos ou decisões importantes.

Ao mesmo tempo, algumas oportunidades podem surgir justamente por meio de contatos, parcerias e conversas. Para outros signos, o melhor caminho será desacelerar, organizar pendências e preservar a própria energia. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries:

No trabalho, parcerias e projetos em grupo podem abrir portas importantes. Uma conversa com colegas ou contatos profissionais pode aproximar você de uma oportunidade que vinha sendo construída aos poucos. Se houver contrato ou documento importante para assinar, leia tudo com atenção antes de tomar uma decisão.

Nas finanças, vale mais recuperar valores pendentes e proteger o que já foi conquistado do que correr atrás de ganhos rápidos. No amor, solteiros podem conhecer alguém por meio do trabalho ou do círculo social, enquanto casais tendem a se aproximar ao conversar sobre planos para o futuro.

Na saúde, mantenha o ritmo sem exagerar. Hidratação e exercícios leves podem ajudar a preservar a disposição ao longo do dia.

Dica cósmica: Escolha bem suas parcerias e não tenha pressa para transformar uma oportunidade em compromisso.

Touro:

A vida profissional pode ganhar destaque, especialmente se você estiver diante de uma tarefa importante ou que aumente sua visibilidade. Mostrar segurança e investir em conhecimentos, ferramentas ou habilidades úteis pode fazer diferença nos próximos passos da carreira.

No dinheiro, gastos voltados para capacitação ou melhorias no trabalho podem ter mais sentido do que compras feitas por impulso. No amor, a rotina profissional pode consumir parte do seu tempo, então deixar seus compromissos claros ajuda a evitar distanciamentos desnecessários.

Cuide também do corpo durante períodos longos diante de telas. Pausas para alongar os ombros e a lombar podem deixar o dia mais confortável.

Dica cósmica: Crescer profissionalmente também exige saber quando parar para cuidar da vida pessoal.

Gêmeos:

Planejamento, estudos, negócios internacionais e questões burocráticas podem ocupar sua atenção. Sua capacidade de comunicação será especialmente útil para lidar com conversas importantes, documentos e decisões que exigem bastante clareza.

No dinheiro, evite apostar em uma oportunidade apenas porque ela parece atraente à primeira vista. Uma segunda opinião de alguém experiente pode ajudar a enxergar riscos que passaram despercebidos. No amor, conversas sinceras podem renovar relações, e solteiros podem se interessar por alguém de uma realidade cultural ou profissional diferente.

Depois de um dia mentalmente intenso, tente desacelerar. Uma alimentação mais leve e alguns minutos de respiração tranquila podem ajudar a desligar a mente antes de dormir.

Dica cósmica: Pensar antes de agir é uma qualidade, mas não transforme toda escolha em uma fonte de preocupação.

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Câncer:

O momento favorece pesquisa, planejamento e decisões cuidadosas. Se receber críticas ou avaliações no trabalho, procure separar o que pode ser aproveitado do que não merece sua energia. Documentos e acordos importantes também pedem revisão antes de qualquer assinatura.

As finanças compartilhadas e os gastos da casa merecem atenção, principalmente diante de despesas inesperadas. No amor, falar sobre aquilo que incomoda tende a funcionar melhor do que esperar que a outra pessoa perceba sozinha o que está acontecendo.

Na saúde, dê preferência a refeições leves e cuide especialmente da digestão. Reservar alguns minutos para respirar e desacelerar no fim do dia também pode fazer bem.

Dica cósmica: Proteja seus limites sem fechar espaço para conversas honestas.

Leão:

Reuniões com clientes e negociações comerciais podem avançar quando tudo estiver bem documentado. Ideias importantes merecem ser apresentadas com segurança, mas os detalhes dos acordos devem receber a mesma atenção que a apresentação.

No dinheiro, disciplina será mais útil do que a preocupação com aparências. Reveja custos, procure negociar valores e evite gastar apenas para manter uma determinada imagem. No amor, escutar de verdade pode ser mais importante do que tentar conduzir toda conversa.

A rotina pode pesar sobre sua energia durante a tarde. Hidrate-se e faça pequenas pausas em vez de tentar ignorar o cansaço.

Dica cósmica: Sua confiança chama atenção, mas sua capacidade de ouvir pode fortalecer ainda mais suas relações.

Virgem:

Resolver pendências e organizar tarefas complicadas pode trazer uma sensação importante de avanço. O dia combina com revisão de documentos, sistemas, contas e tudo aquilo que exige atenção aos detalhes.

Nas finanças, confira boletos, dívidas e contratos antes de assumir novos compromissos ou fazer investimentos. No amor, atitudes práticas podem demonstrar carinho, mas evite transformar pequenos hábitos do parceiro em motivo para críticas constantes.

Também pode ser um bom momento para ajustar a rotina de saúde. Uma alimentação mais organizada, hábitos consistentes e atenção a desconfortos que já existem ajudam a construir mudanças duradouras.

