ASTROLOGIA

Hoje (27 de setembro), estes signos podem perceber que uma escolha ficou mais clara quando pararam de insistir

O domingo favorece quem desacelera, reorganiza prioridades e deixa algumas respostas surgirem sem tentar controlar cada detalhe

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com uma energia mais introspectiva, ideal para observar com calma situações que durante a semana pareceram urgentes. Algumas respostas podem aparecer justamente quando você deixa de pressionar por uma solução imediata e passa a enxergar outras possibilidades.

Para alguns signos, o destaque estará na vida profissional e nas finanças, com decisões que pedem mais planejamento do que pressa. Para outros, o dia pode trazer conversas importantes no amor, além de um convite para cuidar melhor do corpo e recuperar as energias antes de uma nova semana.

Áries:

O domingo pode ajudar você a perceber que uma questão profissional não precisa ser resolvida no impulso. Aproveite o ritmo mais tranquilo para organizar tarefas, rever uma ideia ou pensar em uma estratégia que possa facilitar sua rotina nos próximos dias.

Nas finanças, vale evitar gastos feitos apenas para compensar o estresse da semana. Uma pequena revisão no orçamento pode mostrar onde você está perdendo dinheiro sem necessidade. No amor, procure não transformar uma diferença de opinião em disputa, especialmente se a outra pessoa estiver tentando explicar um ponto de vista diferente do seu.

Na saúde, o descanso deve ser prioridade. Diminua o ritmo, durma um pouco mais se puder e dê atenção a tensões acumuladas no corpo, principalmente depois de uma semana mais corrida.

Dica cósmica: Nem toda situação precisa ser resolvida hoje para começar a melhorar.

Touro:

Uma conversa pode abrir uma perspectiva interessante para sua vida profissional. Mesmo que nenhuma oportunidade concreta apareça imediatamente, alguém pode apresentar uma ideia, contato ou possibilidade que merece ser acompanhada nos próximos dias.

No dinheiro, o domingo é favorável para pensar em objetivos de médio e longo prazo. Evite assumir compromissos apenas porque parecem vantajosos no momento. No amor, um programa simples pode ser suficiente para recuperar a proximidade, principalmente se a rotina dos últimos dias deixou pouco espaço para o casal.

Seu corpo pede equilíbrio, especialmente na alimentação. Tente não transformar o domingo em um dia de excessos e reserve algum tempo para caminhar ou fazer uma atividade que ajude a relaxar.

Dica cósmica: Uma oportunidade pode começar apenas como uma conversa, então preste atenção ao que chega até você.

Gêmeos:

Uma ideia que parecia difícil de colocar em prática pode ganhar novos contornos. O domingo favorece pesquisas, planejamento e conversas que ajudam você a descobrir se determinado projeto profissional realmente tem espaço para crescer.

Nas finanças, evite gastar antes de saber exatamente quanto pode comprometer. Se houver uma compra importante pela frente, comparar preços e condições pode evitar arrependimentos. No amor, tente não levar a cabeça cheia de preocupações profissionais para dentro da relação.

Para a saúde, vale diminuir o excesso de estímulos. Menos tempo diante das telas, pausas durante o dia e uma noite tranquila podem ajudar a desacelerar a mente.

Dica cósmica: Antes de abandonar uma ideia, descubra se ela só precisava de uma estratégia diferente.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer:

O domingo favorece planos que envolvem mudanças futuras na carreira ou na vida pessoal. Uma conversa com alguém experiente pode ajudar a colocar os pés no chão sem apagar a vontade de fazer algo diferente.

No dinheiro, pense além dos ganhos imediatos. Cursos, viagens, especializações ou projetos de longo prazo podem exigir planejamento financeiro, então comece a organizar os recursos necessários antes de tomar decisões maiores. No amor, falar sobre planos para os próximos meses pode aproximar o casal e revelar objetivos em comum.

Na saúde, sair um pouco da rotina pode fazer bem. Uma caminhada, algum tempo ao ar livre ou uma refeição preparada em casa podem ajudar a recuperar a disposição.

Dica cósmica: Planejar o futuro fica mais fácil quando você transforma vontade em pequenos passos possíveis.

Leão:

Uma situação profissional pode exigir menos exposição e mais observação. Em vez de tentar mostrar resultado a qualquer custo, aproveite o domingo para revisar detalhes, organizar ideias e perceber o que ainda precisa ser aprimorado.

Nas finanças, documentos, pagamentos e compromissos que estavam esquecidos merecem uma conferida. Evite também emprestar dinheiro ou assumir despesas de outra pessoa sem entender exatamente o impacto disso no seu orçamento. No amor, uma conversa sincera pode aproximar, desde que você esteja disposto a ouvir tanto quanto quer ser ouvido.

Seu corpo pode pedir uma pausa depois de dias intensos. Uma alimentação mais leve, menos excesso de cafeína e algum tempo longe das obrigações ajudam a recuperar o equilíbrio.

Dica cósmica: Nem todo avanço precisa ser visto pelos outros antes de estar realmente acontecendo.

Virgem:

O domingo pode colocar em evidência uma parceria ou conversa que ajuda a destravar um assunto profissional. Se você estiver planejando algum projeto, ouvir opiniões diferentes pode revelar um detalhe importante antes de dar o próximo passo.

