ASTROLOGIA

Hoje (26 de setembro), estes signos podem descobrir uma nova saída para um problema que parecia complicado

O sábado favorece quem resolve pendências com calma, organiza a vida financeira e presta atenção às oportunidades que surgem de conversas e situações inesperadas

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O sábado chega com um convite para desacelerar e olhar com mais cuidado para questões que ficaram pelo caminho. Algumas pendências podem finalmente ganhar uma solução, enquanto conversas e contatos ajudam a abrir possibilidades que ainda não estavam no radar.

Para alguns signos, o destaque estará no trabalho e nas oportunidades profissionais. Para outros, será um momento de organizar dinheiro, cuidar da casa ou fortalecer relações que pedem mais presença e diálogo. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries:

O trabalho pode ficar mais silencioso, criando espaço para você organizar tarefas, pesquisar soluções e colocar pendências em ordem. Em vez de tentar resolver tudo rapidamente, aproveite o ritmo mais tranquilo para pensar nos próximos passos.

Nas finanças, vale fazer uma pequena revisão de gastos recorrentes. Assinaturas, mensalidades e serviços pouco utilizados podem estar consumindo dinheiro sem que você perceba. No amor, explique quando precisar de um tempo sozinho para evitar que seu silêncio seja interpretado como distanciamento.

Na saúde, o descanso merece atenção. Reduzir o tempo de tela à noite e cuidar melhor dos pés e da rotina de sono pode fazer diferença.

Dica cósmica: Às vezes, organizar os pequenos detalhes é justamente o que ajuda a recuperar o controle de uma situação maior.

Touro:

Contatos profissionais podem se transformar em oportunidades interessantes. Conversas com colegas, mentores ou pessoas que já têm experiência na área podem mostrar caminhos que você não enxergaria sozinho.

No dinheiro, pagamentos pendentes, incentivos ou ganhos relacionados a projetos podem começar a avançar. Se houver investimento ou gasto compartilhado, deixe responsabilidades e valores bem definidos. No amor, um passeio ou atividade em grupo pode aproximar o casal e renovar a parceria.

Na alimentação, evite exagerar em refeições pesadas. Uma caminhada leve pode ajudar a manter a disposição ao longo do dia.

Dica cósmica: Uma boa conexão pode abrir uma porta, mas clareza é o que ajuda a atravessá-la com segurança.

Gêmeos:

Suas habilidades profissionais podem chamar atenção, principalmente se você tiver uma ideia, apresentação ou projeto para mostrar. Comunicação, escrita e criatividade podem ajudar a transformar uma proposta em algo mais concreto.

O dinheiro também pode se beneficiar de avanços na carreira, mas acompanhe os gastos para que uma melhora nos ganhos não desapareça em despesas mal controladas. No amor, a rotina profissional pode ocupar espaço demais, então avise com antecedência quando seus compromissos mudarem.

Cuide do corpo se passar muito tempo sentado ou diante do computador. Alongamentos rápidos durante o dia ajudam a aliviar a tensão no pescoço, ombros e costas.

Dica cósmica: Uma ideia só precisa da oportunidade certa para aparecer, mas saber apresentá-la pode fazer toda a diferença.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer:

O dia favorece planos de longo prazo. Uma conversa com alguém mais experiente pode ajudar a organizar ideias sobre estudos, especializações ou mudanças na carreira que ainda estavam pouco definidas.

No dinheiro, oportunidades ligadas a trabalho, estudos ou negócios com pessoas de outras cidades podem chamar atenção. Ainda assim, evite decisões impulsivas e dê preferência ao que tiver planejamento. No amor, falar sobre viagens, projetos e sonhos futuros pode aproximar casais, enquanto solteiros podem se interessar por alguém de uma realidade diferente.

Na saúde, aposte no básico. Caminhada ao ar livre, alimentação caseira e uma rotina mais simples podem ajudar a manter a energia.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa aparecer imediatamente. Às vezes, uma boa orientação ajuda a enxergar melhor o caminho.

Leão:

Nem todo avanço precisa acontecer diante dos holofotes. O sábado favorece pesquisas, ajustes e resolução de problemas que estavam passando despercebidos. Um trabalho feito nos bastidores pode render resultados importantes mais adiante.

Nas finanças, organize documentos relacionados a impostos, seguros e outros compromissos. Evite emprestar dinheiro ou entrar em investimentos arriscados sem deixar tudo registrado. No amor, uma conversa sincera pode transformar uma insegurança em aproximação, desde que você fale sem tentar controlar a situação.

Na saúde, refeições mais leves podem ajudar especialmente se a rotina estiver desorganizada. Reserve também alguns minutos para desacelerar no fim do dia.

Dica cósmica: Nem todo resultado precisa ser imediato. Resolver o que ninguém estava olhando também é uma forma de avançar.

Virgem:

A cooperação pode render mais do que tentar resolver tudo sozinho. Reuniões, conversas com clientes e trabalhos em equipe tendem a fluir melhor quando você escuta as diferentes opiniões antes de apresentar uma solução.