Dica cósmica: Use sua atenção aos detalhes para resolver problemas, não para criar novos.

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Libra:

Ideias criativas podem começar a ganhar forma no trabalho, principalmente quando você consegue transformar uma inspiração em um projeto concreto. Planejar etapas e objetivos ajuda a fazer com que uma boa ideia também tenha utilidade prática.

No dinheiro, mantenha os pés no chão diante de investimentos instáveis, compras por impulso ou propostas que prometem retorno rápido. No amor, o clima pode ficar mais leve quando o casal compartilha uma atividade criativa, uma música, um hobby ou simplesmente uma conversa diferente da rotina.

Uma alimentação mais leve e atenção ao bem-estar digestivo podem contribuir para um dia mais confortável.

Dica cósmica: Deixe a criatividade abrir caminhos, mas use a disciplina para decidir quais realmente merecem ser seguidos.

Escorpião:

A concentração pode ajudar bastante em pesquisas, tarefas sigilosas e problemas que exigem atenção. Em vez de entrar em disputas no trabalho, concentre sua energia em encontrar soluções e concluir o que precisa ser feito.

Em casa, gastos com imóveis, reformas, manutenção ou questões familiares podem exigir uma revisão cuidadosa. No amor, a tranquilidade tende a ser mais importante do que vencer uma discussão. Tente não levar frustrações profissionais para as conversas com quem você ama.

Desconectar-se do trabalho mais cedo pode ajudar a reduzir a tensão acumulada. Alongamento leve ou alguns minutos de silêncio podem facilitar a transição para uma noite mais tranquila.

Dica cósmica: Nem todo problema precisa ser enfrentado no confronto. Às vezes, planejar em silêncio é mais eficiente.

Sagitário:

Comunicação, marketing, vendas e atividades que dependem de contatos podem ganhar impulso. Uma ligação, uma reunião rápida ou até um deslocamento curto pode colocar você diante de uma informação ou pessoa interessante para seus próximos projetos.

No dinheiro, novos contatos podem apresentar oportunidades, mas confira valores, prazos e condições antes de colocar recursos em qualquer proposta. No amor, conversas abertas podem aliviar tensões recentes, enquanto solteiros podem conhecer alguém em eventos, cursos ou atividades locais.

Pescoço, ombros e garganta merecem atenção ao longo do dia. Pequenas pausas e movimentos leves podem ajudar a evitar desconfortos.

Dica cósmica: Uma boa oportunidade pode começar em uma conversa, mas só se transforme em compromisso depois que os detalhes estiverem claros.

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Capricórnio:

As responsabilidades aumentam, mas você não precisa fazer tudo sozinho. Delegar tarefas mais simples pode liberar tempo para questões que realmente dependem da sua experiência e atenção.

No dinheiro, vale revisar orçamento, economias e documentos relacionados a empréstimos ou patrimônio familiar sem tentar resolver tudo de uma vez. No amor, ajudar nas tarefas da casa pode demonstrar carinho, desde que a conversa sobre gastos não venha acompanhada de cobranças desnecessárias.

Cuide também da garganta e da saúde bucal, especialmente se sua rotina exige falar bastante. Bebidas quentes e hidratação podem ajudar a manter o conforto.

Dica cósmica: Estabilidade não se constrói resolvendo tudo de uma vez, mas fazendo escolhas práticas todos os dias.

Aquário:

Ideias novas podem ajudar a solucionar problemas antigos no trabalho. Você pode encontrar uma maneira diferente de melhorar processos, facilitar a comunicação da equipe ou organizar uma tarefa que vinha consumindo tempo demais.

Nas finanças, uma ideia inteligente não precisa virar uma compra imediatamente. Antes de gastar com eletrônicos, ofertas ou novidades, confira avaliações e pense se aquilo realmente atende a uma necessidade. No amor, talvez você precise de mais tempo sozinho, e explicar isso claramente pode evitar mal-entendidos.

Se passar muitas horas diante das telas, faça pausas para descansar os olhos. Reduzir o uso do celular e do computador antes de dormir também pode favorecer uma noite mais tranquila.

Dica cósmica: Preserve sua liberdade para pensar diferente, mas não esqueça de dar descanso à própria mente.

Peixes:

Atividades discretas e feitas nos bastidores podem render mais do que buscar reconhecimento imediato. Organizar arquivos, resolver pendências administrativas e colocar contas em dia pode preparar o terreno para avanços futuros.

Reserve parte do dinheiro para imprevistos e acompanhe gastos pequenos, que podem acabar pesando no orçamento quando se acumulam. No amor, um programa simples em casa pode ser mais significativo do que uma agenda cheia. Cozinhar juntos ou passar um tempo sem distrações pode fortalecer a conexão.

O descanso merece prioridade, principalmente se pensamentos noturnos estiverem atrapalhando o sono. Evite refeições pesadas perto da hora de dormir e tente deixar o celular de lado antes de ir para a cama.