No dinheiro, assuntos compartilhados pedem atenção. Contas, contratos, empréstimos ou compromissos assumidos com outra pessoa devem ser analisados com calma. No amor, evite transformar preocupação em cobrança. Demonstrar o que você precisa pode funcionar melhor do que esperar que a outra pessoa adivinhe.

Cuide especialmente da região lombar e mantenha uma boa hidratação. Alongamentos leves também podem ajudar a aliviar a tensão acumulada.

Dica cósmica: Uma boa parceria não elimina diferenças, mas permite que elas sejam conversadas.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra:

Uma pendência profissional pode finalmente parecer menos complicada. O domingo é bom para separar o que precisa ser resolvido imediatamente daquilo que pode esperar, evitando começar a nova semana com uma lista impossível de cumprir.

No dinheiro, revise gastos pequenos que se repetem e acabam pesando no orçamento. No amor, atitudes práticas podem transmitir mais carinho do que longas conversas, mas não deixe que a vontade de ajudar se transforme em cobrança sobre a forma como o outro faz as coisas.

A digestão pode ficar mais sensível se você exagerar na alimentação. Prefira refeições equilibradas e aproveite o domingo para descansar sem abandonar completamente a rotina.

Dica cósmica: Quando você organiza o que está ao seu alcance, o que parecia confuso começa a ocupar o lugar certo.

Escorpião:

Uma ideia criativa pode começar a ganhar importância profissional. Mesmo que ainda esteja longe de virar um projeto concreto, vale pesquisar, fazer anotações e pensar em como transformar aquilo em algo que possa gerar resultado.

No dinheiro, criatividade pode abrir novas possibilidades, mas não confunda entusiasmo com segurança financeira. Antes de investir em uma nova proposta, confira custos e riscos. No amor, o clima favorece momentos mais leves, e uma atividade diferente pode ajudar a quebrar uma rotina que estava ficando previsível.

Hidratação e alimentação merecem atenção. Evite passar muitas horas sem comer e procure descansar de verdade, especialmente se o corpo estiver dando sinais de cansaço.

Dica cósmica: Uma ideia ganha força quando a empolgação encontra um pouco de planejamento.

Sagitário:

Questões de casa e família podem ocupar parte do seu domingo e fazer você repensar como divide seu tempo com o trabalho. Organizar o ambiente e resolver pequenos problemas domésticos pode trazer uma sensação de leveza maior do que você imagina.

Nas finanças, gastos relacionados à casa, carro ou reparos merecem atenção. Antes de contratar qualquer serviço, confira preços e condições para não transformar uma solução simples em uma despesa maior. No amor, criar um ambiente mais tranquilo pode ajudar a recuperar a proximidade depois de uma semana cheia.

Não tente preencher o domingo inteiro com compromissos. Seu corpo pode precisar de algumas horas sem cobrança para recuperar a energia.

Dica cósmica: Às vezes, colocar a vida ao redor em ordem ajuda a colocar os pensamentos no lugar.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Capricórnio:

Conversas e contatos podem ter importância para seus próximos passos profissionais. Uma mensagem, ligação ou encontro casual pode apresentar uma possibilidade que ainda não parece urgente, mas merece ser acompanhada.

No dinheiro, analise com cuidado qualquer proposta, acordo ou compromisso antes de dar uma resposta. No amor, uma conversa honesta pode aliviar uma insegurança antiga, e quem está solteiro pode conhecer alguém interessante por meio de amigos, redes sociais ou contatos do cotidiano.

A tensão pode aparecer principalmente nos ombros e na garganta. Faça pausas durante o dia e não deixe que a preocupação com a próxima semana roube todo o seu domingo.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade chega com aparência de oportunidade. Algumas começam apenas com uma boa conversa.

Aquário:

O domingo favorece organização e planejamento, especialmente para quem tem questões profissionais ou administrativas acumuladas. Uma tarefa que parecia complicada pode ficar mais simples quando você divide o problema em etapas menores.

Nas finanças, é um bom momento para olhar para economias, contas da casa e objetivos futuros. Se o assunto envolver outras pessoas, procure conversar sem transformar uma diferença de opinião em disputa. No amor, apoio e presença podem ser mais importantes do que grandes demonstrações.

Cuide da alimentação e da hidratação, principalmente se sua rotina estiver desregulada. O descanso também será importante para recuperar a concentração.

Dica cósmica: Resolver uma coisa de cada vez pode ser mais eficiente do que tentar antecipar todos os problemas.

Peixes:

Uma questão profissional pode fazer você perceber que está mais preparado do que imaginava. Se existe um projeto que depende da sua criatividade ou de uma habilidade pessoal, o domingo pode ser bom para pensar em como apresentá-lo de maneira mais concreta.

No dinheiro, uma ideia pode apontar para uma nova possibilidade de renda, mas não tenha pressa para transformar inspiração em investimento. No amor, talvez você precise de mais silêncio e espaço para organizar os próprios sentimentos. Deixe isso claro para não criar interpretações desnecessárias.

O excesso de telas e estímulos pode aumentar o cansaço mental. Desconectar mais cedo, descansar e dormir bem ajudará a começar a próxima semana com mais disposição.