ASTROLOGIA

Hoje (28 de setembro), estes signos podem colocar a vida em ordem e abrir espaço para novas oportunidades

A segunda-feira favorece quem organiza as finanças, resolve pendências e transforma pequenas mudanças na rotina em avanços importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira começa pedindo equilíbrio entre responsabilidades e vida pessoal. Algumas situações podem exigir mais paciência, principalmente no trabalho e dentro de casa, mas o dia também favorece quem prefere agir com planejamento em vez de tomar decisões no impulso.

Questões financeiras, profissionais e familiares ganham destaque para os signos, enquanto pequenas mudanças na rotina podem melhorar a disposição e a produtividade. O segredo será não tentar resolver tudo de uma vez e aproveitar o que o dia oferece de forma prática. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries:

A rotina profissional pode parecer comum, mas manter o ritmo e cumprir as tarefas com eficiência será importante para evitar acúmulos durante a semana. Uma conversa aparentemente simples no trabalho também pode ajudar a manter um ambiente mais tranquilo.

Nas finanças, controlar os gastos será essencial para não transformar pequenas compras em uma preocupação maior no fim do mês. No ambiente familiar, procure equilibrar proximidade e espaço pessoal, especialmente se estiver convivendo por mais tempo com parentes.

Na saúde, evite alimentos muito processados e dê preferência a refeições que ajudem a manter a energia estável. Estudos e atividades acadêmicas também podem despertar seu interesse e estimular a mente.

Dica cósmica: Nem todo avanço precisa ser grandioso; manter uma boa rotina também é uma forma de progredir.

Touro:

O dinheiro pede uma postura mais prudente. Diversificar investimentos pode contribuir para seus planos de longo prazo, mas decisões financeiras devem ser tomadas depois de analisar riscos e possibilidades com calma.

No trabalho, um desentendimento pode surgir, mas a situação tende a ser resolvida com mais facilidade se você evitar levar a questão para o lado pessoal. Na família, uma relação com alguém mais jovem pode se fortalecer quando você oferece orientação sem tentar impor suas escolhas.

Questões envolvendo imóveis também podem despertar interesse, especialmente para quem já pensa em ampliar o patrimônio. Na saúde, manter o corpo e a mente ativos ajuda a melhorar a concentração e a disposição.

Dica cósmica: Segurança financeira é construída com paciência, não com decisões tomadas pela ansiedade.

Gêmeos:

O trabalho pode trazer reconhecimento quando você mostra de maneira concreta os resultados que já alcançou. Se existe uma negociação salarial ou uma conversa sobre crescimento profissional, reúna informações sobre seu desempenho antes de apresentar seus argumentos.

No ambiente familiar, respeitar uma opinião diferente pode evitar conflitos desnecessários. Em casa, pequenas mudanças na decoração ou na organização também podem melhorar bastante a sensação de conforto.

Na saúde, exercícios podem render mais do que o esperado, principalmente se você aproveitar a disposição para trabalhar força e resistência. Um passeio diferente também pode renovar a energia e trazer experiências interessantes.

Dica cósmica: Mostrar o que você já construiu pode ser mais convincente do que simplesmente pedir uma oportunidade.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer:

O contato com pessoas da sua comunidade pode trazer uma sensação maior de pertencimento. No trabalho, uma postura mais otimista também ajuda a perceber oportunidades profissionais que combinam melhor com aquilo que você deseja construir.

As finanças pedem disciplina, mas isso não significa cortar tudo o que traz prazer. Organizar os gastos e estabelecer limites claros pode fazer com que economizar pareça uma escolha consciente, e não uma restrição.

Na família, ajudar um irmão ou outro parente pode fortalecer a relação. Se houver uma viagem próxima, confira novamente horários e detalhes para evitar ansiedade de última hora. Mesmo que a atividade física avance devagar, manter a regularidade já será positivo.

Dica cósmica: Constância pode produzir resultados importantes mesmo quando você ainda não consegue enxergá-los.

Leão:

Uma mudança de hábitos pode exigir tempo, mas reconhecer o que precisa ser melhorado já representa um começo importante. Na rotina profissional, cursos, seminários e conteúdos novos podem trazer ideias interessantes, embora seja necessário esforço para transformar conhecimento em resultado.

Com a renda mais estável, fica mais fácil organizar o orçamento sem aquela sensação de urgência. Aproveite para definir prioridades e evitar que novos gastos comprometam uma situação financeira que começou a ficar mais confortável.

Em casa, pequenas mudanças na rotina familiar podem melhorar a convivência. Se houver viagem ou compromisso acadêmico pela frente, organize tudo com antecedência e não desanime diante de obstáculos que exigem mais persistência.

Dica cósmica: Mudanças duradouras costumam começar de maneira pequena e continuar graças à consistência.

Virgem:

Relacionamentos profissionais ganham importância hoje. Fortalecer a confiança com clientes e parceiros pode contribuir para novos negócios e tornar o trabalho mais estável ao longo do tempo.

Nas finanças, investimentos ligados a imóveis exigem uma análise cuidadosa dos riscos antes de qualquer decisão. Ao mesmo tempo, quitar compromissos pendentes pode trazer uma sensação de liberdade e tranquilidade muito maior do que você esperava.