No dinheiro, acordos compartilhados exigem atenção. Confira percentuais, prazos, pagamentos e responsabilidades antes de assinar qualquer documento. No amor, atividades simples feitas a dois podem demonstrar carinho de maneira mais eficiente do que grandes declarações.

Hidratação e cuidados com a lombar também merecem espaço na rotina. Alongamentos leves podem ajudar a manter o corpo confortável.

Dica cósmica: Escutar primeiro pode ser a melhor estratégia para chegar a uma solução que funcione para todos.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Libra:

O sábado pode ser ótimo para colocar pendências profissionais em ordem. Arquivos, documentos, tarefas acumuladas e pequenos problemas que estavam sendo adiados podem finalmente receber atenção.

As finanças também pedem organização. Revise dívidas, assinaturas e gastos do dia a dia para descobrir onde o orçamento pode estar escapando. No amor, atitudes práticas, como ajudar o parceiro com uma tarefa, podem transmitir carinho, desde que você não transforme pequenos hábitos em motivo para críticas.

Cuide da digestão e tente evitar refeições exageradamente pesadas. Uma rotina alimentar mais simples pode contribuir para o seu bem-estar.

Dica cósmica: Uma pequena organização hoje pode devolver uma sensação de controle que estava faltando.

Escorpião:

Uma ideia criativa pode começar a parecer mais viável profissionalmente. O dia favorece planejamento, projetos autorais, atividades artísticas e até o aprendizado de uma ferramenta que facilite seu trabalho.

No dinheiro, talentos criativos podem abrir novas possibilidades de renda, mas isso não significa assumir riscos sem analisar os números. No amor, o clima tende a ficar mais leve, e um presente, passeio ou atividade compartilhada pode renovar a proximidade.

Evite deixar a alimentação desorganizada. Refeições mais leves e boa hidratação podem ajudar a evitar desconfortos.

Dica cósmica: Uma ideia interessante ganha muito mais força quando recebe planejamento suficiente para sair do papel.

Sagitário:

Questões de casa e família podem disputar espaço com as responsabilidades profissionais. Em vez de ficar constantemente conferindo mensagens de trabalho, aproveite parte do sábado para organizar seu espaço e resolver pendências domésticas.

Gastos com reparos, imóvel ou veículo podem aparecer, então confirme valores e prazos antes de contratar qualquer serviço. No amor, criar um ambiente mais tranquilo em casa pode ajudar a recuperar a proximidade e deixar para trás tensões acumuladas durante a semana.

Não ignore sinais de cansaço. Uma noite mais tranquila e alguns minutos de relaxamento podem ser mais úteis do que insistir em uma agenda cheia.

Dica cósmica: Resolver uma questão prática em casa também pode ser uma forma de recuperar a tranquilidade emocional.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio:

Conversas podem se tornar importantes para os próximos passos profissionais. Ligações, mensagens, deslocamentos curtos e contatos comerciais podem gerar oportunidades que não parecem tão grandes de imediato, mas merecem acompanhamento.

No dinheiro, contratos e acordos de trabalho podem trazer possibilidades interessantes, desde que você confira as condições antes de assumir qualquer compromisso. No amor, uma conversa tranquila pode desfazer mal-entendidos, e solteiros podem conhecer alguém por meio de contatos locais ou redes sociais.

Cuide da garganta e dos ombros, principalmente se a rotina exige muita fala ou tempo diante de telas.

Dica cósmica: Uma conversa aparentemente comum pode se transformar em algo importante quando você sabe ouvir e prestar atenção aos detalhes.

Aquário:

O sábado favorece planejamento e organização, especialmente em assuntos que envolvem trabalho, documentos ou parcerias. Uma comunicação mais paciente pode ajudar a evitar atritos e fazer com que uma tarefa complicada avance.

Nas finanças, é hora de olhar para contas, economias e gastos da casa com mais organização. Conversas sobre dinheiro com familiares ou parceiro funcionam melhor quando ninguém tenta impor sua visão. No amor, pequenas demonstrações de apoio podem ter mais peso do que gestos grandiosos.

Cuide também da garganta, boca e alimentação. Uma rotina mais regular pode ajudar o corpo a acompanhar o ritmo do dia.

Dica cósmica: Colocar os números em ordem é importante, mas a maneira como você conversa sobre eles também conta.

Peixes:

O dia pode colocar você em evidência de uma maneira diferente. Sua capacidade de apresentar ideias e assumir mais responsabilidade pode fazer com que outras pessoas percebam melhor o seu trabalho. Se existe um projeto próprio esperando espaço, vale começar a mostrar do que ele é capaz.

No dinheiro, criatividade pode ajudar a pensar em novos caminhos de renda, especialmente em atividades independentes. Ainda assim, transforme inspiração em plano antes de comprometer recursos importantes. No amor, você pode precisar de alguns momentos de silêncio e descanso, mas deixar isso claro evita que a outra pessoa interprete sua necessidade de espaço de forma errada.

Cansaço e excesso de tela podem pesar no fim do dia. Desconectar mais cedo e priorizar uma boa noite de sono pode ajudar a recuperar a energia.