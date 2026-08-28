ASTROLOGIA

Hoje (28 de agosto), o que começa como um dia comum pode terminar de forma surpreendente para estes signos

A sexta-feira mistura responsabilidades profissionais, decisões financeiras e questões familiares, mas alguns signos podem terminar o dia diante de oportunidades importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira pode começar exigindo mais organização e atenção, mas o decorrer do dia tende a abrir espaço para avanços no trabalho, novas conexões e decisões capazes de melhorar a vida financeira. Para alguns signos, contatos profissionais serão especialmente importantes. Para outros, o melhor caminho será desacelerar, revisar planos e evitar compromissos assumidos por impulso.

No dinheiro, o momento favorece planejamento e escolhas mais conscientes, principalmente quando há investimentos, dívidas ou recursos compartilhados envolvidos. Já nos relacionamentos, conversas sinceras e atitudes de cuidado podem aproximar casais. Para quem está solteiro, situações sociais e profissionais podem criar oportunidades para conhecer alguém interessante. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: A sexta-feira pode trazer boas oportunidades por meio de contatos profissionais, amizades e pessoas da sua rede. Uma parceria ou conversa com alguém influente pode abrir uma porta interessante, enquanto pagamentos pendentes ou resultados de investimentos podem começar a trazer alívio. No trabalho, mantenha-se próximo de quem pode contribuir para seus planos, mas pense também no longo prazo antes de tomar decisões financeiras. No amor, solteiros podem conhecer alguém em encontros sociais ou profissionais, enquanto casais tendem a viver um clima mais leve e aberto. A convivência com familiares também pode ganhar importância.

Dica cósmica: Uma boa oportunidade pode chegar por meio de uma pessoa que você já conhece. Preste atenção às conexões ao seu redor.

Touro: Responsabilidades profissionais podem colocar você em evidência nesta sexta-feira. Mesmo que uma tarefa pesada caia nas suas mãos, o cuidado com os detalhes pode fazer com que seu esforço seja reconhecido. Ao longo do dia, contatos e parcerias tendem a favorecer seu crescimento profissional e até melhorar suas perspectivas financeiras. No amor, não deixe que uma agenda cheia crie distância de quem está ao seu lado. Solteiros podem encontrar alguém interessante em situações ligadas ao trabalho ou à vida social.

Dica cósmica: Fazer bem o que parece difícil hoje pode ser justamente o que coloca seu nome entre as pessoas que serão lembradas amanhã.

Gêmeos: A sexta-feira favorece estudos, viagens, contatos com pessoas de outras regiões e projetos que ampliem seus horizontes. Uma apresentação, negociação ou documento importante pode avançar, principalmente se você tiver clareza sobre seus objetivos. No dinheiro, oportunidades de crescimento podem aparecer, mas é importante pensar nas consequências antes de comprometer recursos. No amor, conversar sobre planos para o futuro pode renovar a conexão dos casais. Solteiros podem se interessar por alguém com uma história ou estilo de vida diferente do seu.

Dica cósmica: Crescer também significa sair da zona de conforto, mas sem deixar o planejamento de lado.

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Câncer: A sexta-feira pede discrição e atenção aos detalhes. Pesquisas, organização, revisão de documentos e tarefas feitas nos bastidores podem trazer resultados melhores do que tentar chamar atenção. No dinheiro, assuntos relacionados a dívidas, impostos ou recursos compartilhados merecem cuidado redobrado. Evite assumir novos compromissos financeiros sem entender todas as consequências. No amor, uma conversa sincera pode ajudar a resolver uma tensão antiga. Mostrar vulnerabilidade, em vez de esconder o que sente, pode aproximar você das pessoas importantes.

Dica cósmica: Nem todo progresso precisa ser visível. Algumas das decisões mais importantes acontecem longe dos holofotes.

Leão: Parcerias e negociações ganham força nesta sexta-feira. Conversas com clientes, colegas ou possíveis parceiros podem abrir espaço para oportunidades profissionais e financeiras. Trabalhar em conjunto tende a ser mais produtivo do que tentar resolver tudo sozinho. Antes de tomar uma decisão importante, porém, escute os argumentos de quem está ao seu lado. No amor, equilíbrio será essencial. Casais podem se aproximar quando aprendem a ouvir mais, enquanto solteiros podem conhecer alguém em um ambiente profissional ou social.

Dica cósmica: Dividir responsabilidades não diminui sua força. Às vezes, a melhor oportunidade nasce justamente de uma boa parceria.

