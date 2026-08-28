Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (28 de agosto), o que começa como um dia comum pode terminar de forma surpreendente para estes signos

A sexta-feira mistura responsabilidades profissionais, decisões financeiras e questões familiares, mas alguns signos podem terminar o dia diante de oportunidades importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira pode começar exigindo mais organização e atenção, mas o decorrer do dia tende a abrir espaço para avanços no trabalho, novas conexões e decisões capazes de melhorar a vida financeira. Para alguns signos, contatos profissionais serão especialmente importantes. Para outros, o melhor caminho será desacelerar, revisar planos e evitar compromissos assumidos por impulso.

No dinheiro, o momento favorece planejamento e escolhas mais conscientes, principalmente quando há investimentos, dívidas ou recursos compartilhados envolvidos. Já nos relacionamentos, conversas sinceras e atitudes de cuidado podem aproximar casais. Para quem está solteiro, situações sociais e profissionais podem criar oportunidades para conhecer alguém interessante. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Hoje (28 de agosto), esses 4 signos do horóscopo chinês começam a virar o jogo e deixam problemas para trás

Hoje (28 de agosto), esses 4 signos do horóscopo chinês começam a virar o jogo e deixam problemas para trás

Imagem - 5 signos recebem uma resposta importante a partir de hoje (27 de agosto), e uma situação finalmente começa a destravar

5 signos recebem uma resposta importante a partir de hoje (27 de agosto), e uma situação finalmente começa a destravar

Imagem - Sol e Mercúrio se encontram hoje (27 de agosto) e colocam os 12 signos diante de decisões importantes; veja o alerta para cada um

Sol e Mercúrio se encontram hoje (27 de agosto) e colocam os 12 signos diante de decisões importantes; veja o alerta para cada um

Áries: A sexta-feira pode trazer boas oportunidades por meio de contatos profissionais, amizades e pessoas da sua rede. Uma parceria ou conversa com alguém influente pode abrir uma porta interessante, enquanto pagamentos pendentes ou resultados de investimentos podem começar a trazer alívio. No trabalho, mantenha-se próximo de quem pode contribuir para seus planos, mas pense também no longo prazo antes de tomar decisões financeiras. No amor, solteiros podem conhecer alguém em encontros sociais ou profissionais, enquanto casais tendem a viver um clima mais leve e aberto. A convivência com familiares também pode ganhar importância.

Dica cósmica: Uma boa oportunidade pode chegar por meio de uma pessoa que você já conhece. Preste atenção às conexões ao seu redor.

Touro: Responsabilidades profissionais podem colocar você em evidência nesta sexta-feira. Mesmo que uma tarefa pesada caia nas suas mãos, o cuidado com os detalhes pode fazer com que seu esforço seja reconhecido. Ao longo do dia, contatos e parcerias tendem a favorecer seu crescimento profissional e até melhorar suas perspectivas financeiras. No amor, não deixe que uma agenda cheia crie distância de quem está ao seu lado. Solteiros podem encontrar alguém interessante em situações ligadas ao trabalho ou à vida social.

Dica cósmica: Fazer bem o que parece difícil hoje pode ser justamente o que coloca seu nome entre as pessoas que serão lembradas amanhã.

Gêmeos: A sexta-feira favorece estudos, viagens, contatos com pessoas de outras regiões e projetos que ampliem seus horizontes. Uma apresentação, negociação ou documento importante pode avançar, principalmente se você tiver clareza sobre seus objetivos. No dinheiro, oportunidades de crescimento podem aparecer, mas é importante pensar nas consequências antes de comprometer recursos. No amor, conversar sobre planos para o futuro pode renovar a conexão dos casais. Solteiros podem se interessar por alguém com uma história ou estilo de vida diferente do seu.

Dica cósmica: Crescer também significa sair da zona de conforto, mas sem deixar o planejamento de lado.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: A sexta-feira pede discrição e atenção aos detalhes. Pesquisas, organização, revisão de documentos e tarefas feitas nos bastidores podem trazer resultados melhores do que tentar chamar atenção. No dinheiro, assuntos relacionados a dívidas, impostos ou recursos compartilhados merecem cuidado redobrado. Evite assumir novos compromissos financeiros sem entender todas as consequências. No amor, uma conversa sincera pode ajudar a resolver uma tensão antiga. Mostrar vulnerabilidade, em vez de esconder o que sente, pode aproximar você das pessoas importantes.

Dica cósmica: Nem todo progresso precisa ser visível. Algumas das decisões mais importantes acontecem longe dos holofotes.

Leão: Parcerias e negociações ganham força nesta sexta-feira. Conversas com clientes, colegas ou possíveis parceiros podem abrir espaço para oportunidades profissionais e financeiras. Trabalhar em conjunto tende a ser mais produtivo do que tentar resolver tudo sozinho. Antes de tomar uma decisão importante, porém, escute os argumentos de quem está ao seu lado. No amor, equilíbrio será essencial. Casais podem se aproximar quando aprendem a ouvir mais, enquanto solteiros podem conhecer alguém em um ambiente profissional ou social.

Dica cósmica: Dividir responsabilidades não diminui sua força. Às vezes, a melhor oportunidade nasce justamente de uma boa parceria.

