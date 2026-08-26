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Hoje (26 de agosto), estes signos podem abrir portas no trabalho e tomar decisões importantes no dinheiro

A quarta-feira favorece escolhas mais conscientes, contatos que podem render frutos e conversas capazes de mudar os rumos de algumas relações

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A quarta-feira, dia 26 de agosto, chega com um clima que pede menos pressa e mais estratégia. Algumas oportunidades podem aparecer por meio de contatos profissionais, enquanto outras situações exigem uma análise cuidadosa antes de qualquer decisão. No trabalho, mostrar competência e saber onde concentrar energia pode fazer diferença. No dinheiro, o melhor caminho é evitar riscos desnecessários e pensar no que pode trazer mais segurança nos próximos meses.

Nos relacionamentos, atitudes simples tendem a falar mais alto do que declarações grandiosas. Uma conversa sincera pode aproximar casais e esclarecer expectativas. Para quem está solteiro, uma conexão interessante pode surgir em uma situação comum, durante uma conversa ou por meio de pessoas conhecidas. O dia também favorece quem percebe que não precisa resolver tudo imediatamente para continuar avançando. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: A quarta-feira pode colocar você em evidência no trabalho. Uma responsabilidade maior ou uma tarefa importante pode chegar às suas mãos, dando a oportunidade de mostrar capacidade de liderança. No dinheiro, evite decisões baseadas na promessa de ganhos rápidos e prefira organizar o que já está ao seu alcance. No amor, não deixe que a correria profissional faça a outra pessoa se sentir deixada de lado. Solteiros podem se interessar por alguém que demonstra maturidade e segurança.

Dica cósmica: Não confunda velocidade com eficiência. Fazer bem feito pode abrir mais portas do que fazer primeiro.

Touro: Uma conversa, curso ou contato profissional pode despertar uma possibilidade que você ainda não havia considerado. O momento favorece investimentos em conhecimento e decisões que tenham potencial de retorno no futuro. No dinheiro, pense antes de gastar com algo que parece vantajoso apenas no curto prazo. No amor, falar sobre planos e desejos pode aproximar o casal. Solteiros podem se interessar por alguém que desperta admiração pela forma de pensar.

Dica cósmica: Uma oportunidade nem sempre chega pronta. Às vezes, ela começa como uma conversa.

Gêmeos: Uma questão mais complexa pode exigir sua atenção nos bastidores. Pesquisar, conferir documentos e entender detalhes antes de agir será especialmente importante no trabalho e nas finanças. Evite aceitar propostas sem saber exatamente onde está entrando. No amor, pode ser necessário abandonar uma conversa superficial e falar sobre aquilo que realmente incomoda. Solteiros podem perceber que uma troca aparentemente casual esconde uma conexão mais profunda.

Dica cósmica: Quanto mais informação você tiver, menos espaço haverá para decisões precipitadas.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Parcerias e negociações ganham força nesta quarta-feira. Uma proposta profissional pode avançar, mas será importante conferir detalhes, prazos e responsabilidades antes de dar uma resposta definitiva. No dinheiro, uma decisão bem estruturada pode trazer mais segurança adiante. No amor, cuidado e presença serão suas melhores formas de demonstrar afeto. Solteiros podem se aproximar de alguém que transmite confiança.

Dica cósmica: Confiança é importante, mas não substitui atenção aos detalhes.

Leão: O dia favorece uma postura mais cuidadosa no trabalho. Identificar um erro, melhorar um processo ou simplesmente organizar melhor sua rotina pode evitar problemas maiores depois. No dinheiro, vale rever despesas recorrentes e cortar aquilo que já não faz sentido. No amor, pequenos gestos de ajuda podem dizer muito sobre o que você sente. Solteiros podem chamar atenção justamente ao mostrar seu lado mais espontâneo.

Dica cósmica: Nem toda vitória precisa ser grandiosa. Algumas começam quando você resolve o que ninguém estava olhando.

