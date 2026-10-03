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Hoje (3 de outubro), estes signos podem organizar a vida financeira e resolver pendências importantes

O sábado favorece decisões práticas, organização das responsabilidades e conversas capazes de trazer mais tranquilidade para o trabalho, o dinheiro, os relacionamentos e a rotina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado pode ser um dia de decisões mais cuidadosas, especialmente para quem precisa colocar as finanças em ordem, concluir tarefas pendentes ou lidar com conversas importantes. Em vez de agir por impulso, o momento favorece quem observa as circunstâncias e escolhe os próximos passos com mais calma.

No trabalho, algumas pessoas podem ganhar destaque, enquanto outras terão mais resultado ao agir nos bastidores e organizar detalhes. Nos relacionamentos, atenção e diálogo podem fazer diferença, principalmente para quem está tentando equilibrar responsabilidades profissionais e vida pessoal. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries:

Áries pode precisar lidar com mudanças de planos ou prioridades no trabalho. Flexibilidade será importante para evitar conflitos desnecessários e manter as responsabilidades em dia. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, vale concentrar energia no que realmente precisa ser concluído.

No amor, conversas acolhedoras podem aumentar a sensação de segurança e proximidade. Um momento simples em casa pode ser mais significativo do que uma programação elaborada. Nas finanças, o dia pede revisão do orçamento, controle de gastos e atenção a valores que estão pendentes ou demorando para chegar.

Dica cósmica: Preserve sua estabilidade financeira, mas não deixe que a necessidade de controle impeça você de se adaptar às mudanças.

Touro:

Touro pode ganhar destaque em reuniões, apresentações ou situações que exijam liderança. Falar com segurança e confiar na preparação pode ajudar a transmitir uma imagem mais firme no ambiente profissional. No dinheiro, decisões consistentes e de longo prazo tendem a ser mais importantes do que buscar resultados rápidos.

Na vida amorosa, seu jeito acolhedor pode facilitar a aproximação e criar um clima mais leve com quem está ao seu lado. Para manter a energia equilibrada, uma caminhada ou outra atividade física também pode ajudar a organizar os pensamentos e aliviar a tensão da rotina.

Dica cósmica: Confie no que você sabe fazer, mas deixe a paciência participar das suas decisões financeiras.

Gêmeos:

Gêmeos pode enfrentar pequenos atrasos, burocracias ou complicações no trabalho. Em vez de insistir para que projetos coletivos avancem a qualquer custo, pode ser mais produtivo concentrar atenção em tarefas individuais, documentos e pendências que precisam ser resolvidas.

Na vida pessoal, talvez você sinta necessidade de ficar mais quieto e ter algum tempo sozinho. Explicar isso claramente às pessoas próximas ajuda a evitar interpretações equivocadas. As finanças também pedem cautela, já que despesas inesperadas podem surgir e comprometer o orçamento. Evite empréstimos, investimentos pesados e compromissos que reduzam sua margem de segurança.

Dica cósmica: Diminua o ritmo quando necessário, proteja sua energia e mantenha o dinheiro disponível para o que realmente importa.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer:

Câncer pode encontrar boas oportunidades por meio de parcerias, contatos profissionais e projetos realizados em conjunto. Uma conexão importante pode ajudar a aproximar você de uma oportunidade que parecia distante, inclusive em negócios ou questões financeiras que estavam demorando para avançar.

No amor, pessoas solteiras podem conhecer alguém interessante por meio de amigos em comum ou do ambiente profissional. Para quem já está em um relacionamento, comemorar pequenas conquistas juntos pode fortalecer os laços. No trabalho e no dinheiro, colaboração e planejamento podem ajudar a transformar contatos em resultados mais concretos.

Dica cósmica: Esteja aberto a conexões que podem aproximar você de objetivos que pareciam difíceis de alcançar sozinho.

Leão:

Leão pode ter um sábado bastante movimentado no trabalho, com responsabilidades importantes chegando às suas mãos. A atenção aos detalhes e a execução cuidadosa podem chamar a atenção de colegas, clientes ou superiores e reforçar sua imagem profissional.