Virgem: Organização e eficiência serão seus maiores aliados nesta sexta-feira. Resolver pendências, revisar processos e encontrar erros que estavam passando despercebidos pode trazer benefícios concretos para o trabalho e para o dinheiro. Pequenas mudanças na rotina também podem representar uma economia importante no futuro. Evite subestimar tarefas aparentemente simples. No amor, atitudes práticas podem demonstrar carinho melhor do que grandes declarações. Solteiros podem se aproximar de alguém durante uma conversa sobre interesses em comum.

Dica cósmica: Nem sempre é preciso fazer algo grandioso. Melhorar um detalhe por vez também é uma forma de transformar sua vida.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
1 de 13
Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Criatividade e inteligência podem colocar você em evidência nesta sexta-feira. Ideias relacionadas a comunicação, conteúdo, estudos ou projetos criativos podem chamar atenção e até abrir uma possibilidade de ganho. No dinheiro, porém, não deixe o entusiasmo fazer você assumir riscos desnecessários. Pesquise antes de investir ou apostar em uma nova oportunidade. No amor, o clima tende a ficar mais leve, favorecendo encontros, conversas divertidas e momentos de proximidade. Solteiros podem atrair olhares naturalmente.

Dica cósmica: Use sua criatividade para abrir portas, mas deixe a prudência decidir quais delas realmente vale a pena atravessar.

Escorpião: Questões relacionadas à casa, à família e à organização do espaço podem ocupar boa parte da sua atenção nesta sexta-feira. No trabalho, talvez seja mais produtivo estruturar planos e resolver problemas internos do que buscar reconhecimento imediato. Assuntos envolvendo imóveis, reformas ou patrimônio também podem avançar, desde que você confira tudo com cuidado antes de assumir compromissos. No amor, fazer planos para a casa ou para a família pode fortalecer a relação. Solteiros podem perceber que uma conexão começa a ficar mais séria.

Dica cósmica: Antes de construir algo novo, certifique-se de que a base está realmente preparada para sustentar seus próximos passos.

Sagitário: Comunicação será uma das suas principais ferramentas nesta sexta-feira. Reuniões, apresentações, negociações, vendas e contatos com clientes podem trazer resultados interessantes. Sua capacidade de convencer e explicar ideias pode ajudar até mesmo em uma negociação financeira. Projetos digitais e deslocamentos rápidos também podem abrir novas possibilidades profissionais. No amor, conversas francas ajudam a resolver mal-entendidos. Solteiros podem encontrar alguém em eventos, pela internet ou durante uma situação inesperada do cotidiano.

Dica cósmica: Falar o que você pensa é importante, mas saber escolher as palavras certas pode fazer toda a diferença.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O dinheiro ganha destaque nesta sexta-feira. Pagamentos pendentes podem avançar e investimentos mais estáveis podem contribuir para seus planos de longo prazo. O dia também favorece conversas sobre salário, negócios e estratégias financeiras, principalmente se você demonstrar segurança sem tentar impor sua vontade. No amor, questões familiares podem exigir mais atenção. Incluir a pessoa ao seu lado nas decisões e demonstrar que ela é importante pode fortalecer a relação.

Dica cósmica: Segurança financeira se constrói com escolhas consistentes, não com pressa para conseguir resultados imediatos.

Aquário: Sua confiança e capacidade de liderança estarão em alta nesta sexta-feira. Apresentações, entrevistas, reuniões e situações nas quais você precisa defender uma ideia podem render bons resultados. Uma oportunidade profissional pode surgir justamente porque alguém percebeu sua capacidade de assumir responsabilidades. No dinheiro, investir em qualificação, organização pessoal ou hábitos que melhorem sua produtividade pode trazer retorno no longo prazo. No amor, seu magnetismo tende a chamar atenção. Solteiros podem despertar interesse sem precisar fazer muito esforço.

Dica cósmica: Acredite mais no que você tem a oferecer, mas lembre-se de que confiança funciona melhor quando vem acompanhada de preparo.

Peixes: A sexta-feira começa favorecendo trabalhos mais reservados, organização e contatos que acontecem longe dos holofotes. Questões profissionais envolvendo empresas, instituições ou pessoas de outras regiões podem avançar. No dinheiro, porém, despesas relacionadas a viagens, compromissos pessoais ou bem-estar merecem atenção. Evite gastar sem conferir se a compra realmente cabe no orçamento. No amor, você pode sentir necessidade de ficar mais quieto depois de um dia movimentado. Explique isso a quem está ao seu lado para não criar interpretações erradas.

Dica cósmica: Respeitar seus limites não significa se afastar de quem você ama. Quando você explica o que precisa, fica mais fácil ser compreendido.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Sonhar com acidente de trânsito é mau presságio? Entenda os alertas e significados do sonho

Sonhar com acidente de trânsito é mau presságio? Entenda os alertas e significados do sonho
Imagem - Hoje (28 de agosto), esses 4 signos do horóscopo chinês começam a virar o jogo e deixam problemas para trás

Hoje (28 de agosto), esses 4 signos do horóscopo chinês começam a virar o jogo e deixam problemas para trás
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como' - saiba como o propósito dá forças em momentos difíceis

Frase do dia do Estoicismo: 'Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como' - saiba como o propósito dá forças em momentos difíceis