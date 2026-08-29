ASTROLOGIA

Hoje (29 de agosto), estes signos podem viver uma virada importante no trabalho, no dinheiro e no amor

O sábado pode trazer avanços profissionais, oportunidades financeiras e surpresas nos relacionamentos; para alguns signos, saber onde concentrar energia será o diferencial

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado pode começar com diferentes prioridades para cada signo, mas o dia tende a ganhar força quando decisões são tomadas com estratégia. Para alguns, contatos profissionais e parcerias podem abrir portas importantes. Para outros, o melhor caminho será trabalhar nos bastidores, organizar a vida financeira ou resolver pendências antes de dar um novo passo.

No dinheiro, planejamento e atenção aos detalhes ajudam a transformar pequenas oportunidades em ganhos mais consistentes. Já nos relacionamentos, conversas sinceras, apoio prático e respeito pelo espaço individual podem fazer toda a diferença. Para quem está solteiro, encontros em ambientes sociais ou profissionais podem despertar uma conexão inesperada. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: O sábado pode trazer oportunidades importantes por meio de contatos profissionais, amizades e projetos em conjunto. Uma pessoa da sua rede pode apresentar uma possibilidade que vale a pena considerar, inclusive envolvendo dinheiro ou uma nova fonte de renda. No trabalho, não tente abraçar todas as oportunidades ao mesmo tempo: escolha aquelas que realmente podem trazer resultados duradouros. No amor, sair da rotina e compartilhar momentos com amigos pode aproximar os casais, enquanto solteiros podem conhecer alguém interessante em um ambiente social.

Dica cósmica: Nem toda porta precisa ser aberta de uma vez. Escolha a que pode levar você mais longe.

Touro: A carreira ganha bastante destaque neste sábado. Uma responsabilidade maior pode testar sua capacidade de organização, mas também existe a possibilidade de reconhecimento por um trabalho bem executado. Reuniões, apresentações e contatos com pessoas importantes podem favorecer seus próximos passos. No dinheiro, o crescimento tende a estar ligado ao avanço profissional, por isso vale pensar no longo prazo. No amor, avise seu parceiro sobre suas prioridades e não deixe que a correria faça a relação parecer menos importante.

Dica cósmica: Responsabilidade pode pesar, mas também pode ser justamente o caminho para conquistar mais espaço.

Gêmeos: Estudos, viagens, documentos, negociações e contatos com pessoas de outras regiões podem ganhar força neste sábado. O momento favorece quem precisa apresentar uma ideia maior ou buscar novas possibilidades profissionais. No dinheiro, oportunidades ligadas a expansão podem aparecer, mas é importante avaliar os riscos antes de investir. No amor, falar sobre planos para o futuro pode aproximar os casais, enquanto solteiros podem se interessar por alguém com uma visão de mundo diferente.

Dica cósmica: Quanto maior o plano, mais importante é saber onde você está pisando antes de avançar.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer: O sábado pede discrição e atenção aos detalhes. Em vez de tentar aparecer, concentre-se em pesquisas, organização, pendências financeiras e tarefas que exigem concentração. Questões envolvendo dívidas, impostos, seguros ou recursos compartilhados merecem cuidado redobrado. No amor, uma conversa honesta pode ajudar a resolver uma tensão antiga, principalmente se você estiver disposto a falar sobre sentimentos que costuma esconder.

Dica cósmica: Algumas respostas só aparecem quando você tem coragem de olhar para o que vinha evitando.

Leão: Parcerias, negociações e contatos profissionais podem colocar você diante de uma boa oportunidade neste sábado. Trabalhar em equipe tende a ser mais vantajoso do que tentar resolver tudo sozinho, principalmente quando existe uma decisão importante pela frente. No dinheiro, acordos e contratos podem trazer resultados positivos se todos os detalhes forem analisados com calma. No amor, ouvir o que a outra pessoa tem a dizer será tão importante quanto expor suas próprias vontades.

Dica cósmica: Uma boa parceria não diminui seu brilho, ela aumenta o alcance daquilo que você pode conquistar.