Virgem: Organização e eficiência serão seus maiores aliados nesta sexta-feira. Resolver pendências, revisar processos e encontrar erros que estavam passando despercebidos pode trazer benefícios concretos para o trabalho e para o dinheiro. Pequenas mudanças na rotina também podem representar uma economia importante no futuro. Evite subestimar tarefas aparentemente simples. No amor, atitudes práticas podem demonstrar carinho melhor do que grandes declarações. Solteiros podem se aproximar de alguém durante uma conversa sobre interesses em comum.

Dica cósmica: Nem sempre é preciso fazer algo grandioso. Melhorar um detalhe por vez também é uma forma de transformar sua vida.

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Libra: Criatividade e inteligência podem colocar você em evidência nesta sexta-feira. Ideias relacionadas a comunicação, conteúdo, estudos ou projetos criativos podem chamar atenção e até abrir uma possibilidade de ganho. No dinheiro, porém, não deixe o entusiasmo fazer você assumir riscos desnecessários. Pesquise antes de investir ou apostar em uma nova oportunidade. No amor, o clima tende a ficar mais leve, favorecendo encontros, conversas divertidas e momentos de proximidade. Solteiros podem atrair olhares naturalmente.

Dica cósmica: Use sua criatividade para abrir portas, mas deixe a prudência decidir quais delas realmente vale a pena atravessar.

Escorpião: Questões relacionadas à casa, à família e à organização do espaço podem ocupar boa parte da sua atenção nesta sexta-feira. No trabalho, talvez seja mais produtivo estruturar planos e resolver problemas internos do que buscar reconhecimento imediato. Assuntos envolvendo imóveis, reformas ou patrimônio também podem avançar, desde que você confira tudo com cuidado antes de assumir compromissos. No amor, fazer planos para a casa ou para a família pode fortalecer a relação. Solteiros podem perceber que uma conexão começa a ficar mais séria.

Dica cósmica: Antes de construir algo novo, certifique-se de que a base está realmente preparada para sustentar seus próximos passos.

Sagitário: Comunicação será uma das suas principais ferramentas nesta sexta-feira. Reuniões, apresentações, negociações, vendas e contatos com clientes podem trazer resultados interessantes. Sua capacidade de convencer e explicar ideias pode ajudar até mesmo em uma negociação financeira. Projetos digitais e deslocamentos rápidos também podem abrir novas possibilidades profissionais. No amor, conversas francas ajudam a resolver mal-entendidos. Solteiros podem encontrar alguém em eventos, pela internet ou durante uma situação inesperada do cotidiano.

Dica cósmica: Falar o que você pensa é importante, mas saber escolher as palavras certas pode fazer toda a diferença.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: O dinheiro ganha destaque nesta sexta-feira. Pagamentos pendentes podem avançar e investimentos mais estáveis podem contribuir para seus planos de longo prazo. O dia também favorece conversas sobre salário, negócios e estratégias financeiras, principalmente se você demonstrar segurança sem tentar impor sua vontade. No amor, questões familiares podem exigir mais atenção. Incluir a pessoa ao seu lado nas decisões e demonstrar que ela é importante pode fortalecer a relação.

Dica cósmica: Segurança financeira se constrói com escolhas consistentes, não com pressa para conseguir resultados imediatos.

Aquário: Sua confiança e capacidade de liderança estarão em alta nesta sexta-feira. Apresentações, entrevistas, reuniões e situações nas quais você precisa defender uma ideia podem render bons resultados. Uma oportunidade profissional pode surgir justamente porque alguém percebeu sua capacidade de assumir responsabilidades. No dinheiro, investir em qualificação, organização pessoal ou hábitos que melhorem sua produtividade pode trazer retorno no longo prazo. No amor, seu magnetismo tende a chamar atenção. Solteiros podem despertar interesse sem precisar fazer muito esforço.

Dica cósmica: Acredite mais no que você tem a oferecer, mas lembre-se de que confiança funciona melhor quando vem acompanhada de preparo.

Peixes: A sexta-feira começa favorecendo trabalhos mais reservados, organização e contatos que acontecem longe dos holofotes. Questões profissionais envolvendo empresas, instituições ou pessoas de outras regiões podem avançar. No dinheiro, porém, despesas relacionadas a viagens, compromissos pessoais ou bem-estar merecem atenção. Evite gastar sem conferir se a compra realmente cabe no orçamento. No amor, você pode sentir necessidade de ficar mais quieto depois de um dia movimentado. Explique isso a quem está ao seu lado para não criar interpretações erradas.