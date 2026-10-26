ASTROLOGIA

Hoje (26 de outubro), estes signos podem encarar verdades e tomar decisões importantes

Previsões desta segunda-feira destacam emoções intensas, mudanças nos relacionamentos e escolhas financeiras que pedem calma antes de qualquer atitude

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 03:00

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

Esta segunda-feira, 26 de outubro, pode trazer à tona questões que vinham sendo adiadas, especialmente quando envolvem segurança, dinheiro e relacionamentos. A Lua Cheia em Touro, às 1h11, favorece a percepção do que oferece estabilidade, mas também pode evidenciar apegos e situações que já não atendem às necessidades atuais.

Ao longo do dia, a quadratura entre Sol e Plutão, às 9h11, pede atenção a disputas de poder, cobranças e tentativas de controlar o rumo dos acontecimentos. Em vez de reagir no calor do momento, vale observar os fatos e escolher com cuidado as batalhas que realmente importam. Confira as previsões para os 12 signos.

Áries

A segunda-feira pode colocar em evidência questões financeiras que precisam de uma solução concreta. Revise contas, avalie compromissos e evite tomar decisões por impulso, especialmente se alguém pressionar você a gastar ou assumir uma responsabilidade que não estava nos seus planos. No trabalho, procure agir com estratégia e não transforme uma divergência pontual em uma disputa pessoal.

Nos relacionamentos, diferenças sobre dinheiro, prioridades ou divisão de responsabilidades podem provocar tensão. Antes de reagir, tente entender o que está por trás do desconforto e explique seus limites com clareza. Na saúde, reduza o ritmo quando perceber que a irritação está afetando sua concentração.

Dica cósmica: defender seus interesses não exige entrar em todas as disputas.

Touro

Com a Lua Cheia em seu signo, sentimentos e necessidades pessoais podem ficar mais evidentes. Você pode perceber que chegou a hora de rever uma escolha, mudar um hábito ou deixar de insistir em uma situação que já não proporciona a segurança esperada. No trabalho, confie na sua capacidade de avaliar os fatos, mas esteja aberto a considerar outras perspectivas.

Na vida amorosa, o dia pode destacar a diferença entre estabilidade e apego. Uma conversa sincera pode ajudar a esclarecer expectativas, desde que você não tente controlar a reação da outra pessoa. Na saúde, respeite seus limites e procure atividades que ajudem a recuperar o equilíbrio emocional.

Dica cósmica: segurança de verdade também inclui liberdade para mudar de ideia.

Gêmeos

A segunda-feira pede atenção ao cansaço mental e às questões que você vem guardando para si. Antes de assumir novas tarefas, organize as pendências e reconheça o que pode esperar. No trabalho, informações incompletas ou conversas atravessadas podem gerar mal-entendidos, então confirme os detalhes antes de tomar uma decisão importante.

Nos relacionamentos, talvez seja necessário estabelecer limites ou se afastar por um momento de situações que drenam sua energia. Evite alimentar especulações e não tire conclusões sem ouvir o outro lado. Na saúde, procure descansar e diminuir os estímulos quando sentir que está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo.

Dica cósmica: nem todo problema precisa ser resolvido em público ou imediatamente.

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Câncer

Projetos coletivos, amizades e planos para o futuro podem passar por uma avaliação mais séria. Você pode perceber que precisa redefinir sua participação em um grupo ou conversar sobre responsabilidades que ficaram mal distribuídas. No trabalho, não assuma tarefas extras apenas para evitar desagradar alguém.

Na vida amorosa, expectativas diferentes podem provocar desconforto, especialmente quando uma das partes sente que está fazendo mais esforço do que a outra. Procure falar sobre o que precisa sem recorrer a indiretas ou cobranças acumuladas. Na saúde, reserve um tempo para atividades que tragam acolhimento e tranquilidade.

Dica cósmica: pertencer a um grupo não significa dizer sim a tudo.

Leão

A carreira pode exigir decisões cuidadosas, principalmente se houver pressão por resultados ou divergências com alguém em posição de autoridade. Evite entrar em uma disputa apenas para provar que está certo. Reúna informações, organize seus argumentos e pense nas consequências antes de se posicionar. No dinheiro, mantenha os pés no chão ao avaliar planos que envolvam gastos maiores.

Na vida pessoal, o excesso de responsabilidades pode afetar a convivência com pessoas importantes. Procure separar as frustrações profissionais dos assuntos afetivos e não desconte em quem não tem relação com o problema. Na saúde, faça pausas e evite transformar cada dificuldade em uma cobrança contra si mesmo.

Dica cósmica: sua competência aparece melhor quando você não precisa provar nada a qualquer custo.

Virgem

A segunda-feira pode desafiar algumas certezas e estimular uma revisão dos seus planos. Uma conversa ou informação nova pode mostrar que determinada estratégia precisa ser adaptada. No trabalho, evite insistir em uma solução apenas porque ela parecia perfeita no início. No campo financeiro, avalie com cuidado compromissos ligados a estudos, viagens ou projetos de longo prazo.