Virgem: Organização pode se transformar em dinheiro neste sábado. Rever despesas, eliminar desperdícios e corrigir pequenos problemas na rotina ajuda a construir uma situação financeira mais estável. No trabalho, tarefas aparentemente simples podem produzir resultados importantes quando são feitas com atenção. Evite deixar pendências acumularem. No amor, demonstrar carinho por meio de atitudes práticas pode fortalecer a relação mais do que longas explicações. Solteiros podem se aproximar de alguém em situações do cotidiano.

Dica cósmica: O que parece pequeno hoje pode se transformar em uma grande vantagem quando você mantém a consistência.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra: Criatividade, comunicação e capacidade de liderança podem colocar você em evidência neste sábado. Uma ideia relacionada a trabalho, divulgação, educação ou produção de conteúdo pode chamar atenção e até abrir uma possibilidade financeira. Só não deixe o entusiasmo fazer você assumir riscos sem pesquisar. No amor, o clima fica mais leve e favorece encontros, conversas e demonstrações de carinho. Solteiros podem atrair olhares justamente quando estiverem mais espontâneos.

Dica cósmica: Use sua criatividade para abrir caminhos, mas deixe a estratégia decidir quais deles realmente valem a pena.

Escorpião: A casa e a família podem ocupar uma parte importante do seu sábado. Organizar o ambiente, resolver questões domésticas ou pensar em mudanças para o futuro pode trazer uma sensação maior de estabilidade. No trabalho, agir nos bastidores e estruturar melhor seus próximos passos tende a ser mais produtivo do que buscar reconhecimento imediato. No dinheiro, assuntos ligados a imóveis ou patrimônio merecem atenção antes de qualquer compromisso. No amor, momentos tranquilos em casa podem fortalecer a conexão.

Dica cósmica: Antes de construir algo novo, certifique-se de que a sua base está firme.

Sagitário: Comunicação será uma das suas principais ferramentas neste sábado. Mensagens, reuniões, apresentações, vendas, contatos com clientes e projetos digitais podem avançar quando você coloca suas ideias em movimento. Uma conversa pode até ajudar a melhorar uma negociação financeira. Ao longo do dia, porém, assuntos domésticos podem exigir atenção. No amor, falar abertamente sobre aquilo que incomoda pode evitar que pequenos mal-entendidos cresçam. Solteiros podem encontrar alguém interessante em eventos ou interações online.

Dica cósmica: Uma conversa no momento certo pode valer mais do que semanas tentando resolver algo sozinho.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: O sábado favorece questões ligadas ao dinheiro, aos recursos da família e à construção de segurança para o futuro. Um pagamento pendente pode avançar, ou você pode encontrar uma maneira mais eficiente de organizar suas finanças. No trabalho, sua opinião tende a ser levada a sério, o que pode ajudar em negociações, pedidos ou decisões importantes. No amor, não deixe que preocupações financeiras ou familiares ocupem todo o espaço da relação. Pequenos gestos de atenção podem fazer diferença.

Dica cósmica: Segurança financeira é importante, mas não deixe de investir também naquilo que traz segurança emocional.

Aquário: Sua confiança e sua capacidade de se comunicar podem ganhar destaque neste sábado. Entrevistas, apresentações, projetos pessoais e decisões que dependem da sua iniciativa tendem a avançar melhor quando você assume uma postura mais ativa. No dinheiro, investir em conhecimento, organização pessoal ou desenvolvimento profissional pode trazer retorno no futuro. No amor, seu magnetismo aumenta, mas é importante equilibrar independência e disponibilidade emocional. Solteiros podem chamar atenção sem precisar forçar nada.

Dica cósmica: Você não precisa esperar que alguém reconheça seu potencial para começar a agir de acordo com ele.

Peixes: O sábado favorece atividades mais reservadas, trabalhos independentes e tarefas que exigem concentração. Questões administrativas podem avançar bem quando você consegue trabalhar sem muitas distrações. No dinheiro, despesas relacionadas a viagens, compromissos pessoais ou outras responsabilidades merecem revisão antes de qualquer gasto maior. No amor, talvez você sinta vontade de ficar mais quieto e ter algum tempo sozinho. Explique isso com carinho para não ser interpretado como afastamento.