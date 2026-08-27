ASTROLOGIA

Hoje (27 de agosto), estes signos podem abrir caminho para uma virada importante

A quinta-feira começa mais exigente para alguns signos, mas o decorrer do dia pode trazer oportunidades no trabalho, nas finanças e nos relacionamentos; saber a hora certa de agir será essencial

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, dia 27 de agosto, pode começar em um ritmo mais pesado, com responsabilidades, pendências e decisões que exigem atenção. Para alguns signos, porém, o cenário tende a mudar ao longo do dia, abrindo espaço para contatos importantes, novas oportunidades profissionais e até avanços financeiros. O momento pede menos pressa e mais estratégia para reconhecer o que realmente vale a pena.

No dinheiro, revisar planos e evitar riscos desnecessários pode fazer diferença. Já nos relacionamentos, conversas sinceras e demonstrações práticas de carinho ajudam a aproximar casais e deixar os encontros mais leves. Para quem está solteiro, uma conexão interessante pode surgir justamente em situações de trabalho, amizade ou convivência social. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: A quinta-feira pode começar com bastante responsabilidade no trabalho, e você talvez precise assumir o comando de uma tarefa importante. Em vez de se preocupar com a pressão, concentre-se em entregar bons resultados. Ao longo do dia, contatos profissionais e conversas com pessoas da sua rede podem abrir uma oportunidade interessante. No dinheiro, evite apostas e decisões tomadas por impulso. No amor, falar sobre planos para o futuro pode aproximar os casais, enquanto solteiros podem conhecer alguém por meio de amigos.

Dica cósmica: Faça bem o que está nas suas mãos e deixe que os resultados chamem atenção por você.

Touro: Uma questão ligada a estudos, documentos, viagens ou novos conhecimentos pode ganhar força nesta quinta-feira. O dia também favorece contatos capazes de ampliar suas possibilidades profissionais. No trabalho, uma responsabilidade maior pode aparecer e exigir comunicação clara. No dinheiro, investir em conhecimento ou qualificação tende a ser mais interessante do que buscar ganhos rápidos. No amor, uma conversa sobre sonhos e planos pode revelar uma sintonia maior do que você imaginava.

Dica cósmica: Uma escolha que parece pequena hoje pode se transformar em uma vantagem importante no futuro.

Gêmeos: A quinta-feira pede calma antes de tomar decisões. O início do dia favorece pesquisas, organização e tarefas que exigem discrição, enquanto a segunda metade tende a trazer mais leveza e curiosidade. No dinheiro, confira documentos, dívidas e compromissos compartilhados antes de movimentar qualquer quantia. No amor, uma conversa pode ficar mais descontraída conforme o dia avança. Solteiros podem se interessar por alguém que sabe manter um bom papo.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa ser aproveitada imediatamente. Primeiro, descubra se ela realmente faz sentido.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: Parcerias e negociações ganham destaque nesta quinta-feira. Uma conversa com clientes, colegas ou parceiros pode avançar um projeto que estava parado, mas vale conferir todos os detalhes antes de assinar qualquer documento. No dinheiro, questões envolvendo recursos compartilhados merecem atenção. No amor, a relação pode ficar mais profunda quando o casal fala abertamente sobre planos e responsabilidades. Solteiros podem perceber uma aproximação mais séria.

Dica cósmica: Confiança cresce quando boas intenções vêm acompanhadas de clareza.

Leão: Organização será uma das suas maiores aliadas nesta quinta-feira. Pendências administrativas podem ocupar boa parte do dia, mas resolver pequenos problemas agora evita complicações depois. No dinheiro, é uma boa hora para rever dívidas, despesas e contratos recorrentes. Mais tarde, contatos profissionais podem trazer uma oportunidade interessante. No amor, atitudes simples de cuidado terão mais força do que qualquer demonstração exagerada.

Dica cósmica: Coloque ordem no que parece pequeno e você terá mais espaço para aproveitar o que realmente importa.

Virgem: Criatividade e estratégia podem colocar você em evidência nesta quinta-feira. Uma ideia de trabalho, projeto ou divulgação pode chamar atenção, principalmente se vier acompanhada de planejamento. No dinheiro, não deixe o entusiasmo falar mais alto: pesquise antes de investir. No amor, ajudar a pessoa ao seu lado em tarefas cotidianas pode ser uma forma poderosa de demonstrar carinho. Solteiros podem se aproximar de alguém durante uma conversa sobre interesses em comum.

Dica cósmica: Sua melhor ideia fica ainda mais forte quando encontra um plano para sair do papel.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: Questões ligadas à casa, família ou organização da rotina podem dominar o início do dia. Em vez de buscar reconhecimento imediato, use esse período para colocar planos em ordem. Mais tarde, criatividade e novas ideias podem favorecer tanto o trabalho quanto o dinheiro. No amor, o clima melhora especialmente no fim do dia, favorecendo encontros e momentos de proximidade. Solteiros podem chamar atenção justamente quando estiverem mais à vontade.

Dica cósmica: Às vezes, cuidar da sua base é o primeiro passo para conseguir avançar.

Escorpião: A comunicação estará em alta nesta quinta-feira. Reuniões, mensagens, apresentações, negociações e contatos profissionais podem render bons resultados, especialmente no início do dia. Depois, assuntos ligados à casa e à família ganham espaço. No dinheiro, registre acordos e confira informações importantes antes de fechar negócios. No amor, uma conversa simples dentro de casa pode resolver uma questão que vinha causando distância.

Dica cósmica: Diga claramente o que você quer, mas também dê espaço para ouvir o que o outro tem a dizer.

Sagitário: O dia começa pedindo atenção ao dinheiro. Organizar economias, revisar investimentos e entender melhor seus recursos pode evitar decisões precipitadas. Ao longo da quinta-feira, porém, o ritmo fica mais movimentado, favorecendo contatos, redes sociais, deslocamentos e novas ideias profissionais. No amor, a segunda metade do dia tende a ser mais divertida. Solteiros podem encontrar alguém interessante em uma situação social ou profissional.

Dica cósmica: Segurança não significa ficar parado; significa saber até onde você pode avançar.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Você pode assumir uma posição de liderança nesta quinta-feira e conquistar respeito pela maneira como lida com responsabilidades. Só tome cuidado para não transformar firmeza em rigidez. No dinheiro, o período favorece planejamento, economia e construção de segurança para o futuro. No amor, atitudes consistentes podem dizer mais do que declarações. Reserve tempo para quem está ao seu lado, mesmo com uma agenda cheia.

Dica cósmica: Mostrar força também inclui reconhecer quando é hora de baixar a guarda.

Aquário: A quinta-feira começa de maneira mais reservada. Use as primeiras horas para colocar tarefas em ordem, resolver pendências e pensar antes de assumir novos compromissos financeiros. Ao longo do dia, sua confiança tende a aumentar e pode ser um bom momento para apresentar ideias ou iniciar algo que estava sendo planejado. No amor, o clima melhora quando você se permite agir com mais espontaneidade. Solteiros podem atrair olhares sem precisar fazer esforço.

Dica cósmica: Respeite seu tempo, mas não deixe que a cautela impeça você de aproveitar uma boa oportunidade.

Peixes: O começo da quinta-feira favorece contatos profissionais, trabalhos em equipe e novas conexões. Uma pessoa da sua rede pode apresentar uma possibilidade que merece atenção. No dinheiro, porém, o decorrer do dia pede mais cuidado com despesas, especialmente aquelas relacionadas a viagens ou compromissos pessoais. No amor, depois de uma manhã movimentada, você pode sentir vontade de ficar mais quieto. Explique isso em vez de simplesmente se afastar.