ASTROLOGIA

Hoje (29 de novembro), decisões pessoais e novas prioridades movimentam o domingo dos signos

O dia favorece conversas esclarecedoras, momentos de lazer e uma revisão dos planos para a reta final do ano

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O último domingo de novembro pode trazer uma vontade maior de entender o que realmente merece sua atenção antes da chegada de dezembro. Algumas situações recentes talvez ajudem a perceber onde você está investindo tempo demais e quais relações precisam de mais cuidado.

O dia também favorece atividades que estimulem a criatividade, encontros descontraídos e pequenas mudanças na rotina. Nem todo assunto precisa ser resolvido antes da segunda-feira, mas vale aproveitar a pausa para organizar pensamentos e reconhecer o que já não combina com suas prioridades. O importante será encontrar espaço para o prazer sem ignorar o que precisa de atenção.

Áries

Uma questão envolvendo amizade ou convivência pode pedir uma postura mais madura. Talvez você perceba que uma brincadeira passou dos limites ou que alguém está esperando uma atitude sua. Em vez de reagir na defensiva, procure entender o que aconteceu. O domingo também pode ser interessante para atividades físicas ou programas ao ar livre, desde que você respeite seu ritmo.

Dica cósmica: não deixe o orgulho prolongar um mal-entendido que poderia ser resolvido com uma conversa simples.

Touro

Você pode sentir vontade de dar mais atenção à sua imagem, ao bem-estar e à maneira como tem cuidado de si. Um programa que envolva beleza, gastronomia ou conforto pode fazer bem, desde que não vire motivo para gastar além do planejado. Na família, uma conversa sobre responsabilidades pode ajudar a distribuir melhor as tarefas e evitar que tudo fique nas suas mãos.

Dica cósmica: cuide de si sem transformar autocuidado em mais uma obrigação.

Gêmeos

O domingo pode despertar interesse por um assunto novo ou vontade de retomar algo que você aprendeu no passado. Uma conversa com alguém de outra geração ou com experiências diferentes das suas pode render uma boa reflexão. Se estiver organizando a semana, procure não preencher todos os horários: imprevistos e momentos de descanso também precisam caber na agenda.

Dica cósmica: mantenha a curiosidade viva, mas não confunda estar ocupado com estar aproveitando o tempo.

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Câncer

Uma questão de confiança pode voltar à sua cabeça, especialmente se você sentir que está oferecendo mais do que recebe em determinada relação. O dia favorece uma avaliação honesta dos limites que precisam ser estabelecidos. Também pode ser um bom momento para resolver uma pendência financeira compartilhada ou conversar sobre despesas. Evite, porém, misturar dinheiro e sentimentos na mesma discussão.

Dica cósmica: deixe claro o que espera das pessoas, sem assumir responsabilidades que não são suas.

Leão

O domingo coloca os relacionamentos em evidência e pode trazer uma oportunidade de ajustar expectativas. Um programa a dois ou uma conversa sem distrações ajuda a perceber como a outra pessoa está se sentindo. Se houver divergências, tente não transformar a necessidade de ter razão em prioridade. Para quem está solteiro, vale observar quem demonstra interesse de maneira consistente, e não apenas em momentos convenientes.

Dica cósmica: reciprocidade aparece nas atitudes, não apenas nas promessas.

Virgem

Pequenas tarefas podem ocupar sua atenção, mas o desafio será não deixar que a vontade de organizar tudo roube seu descanso. Aproveite para rever hábitos, preparar algo que facilite a semana ou colocar em ordem um espaço da casa. No campo afetivo, evite tentar corrigir o comportamento de alguém quando o que a pessoa precisa é simplesmente ser ouvida.

Dica cósmica: permita que algumas coisas fiquem imperfeitas e aproveite melhor o tempo livre.

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Libra

A criatividade pode aparecer de um jeito inesperado. Você pode sentir vontade de cozinhar, decorar algum ambiente, experimentar um hobby ou organizar um encontro diferente. Também é um bom dia para demonstrar carinho sem esperar uma ocasião especial. Se estiver conhecendo alguém, uma conversa descontraída pode revelar afinidades que ainda não tinham aparecido.

Dica cósmica: dê espaço ao prazer e não transforme cada escolha em uma tentativa de agradar os outros.

Escorpião

Assuntos domésticos e familiares podem exigir sua participação. Talvez seja necessário conversar sobre uma mudança na rotina, resolver um pequeno problema em casa ou ajudar alguém próximo. Procure dividir responsabilidades em vez de assumir tudo por conta própria. Se sentir necessidade de ficar mais reservado, explique isso com clareza para evitar interpretações equivocadas.

Dica cósmica: estabelecer limites não significa se afastar de quem você ama.

Sagitário

Uma conversa aparentemente despretensiosa pode trazer uma ideia interessante ou ajudar a esclarecer algo que estava confuso. O dia favorece contatos, passeios curtos e atividades que tirem você do ambiente habitual. Só tenha cuidado com informações compartilhadas sem confirmação, principalmente em assuntos que envolvam outras pessoas. No amor, a sinceridade será mais eficiente do que indiretas.

Dica cósmica: fale o que pensa com leveza, mas não abra mão da responsabilidade pelo que diz.

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Capricórnio

O domingo pode chamar sua atenção para gastos recentes e escolhas de consumo. Talvez você perceba que algumas compras foram motivadas mais pela conveniência do que pela necessidade. Aproveite para rever prioridades sem se culpar pelo que já passou. Nas relações, um gesto de generosidade pode aproximar você de alguém, desde que não envolva ultrapassar seus próprios limites.

Dica cósmica: valorize o que já conquistou e faça escolhas que respeitem seus planos de longo prazo.

Aquário

Com mais disposição para colocar suas vontades em primeiro plano, você pode sentir necessidade de mudar o visual, experimentar uma atividade ou simplesmente fazer algo diferente. O cuidado será não tomar decisões importantes apenas para escapar de uma situação incômoda. No convívio com amigos e familiares, sua espontaneidade pode ajudar a deixar o ambiente mais leve.

Dica cósmica: mudanças são bem-vindas quando refletem seus desejos, não apenas uma reação ao momento.

Peixes

O domingo pode pedir mais recolhimento e atenção ao que você vem sentindo. Talvez seja uma boa oportunidade para encerrar uma preocupação, descansar ou se afastar de ambientes que estejam consumindo sua energia. Uma atividade artística, uma leitura ou um momento longe das telas pode ajudar a recuperar a concentração. Evite assumir compromissos por culpa ou para não decepcionar alguém.