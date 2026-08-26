ASTROLOGIA

Hoje (26 de agosto), estes signos podem abrir portas no trabalho e tomar decisões importantes no dinheiro

A quarta-feira favorece escolhas mais conscientes, contatos que podem render frutos e conversas capazes de mudar os rumos de algumas relações

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A quarta-feira, dia 26 de agosto, chega com um clima que pede menos pressa e mais estratégia. Algumas oportunidades podem aparecer por meio de contatos profissionais, enquanto outras situações exigem uma análise cuidadosa antes de qualquer decisão. No trabalho, mostrar competência e saber onde concentrar energia pode fazer diferença. No dinheiro, o melhor caminho é evitar riscos desnecessários e pensar no que pode trazer mais segurança nos próximos meses.

Nos relacionamentos, atitudes simples tendem a falar mais alto do que declarações grandiosas. Uma conversa sincera pode aproximar casais e esclarecer expectativas. Para quem está solteiro, uma conexão interessante pode surgir em uma situação comum, durante uma conversa ou por meio de pessoas conhecidas. O dia também favorece quem percebe que não precisa resolver tudo imediatamente para continuar avançando. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: A quarta-feira pode colocar você em evidência no trabalho. Uma responsabilidade maior ou uma tarefa importante pode chegar às suas mãos, dando a oportunidade de mostrar capacidade de liderança. No dinheiro, evite decisões baseadas na promessa de ganhos rápidos e prefira organizar o que já está ao seu alcance. No amor, não deixe que a correria profissional faça a outra pessoa se sentir deixada de lado. Solteiros podem se interessar por alguém que demonstra maturidade e segurança.

Dica cósmica: Não confunda velocidade com eficiência. Fazer bem feito pode abrir mais portas do que fazer primeiro.

Touro: Uma conversa, curso ou contato profissional pode despertar uma possibilidade que você ainda não havia considerado. O momento favorece investimentos em conhecimento e decisões que tenham potencial de retorno no futuro. No dinheiro, pense antes de gastar com algo que parece vantajoso apenas no curto prazo. No amor, falar sobre planos e desejos pode aproximar o casal. Solteiros podem se interessar por alguém que desperta admiração pela forma de pensar.

Dica cósmica: Uma oportunidade nem sempre chega pronta. Às vezes, ela começa como uma conversa.

Gêmeos: Uma questão mais complexa pode exigir sua atenção nos bastidores. Pesquisar, conferir documentos e entender detalhes antes de agir será especialmente importante no trabalho e nas finanças. Evite aceitar propostas sem saber exatamente onde está entrando. No amor, pode ser necessário abandonar uma conversa superficial e falar sobre aquilo que realmente incomoda. Solteiros podem perceber que uma troca aparentemente casual esconde uma conexão mais profunda.

Dica cósmica: Quanto mais informação você tiver, menos espaço haverá para decisões precipitadas.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Parcerias e negociações ganham força nesta quarta-feira. Uma proposta profissional pode avançar, mas será importante conferir detalhes, prazos e responsabilidades antes de dar uma resposta definitiva. No dinheiro, uma decisão bem estruturada pode trazer mais segurança adiante. No amor, cuidado e presença serão suas melhores formas de demonstrar afeto. Solteiros podem se aproximar de alguém que transmite confiança.

Dica cósmica: Confiança é importante, mas não substitui atenção aos detalhes.

Leão: O dia favorece uma postura mais cuidadosa no trabalho. Identificar um erro, melhorar um processo ou simplesmente organizar melhor sua rotina pode evitar problemas maiores depois. No dinheiro, vale rever despesas recorrentes e cortar aquilo que já não faz sentido. No amor, pequenos gestos de ajuda podem dizer muito sobre o que você sente. Solteiros podem chamar atenção justamente ao mostrar seu lado mais espontâneo.

Dica cósmica: Nem toda vitória precisa ser grandiosa. Algumas começam quando você resolve o que ninguém estava olhando.