No amor, diferenças de opinião podem ganhar proporções maiores se houver pouca disposição para escutar. Você não precisa concordar com tudo, mas pode tentar compreender o que o outro está tentando expressar. Na saúde, procure equilibrar a necessidade de organização com momentos de descanso e espontaneidade.

Dica cósmica: mudar a rota diante de novos fatos é sinal de inteligência, não de fracasso.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra

Assuntos financeiros compartilhados, confiança e intimidade podem exigir mais clareza. Se existe uma dívida, uma despesa conjunta ou um acordo que causa desconforto, aproveite o momento para olhar os detalhes sem evitar conversas difíceis. No trabalho, cuidado com disputas silenciosas e com pessoas que tentam impor decisões sem explicar os motivos.

Na vida amorosa, questões antigas podem reaparecer e pedir uma conversa mais honesta. Com Vênus retrógrado em seu signo, vale refletir sobre padrões afetivos e sobre o espaço que você ocupa nas relações, sem concluir que precisa retomar uma história só porque ela voltou à memória. Na saúde, não ignore sinais de esgotamento emocional.

Dica cósmica: equilíbrio não é manter a paz a qualquer preço, mas construir acordos justos.

Escorpião

Os relacionamentos podem funcionar como um espelho, revelando tensões que precisam ser encaradas com maturidade. A quadratura entre Sol e Plutão pode acentuar disputas de poder ou a vontade de ter a última palavra. No trabalho, procure negociar com firmeza, mas evite transformar diferenças de estratégia em ataques pessoais.

Na vida amorosa, uma conversa pode mostrar onde faltam confiança, reciprocidade ou limites claros. Se houver ressentimentos acumulados, tente tratar de um assunto por vez, em vez de usar problemas antigos para vencer uma discussão atual. Na saúde, encontre uma forma construtiva de aliviar a tensão e evite carregar o conflito para o restante do dia.

Dica cósmica: você não precisa controlar todas as respostas para proteger o que importa.

Sagitário

A rotina pode parecer mais exigente, especialmente se tarefas acumuladas começarem a competir pela sua atenção. Defina prioridades e evite aceitar novas responsabilidades sem avaliar o tempo disponível. No trabalho, uma divergência sobre procedimentos pode surgir, mas vale apresentar argumentos objetivos em vez de alimentar uma queda de braço.

Nos relacionamentos, a falta de tempo ou a divisão desigual das tarefas pode provocar irritação. Uma conversa prática sobre o que cada pessoa pode fazer tende a ser mais útil do que esperar que tudo se resolva espontaneamente. Na saúde, preste atenção ao sono, à alimentação e à necessidade de fazer pausas durante o dia.

Dica cósmica: simplificar a rotina também é uma maneira de recuperar sua liberdade.

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Capricórnio

A segunda-feira pode trazer uma avaliação importante sobre prazer, criatividade e responsabilidades pessoais. Um projeto que você vinha desenvolvendo talvez precise de ajustes, enquanto questões relacionadas a dinheiro ou reconhecimento exigem expectativas mais realistas. No trabalho, não permita que a necessidade de demonstrar competência leve você a assumir mais do que consegue cumprir.

No amor, cobranças e diferenças de expectativas podem ficar mais evidentes. Se estiver em uma relação, procure conversar sobre o que cada um espera sem transformar o diálogo em uma lista de falhas. Se estiver solteiro, evite insistir em alguém apenas porque já investiu tempo e sentimentos nessa história. Na saúde, reserve espaço para o lazer sem culpa.

Dica cósmica: persistir faz sentido quando o caminho ainda combina com aquilo que você deseja.

Aquário

Questões familiares ou relacionadas à casa podem exigir posicionamento. Talvez seja necessário conversar sobre responsabilidades, rever um combinado ou estabelecer limites para preservar sua tranquilidade. No trabalho, evite levar tensões externas para decisões profissionais e não reaja imediatamente a provocações.

Na vida amorosa, diferenças entre as necessidades individuais e os planos compartilhados podem ficar mais claras. Tente explicar o que você precisa sem tratar a conversa como uma disputa para determinar quem tem razão. Na saúde, procure um ambiente acolhedor e reserve momentos de descanso longe de conflitos desnecessários.

Dica cósmica: estabelecer limites pode fortalecer os vínculos quando é feito com respeito e clareza.

Peixes

Conversas, mensagens e decisões práticas podem exigir mais atenção do que o habitual. Antes de aceitar uma proposta ou tirar conclusões sobre o que alguém disse, confira as informações e procure esclarecer possíveis ambiguidades. No trabalho, evite entrar em disputas alimentadas por orgulho e concentre-se no que pode ser demonstrado com fatos.

Na vida amorosa, palavras ditas no impulso podem gerar mal-entendidos, especialmente se houver ressentimentos antigos. Se precisar abordar um assunto delicado, escolha uma forma direta e respeitosa de se expressar. Na saúde, procure desacelerar a mente e não assuma a responsabilidade de resolver os problemas de todo mundo.