ASTROLOGIA

Hoje (26 de novembro), questões familiares e decisões emocionais pedem atenção dos signos

O dia favorece conversas sinceras, acordos e escolhas que envolvem segurança e relacionamentos

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quinta-feira (26) traz uma mudança de foco: a partir das 11h, os assuntos práticos dividem espaço com necessidades emocionais, vínculos familiares e busca por estabilidade. A entrada da Lua em Câncer, às 11h, pode deixar algumas questões mais sensíveis e incentivar conversas sobre sentimentos, responsabilidades e expectativas.

Antes disso, a manhã favorece trocas de ideias e resoluções de pendências. No trabalho, organização e clareza serão importantes para evitar mal-entendidos, enquanto nas relações será necessário encontrar equilíbrio entre o que você deseja e o que as outras pessoas esperam. O dia pede decisões conscientes, sem deixar que uma reação momentânea determine os próximos passos. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

As responsabilidades profissionais podem exigir mais organização e paciência. Uma pendência talvez encontre uma solução, ou você tenha a chance de conversar sobre uma tarefa importante. Evite reagir mal a críticas e procure separar sugestões úteis de comentários feitos sem cuidado. Em casa, despesas e compromissos financeiros merecem atenção, principalmente se envolverem compras por impulso. Nas relações, pequenas discordâncias podem ser resolvidas com mais compreensão.

Dica cósmica: não transforme qualquer divergência em uma disputa; saber ouvir também fortalece sua posição.

Touro

Conversas e contatos profissionais podem abrir caminhos interessantes. Uma informação compartilhada por um colega ou conhecido talvez ajude a esclarecer uma dúvida ou apresentar uma possibilidade. Antes de assumir novas responsabilidades, porém, entenda o que será exigido de você. Na vida afetiva, o diálogo pode aproximar casais e favorecer uma reaproximação para quem está solteiro. Nas finanças, mantenha atenção aos pagamentos e às metas de economia.

Dica cósmica: valorize as conexões, mas não diga sim a tudo só para manter a harmonia.

Gêmeos

A manhã favorece conversas, negociações e a conclusão de assuntos que estavam pendentes. Ao longo do dia, a atenção pode se voltar para o dinheiro e a necessidade de construir mais segurança. Reveja seus gastos, observe o que pode ser economizado e evite compromissos financeiros assumidos às pressas. No amor, entender suas próprias necessidades será tão importante quanto ouvir o que a outra pessoa tem a dizer.

Dica cósmica: organize suas prioridades antes de tomar decisões que envolvam dinheiro ou estabilidade.

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Câncer

Com a entrada da Lua no seu signo, suas emoções e necessidades pessoais ganham destaque. Você pode sentir mais disposição para assumir o controle de uma situação ou tomar uma decisão que vinha adiando. No trabalho, avalie as consequências antes de aceitar uma responsabilidade importante. No amor, demonstrar o que sente pode ajudar a fortalecer vínculos, mas procure não esperar que os outros correspondam exatamente às suas expectativas.

Dica cósmica: acolha seus sentimentos sem permitir que eles decidam tudo por você.

Leão

O dia pede um pouco mais de discrição. Uma tarefa profissional pode exigir pesquisa, planejamento ou atenção a detalhes que ainda não foram resolvidos. Evite compartilhar projetos antes de ter certeza sobre os próximos passos. Nas relações, assuntos antigos podem voltar à conversa e exigir maturidade para serem tratados sem cobranças excessivas. Despesas pendentes e compromissos financeiros compartilhados também merecem uma revisão.

Dica cósmica: respeite seu próprio tempo e não se pressione a resolver questões que ainda precisam de reflexão.

Virgem

Amizades, contatos profissionais e projetos de longo prazo podem ganhar importância. Trocar ideias com colegas ou ouvir alguém mais experiente pode ajudar você a encontrar soluções práticas. Na vida amorosa, planos em comum aproximam casais, enquanto uma amizade pode despertar um interesse diferente para quem está solteiro. Nas finanças, mantenha cautela antes de emprestar dinheiro ou assumir riscos.

Dica cósmica: construa seus planos com calma e escolha bem as pessoas que participam deles.

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Libra

O trabalho pode exigir mais dedicação e uma postura profissional firme. Uma oportunidade de demonstrar suas habilidades ou assumir uma tarefa importante pode surgir, mas será necessário deixar expectativas e responsabilidades bem definidas. Na vida afetiva, procure reservar espaço para quem está ao seu lado, mesmo em meio a uma agenda cheia. Também vale observar se seus gastos estão alinhados aos objetivos profissionais e financeiros.

Dica cósmica: não deixe que a correria comprometa suas relações nem seu próprio descanso.

Escorpião

A vontade de aprender e experimentar caminhos diferentes pode influenciar suas escolhas. Conversas sobre cursos, viagens ou novas responsabilidades profissionais ajudam a ampliar perspectivas, mas confira as condições antes de assumir compromissos. No amor, interesses em comum e conversas sobre o futuro podem fortalecer uma conexão. Despesas com educação e lazer, por outro lado, precisam caber no orçamento.

Dica cósmica: mantenha a mente aberta, mas não confunda entusiasmo com garantia de sucesso.

Sagitário

Acordos, compromissos financeiros e responsabilidades compartilhadas merecem atenção. Talvez seja necessário esclarecer uma combinação profissional ou rever uma conversa que ficou sem conclusão. No amor, confiança e intimidade ganham importância: casais podem conversar sobre responsabilidades, enquanto solteiros tendem a preferir conhecer alguém sem pressa. Evite assumir obrigações financeiras sem avaliar o impacto no seu orçamento.

Dica cósmica: seja transparente sobre seus limites, principalmente quando outras pessoas também dependem das suas decisões.

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Capricórnio

Parcerias profissionais e relacionamentos pedem diálogo e cooperação. Uma conversa com colega, cliente ou pessoa próxima pode influenciar seus próximos passos, mas é importante deixar as responsabilidades bem estabelecidas. Na vida amorosa, esclarecer expectativas ajuda a evitar mal-entendidos e a fortalecer a confiança. Nas finanças, tenha cuidado com acordos e despesas divididas.

Dica cósmica: não tente resolver tudo sozinho; relações equilibradas dependem de responsabilidade dos dois lados.

Aquário

A rotina profissional pode exigir mais planejamento. Organizar tarefas, conferir prazos e rever a maneira como você administra o tempo ajuda a evitar atrasos e sobrecarga. No amor, situações do cotidiano podem revelar como você e a outra pessoa lidam com as responsabilidades. Gastos recorrentes, compras relacionadas ao trabalho e despesas com saúde também merecem atenção.

Dica cósmica: cuide dos detalhes antes que eles se transformem em grandes pendências.

Peixes

Criatividade e projetos pessoais podem ganhar força, trazendo vontade de apresentar uma ideia ou assumir uma nova responsabilidade. No trabalho, avalie as condições antes de se comprometer com algo que exija mais tempo e dedicação. Na vida afetiva, momentos de carinho e atenção ajudam a fortalecer vínculos. Já nas finanças, procure controlar gastos com lazer e interesses pessoais para não comprometer suas reservas.