Na família, um momento simples e sincero pode permanecer na memória por bastante tempo. Estudos podem exigir paciência, mas o esforço tende a valer a pena. Na alimentação, controlar as porções sem radicalismos pode ajudar a manter uma relação mais equilibrada com a comida.

Dica cósmica: Nem sempre é preciso fazer mais; às vezes, terminar o que está pendente já muda completamente a sensação de progresso.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra:

Uma postura positiva pode ajudar você a concluir tarefas com mais rapidez. No trabalho, a colaboração com colegas tende a melhorar tanto a produtividade quanto o ambiente, especialmente quando todos percebem que estão contribuindo para o mesmo objetivo.

Nas finanças, ter algum dinheiro disponível para emergências pode trazer mais tranquilidade diante de incertezas. Em casa, modernizar um ambiente ou simplesmente reorganizar os espaços pode melhorar o conforto.

O dia também favorece momentos em família e passeios que resgatem histórias ou tradições importantes. Nos estudos, manter uma rotina constante será mais eficiente do que tentar compensar atrasos com longas horas de dedicação de uma só vez.

Dica cósmica: Equilíbrio não significa dividir tudo igualmente, mas saber o que merece sua atenção em cada momento.

Escorpião:

A atividade física pode ajudar a manter o foco e aliviar o estresse. Em casa, uma pequena mudança no ambiente também pode criar uma sensação maior de conforto e privacidade.

No trabalho, alguém pode não estar cumprindo a própria parte em uma tarefa coletiva. Em vez de transformar isso em confronto, converse de maneira objetiva e procure uma solução que preserve o bom funcionamento da equipe. Nas finanças, manter um orçamento cuidadoso ajuda a evitar preocupações desnecessárias.

Na família, principalmente na relação com crianças ou adolescentes, paciência será fundamental quando limites forem testados. Estudos também podem ser estimulantes, enquanto viagens podem misturar momentos tranquilos com alguns imprevistos.

Dica cósmica: Resolver um problema com firmeza não exige transformar toda divergência em conflito.

Sagitário:

A colaboração será importante para o trabalho. Dividir responsabilidades, ouvir colegas e reconhecer o esforço de outras pessoas pode melhorar tanto o ambiente quanto a produtividade.

No dinheiro, habilidades de negociação podem ajudar a conseguir condições melhores em acordos ou compras. Investimentos imobiliários, porém, pedem paciência, já que resultados mais expressivos podem levar tempo. Na família, ouvir com atenção antes de responder pode fortalecer vínculos importantes.

Se estiver viajando, permita-se conhecer um pouco mais da cultura e dos costumes locais. Para os estudos, manter um ritmo constante será mais produtivo do que tentar acelerar tudo em um único dia.

Dica cósmica: Nem toda conquista precisa acontecer rapidamente para ser significativa.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Capricórnio:

O descanso terá impacto direto na sua produtividade. Uma boa noite de sono pode melhorar a concentração e ajudar você a lidar com as responsabilidades da semana com mais disposição.

No trabalho, a orientação de alguém experiente pode esclarecer uma dúvida ou apresentar um caminho que você ainda não havia considerado. Em casa, porém, conciliar as necessidades da família pode exigir diálogo e flexibilidade.

Nas finanças, controlar gastos não essenciais ajuda a manter o orçamento equilibrado. Se houver reforma ou mudança no imóvel, prepare-se para pequenos imprevistos e evite abandonar o planejamento diante deles. Na viagem, equipamentos mais adequados podem tornar o deslocamento mais confortável.

Dica cósmica: Flexibilidade não significa abandonar seus planos, mas saber adaptá-los quando a realidade muda.

Aquário:

Organizar pagamentos e acompanhar movimentações digitais ajuda a manter as finanças sob controle. Se estiver pensando em alugar um imóvel, a renda pode ser interessante, mas problemas pontuais com inquilinos ou manutenção precisam entrar na conta.

No trabalho, revise projetos antes de considerá-los concluídos. Uma segunda leitura pode revelar detalhes que passaram despercebidos. Na família, ajudar uma pessoa mais jovem a superar uma dificuldade pode fortalecer uma relação baseada em confiança e respeito.

Na saúde, refeições equilibradas ajudam a manter a disposição e o funcionamento do corpo. Se houver viagem internacional nos planos, antecipar documentos e solicitações evita atrasos desnecessários.

Dica cósmica: Conferir os detalhes antes de seguir em frente pode poupar muito trabalho depois.

Peixes:

Uma nova possibilidade financeira pode chamar sua atenção, especialmente se estiver ligada a investimentos ou projetos com potencial de crescimento. Ainda assim, avalie bem as condições antes de comprometer dinheiro.

No trabalho, melhorar a produtividade pode aumentar sua influência e fazer com que seu esforço seja mais percebido. Na família, planejar uma atividade simples para reunir as pessoas pode criar um momento de alegria e fortalecer os vínculos.

Uma viagem ou passeio sem roteiro rígido pode render boas lembranças e surpresas agradáveis. Entre as tarefas, faça pequenas pausas para preservar a concentração. Na saúde, mudanças simples e consistentes na rotina tendem a funcionar melhor do que transformações radicais.