Virgem: Sua criatividade pode chamar atenção no trabalho, principalmente se você apresentar uma ideia capaz de melhorar alguma situação. Há espaço para reconhecimento, mas o entusiasmo precisa vir acompanhado de planejamento. No dinheiro, pesquise bem antes de investir ou assumir um compromisso. No amor, uma atividade compartilhada pode aproximar o casal. Solteiros podem encontrar alguém interessante em um ambiente ligado a interesses em comum.

Dica cósmica: Confie nas suas ideias, mas dê a elas uma estrutura para crescer.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: Questões ligadas à casa, à família ou a uma decisão de longo prazo podem ocupar sua atenção. Se houver um gasto importante pela frente, faça as contas antes de assumir qualquer compromisso. No trabalho, uma situação doméstica pode interferir na rotina e exigir organização. No amor, criar um ambiente mais acolhedor pode ajudar a recuperar a proximidade. Solteiros podem perceber que uma conexão começa a se fortalecer justamente em momentos simples.

Dica cósmica: Estabilidade não significa ficar parado. Significa ter uma base segura para escolher os próximos passos.

Escorpião: A comunicação pode ser o ponto alto da sua quarta-feira. Reuniões, mensagens, negociações ou conversas com clientes podem trazer resultados interessantes, especialmente se você for claro sobre o que deseja. No dinheiro, registre acordos e confira informações antes de fechar qualquer negócio. No amor, falar diretamente pode resolver algo que vinha sendo adiado. Solteiros podem sentir atração por alguém que consegue acompanhar seu ritmo de conversa.

Dica cósmica: Dizer exatamente o que você quer pode ser mais poderoso do que esperar que os outros adivinhem.

Sagitário: O dinheiro ganha destaque e pede uma postura mais estratégica. Organizar investimentos, revisar economias ou pensar em como aumentar a segurança financeira pode ser mais produtivo do que buscar uma oportunidade arriscada. No trabalho, uma fonte de renda ou possibilidade profissional pode ganhar força aos poucos. No amor, palavras carinhosas terão um efeito maior do que você imagina. Solteiros podem se aproximar de alguém durante uma conversa descontraída.

Dica cósmica: Crescer também é aprender a cuidar melhor daquilo que você já conquistou.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Você pode assumir uma posição de maior responsabilidade no trabalho e perceber que outras pessoas estão prestando atenção na sua atuação. Aproveite a visibilidade sem esperar reconhecimento imediato. No dinheiro, investir em ferramentas, conhecimento ou recursos que facilitem seu trabalho pode fazer sentido, desde que caiba no orçamento. No amor, tente mostrar mais do que apenas responsabilidade. Solteiros podem descobrir uma nova possibilidade em uma relação que já existe.

Dica cósmica: Ser forte não significa fazer tudo sozinho. Saber receber apoio também é maturidade.

Aquário: Um dia mais reservado pode ser exatamente o que você precisa para colocar algumas pendências em ordem. No trabalho, tarefas feitas longe dos holofotes podem render mais do que reuniões intermináveis. No dinheiro, revise contas e compromissos antes de pensar em novas despesas. No amor, explique quando precisar de espaço, em vez de simplesmente desaparecer. Solteiros podem preferir uma aproximação mais tranquila, sem pressão.

Dica cósmica: Às vezes, se afastar do barulho é a melhor maneira de ouvir o que realmente importa.

Peixes: Uma conexão profissional pode abrir uma porta importante nesta quarta-feira. Um contato, convite ou projeto em grupo merece atenção, principalmente se envolver pessoas que podem contribuir para seus próximos passos. No dinheiro, resultados podem vir de algo construído anteriormente, mas evite depender apenas da sorte. No amor, fazer algo significativo ao lado de quem você gosta pode fortalecer a relação. Solteiros podem conhecer alguém por intermédio de amigos ou do trabalho.