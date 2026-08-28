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Hoje (28 de agosto), esses 4 signos do horóscopo chinês começam a virar o jogo e deixam problemas para trás

Novas decisões ajudam quatro animais a deixar problemas para trás, organizar a vida e finalmente enxergar um caminho mais tranquilo pela frente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 28 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem sentir que a vida começa a ficar mais fácil. O momento favorece recomeços, decisões práticas e atitudes que ajudam a aliviar problemas que vinham se arrastando.

Em vez de continuar presos ao passado ou às mesmas dificuldades, esses animais percebem que algumas mudanças podem abrir espaço para uma rotina mais leve. Seja aceitando ajuda, recuperando um dinheiro, retomando um projeto ou até planejando uma mudança, o importante é começar. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Tigre: Um problema que vem ocupando sua cabeça há muito tempo pode finalmente parecer menos complicado. Você já analisou a situação de todos os lados, mas talvez tenha ignorado uma sugestão oferecida por alguém próximo. Hoje, você decide dar uma chance a essa ideia e percebe que mudar o foco pode ser exatamente o que precisava para encontrar uma saída. A solução pode não resolver tudo de uma vez, mas já torna o caminho muito mais simples.

Dica cósmica: Nem sempre você precisa encontrar a solução sozinho. Esteja aberto a ouvir quem enxerga a situação por outro ângulo.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Cavalo: Uma questão financeira começa a se resolver quando você decide cobrar um dinheiro que é seu. Você costuma ser generoso com amigos e pessoas próximas, mesmo quando sabe que talvez demore para receber de volta. Hoje, porém, percebe que também precisa cuidar das próprias necessidades e pede aquilo que lhe devem. Recuperar esse valor ajuda a organizar as contas e traz uma sensação imediata de alívio.

Dica cósmica: Ser generoso não significa deixar suas próprias necessidades em segundo plano. Aprenda a estabelecer limites também quando o assunto é dinheiro.

Coelho: Um projeto que você começou há bastante tempo volta a receber sua atenção. Você vinha se incomodando por ainda não ter conseguido terminá-lo, e essa pendência estava consumindo mais energia mental do que imaginava. Hoje, decide retomar o trabalho, mesmo sem saber exatamente de onde tirar tempo ou disposição. Começar aos poucos já reduz a pressão e devolve a sensação de confiança que estava faltando.

Dica cósmica: Não espere encontrar disposição perfeita para recomeçar. Dê um pequeno passo e deixe o ritmo aparecer durante o caminho.

Cão: Uma situação relacionada à sua casa ou ao lugar onde vive tem afetado seu bem-estar mais do que você gostaria de admitir. Hoje, você começa a considerar seriamente uma mudança que pode devolver sua autoestima e sua tranquilidade. Pode ser procurar outro imóvel, dividir a casa com alguém ou encontrar uma maneira diferente de organizar sua vida. O mais importante é perceber que existe uma saída e começar a construí-la.

Dica cósmica: Quando um ambiente deixa de fazer bem, não ignore o que você sente. Comece a planejar uma mudança possível, mesmo que ela ainda leve algum tempo.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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