Virgem: Sua criatividade pode chamar atenção no trabalho, principalmente se você apresentar uma ideia capaz de melhorar alguma situação. Há espaço para reconhecimento, mas o entusiasmo precisa vir acompanhado de planejamento. No dinheiro, pesquise bem antes de investir ou assumir um compromisso. No amor, uma atividade compartilhada pode aproximar o casal. Solteiros podem encontrar alguém interessante em um ambiente ligado a interesses em comum.

Dica cósmica: Confie nas suas ideias, mas dê a elas uma estrutura para crescer.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: Questões ligadas à casa, à família ou a uma decisão de longo prazo podem ocupar sua atenção. Se houver um gasto importante pela frente, faça as contas antes de assumir qualquer compromisso. No trabalho, uma situação doméstica pode interferir na rotina e exigir organização. No amor, criar um ambiente mais acolhedor pode ajudar a recuperar a proximidade. Solteiros podem perceber que uma conexão começa a se fortalecer justamente em momentos simples.

Dica cósmica: Estabilidade não significa ficar parado. Significa ter uma base segura para escolher os próximos passos.

Escorpião: A comunicação pode ser o ponto alto da sua quarta-feira. Reuniões, mensagens, negociações ou conversas com clientes podem trazer resultados interessantes, especialmente se você for claro sobre o que deseja. No dinheiro, registre acordos e confira informações antes de fechar qualquer negócio. No amor, falar diretamente pode resolver algo que vinha sendo adiado. Solteiros podem sentir atração por alguém que consegue acompanhar seu ritmo de conversa.

Dica cósmica: Dizer exatamente o que você quer pode ser mais poderoso do que esperar que os outros adivinhem.

Sagitário: O dinheiro ganha destaque e pede uma postura mais estratégica. Organizar investimentos, revisar economias ou pensar em como aumentar a segurança financeira pode ser mais produtivo do que buscar uma oportunidade arriscada. No trabalho, uma fonte de renda ou possibilidade profissional pode ganhar força aos poucos. No amor, palavras carinhosas terão um efeito maior do que você imagina. Solteiros podem se aproximar de alguém durante uma conversa descontraída.

Dica cósmica: Crescer também é aprender a cuidar melhor daquilo que você já conquistou.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Você pode assumir uma posição de maior responsabilidade no trabalho e perceber que outras pessoas estão prestando atenção na sua atuação. Aproveite a visibilidade sem esperar reconhecimento imediato. No dinheiro, investir em ferramentas, conhecimento ou recursos que facilitem seu trabalho pode fazer sentido, desde que caiba no orçamento. No amor, tente mostrar mais do que apenas responsabilidade. Solteiros podem descobrir uma nova possibilidade em uma relação que já existe.

Dica cósmica: Ser forte não significa fazer tudo sozinho. Saber receber apoio também é maturidade.

Aquário: Um dia mais reservado pode ser exatamente o que você precisa para colocar algumas pendências em ordem. No trabalho, tarefas feitas longe dos holofotes podem render mais do que reuniões intermináveis. No dinheiro, revise contas e compromissos antes de pensar em novas despesas. No amor, explique quando precisar de espaço, em vez de simplesmente desaparecer. Solteiros podem preferir uma aproximação mais tranquila, sem pressão.

Dica cósmica: Às vezes, se afastar do barulho é a melhor maneira de ouvir o que realmente importa.

Peixes: Uma conexão profissional pode abrir uma porta importante nesta quarta-feira. Um contato, convite ou projeto em grupo merece atenção, principalmente se envolver pessoas que podem contribuir para seus próximos passos. No dinheiro, resultados podem vir de algo construído anteriormente, mas evite depender apenas da sorte. No amor, fazer algo significativo ao lado de quem você gosta pode fortalecer a relação. Solteiros podem conhecer alguém por intermédio de amigos ou do trabalho.

Dica cósmica: Não subestime as pessoas que cruzam seu caminho. Uma conversa hoje pode se transformar em oportunidade amanhã.

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