O desafio será não deixar a agenda profissional ocupar todo o espaço da vida pessoal. Um gesto simples de carinho pode mostrar ao parceiro que as responsabilidades do trabalho não diminuíram sua dedicação ao relacionamento. Financeiramente, o crescimento pode acompanhar o avanço profissional, mas é importante não transformar a confiança em motivo para assumir riscos desnecessários.

Dica cósmica: O reconhecimento pode vir do trabalho disciplinado, mas não permita que a ambição profissional deixe seus relacionamentos em segundo plano.

Virgem:

Virgem pode avançar em assuntos ligados a estudos, comunicação, escrita, documentos, aprovações e projetos de longo prazo. A organização será uma aliada importante, especialmente quando houver detalhes burocráticos ou decisões que exigem planejamento cuidadoso.

No amor, conversas mais profundas podem ajudar a aumentar a compreensão entre você e seu parceiro. Questões familiares também podem exigir atenção e apoio. Nas finanças, oportunidades ligadas a viagens, negócios ou planos de longo prazo podem surgir, mas não há necessidade de decidir com pressa apenas porque algo parece promissor.

Dica cósmica: Quanto maior a consequência de uma decisão, mais vale confiar na preparação antes de dar o próximo passo.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra:

Libra pode render mais trabalhando nos bastidores do que tentando aparecer. Revisar informações, reorganizar processos, pesquisar concorrentes ou cuidar de detalhes internos pode produzir resultados importantes para projetos que ainda não estão prontos para ganhar visibilidade.

Nos relacionamentos, uma conversa honesta pode ajudar a desfazer um mal-entendido antigo. Em vez de tentar vencer uma discussão, procure entender o que a outra pessoa realmente está tentando dizer. O dinheiro exige atenção redobrada: evite novos empréstimos, grandes quantias emprestadas ou transações arriscadas sem analisar cuidadosamente as consequências.

Dica cósmica: Nem todo movimento importante precisa ser visto pelos outros; algumas das melhores decisões começam em silêncio.

Escorpião:

Escorpião pode se beneficiar de parcerias profissionais, contato com clientes e projetos realizados em conjunto. O trabalho colaborativo tende a ganhar força, mas documentos, contratos e acordos financeiros precisam ser lidos com atenção antes de qualquer assinatura ou aprovação.

Na vida amorosa, reservar um tempo de qualidade para o parceiro pode fortalecer a relação. Escutar de verdade, sem preparar a resposta enquanto a outra pessoa fala, pode fazer uma diferença maior do que você imagina. Nas finanças, possíveis ganhos ligados a parcerias exigem a mesma cautela: confiança é importante, mas clareza nos termos também.

Dica cósmica: Boas parcerias ficam ainda mais fortes quando confiança e comunicação caminham ao lado de acordos bem definidos.

Sagitário:

Sagitário pode avançar ao organizar melhor a rotina e prestar atenção em detalhes que normalmente passariam despercebidos. No trabalho, uma postura mais analítica pode ajudar a encontrar erros, melhorar processos e colocar em ordem responsabilidades que estavam acumuladas.

Na vida pessoal, pequenas atitudes podem falar mais alto do que grandes demonstrações. Ajudar familiares pode ser importante, mas evite transformar preocupação em cobrança excessiva. No dinheiro, controlar os gastos do dia a dia e priorizar o pagamento de dívidas pode trazer mais estabilidade do que compras por impulso.

Dica cósmica: Pequenas mudanças na rotina podem produzir resultados maiores quando você mantém constância.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio:

Capricórnio pode se destacar pela criatividade, pelo planejamento estratégico e por ideias capazes de melhorar projetos no trabalho. Desenvolvimento de conteúdo, criação de novos projetos e soluções diferentes para problemas antigos podem chamar a atenção de quem acompanha seu desempenho.

Na vida pessoal, momentos de carinho em casa podem melhorar o humor e trazer mais leveza. A convivência com filhos ou familiares também pode render situações agradáveis. No dinheiro, investimentos relacionados a criatividade, design ou educação podem fazer sentido quando planejados com cuidado, enquanto especulações de alto risco pedem cautela.

Dica cósmica: Sua criatividade tem valor, mas as melhores decisões aparecem quando imaginação e disciplina financeira trabalham juntas.

Aquário:

Aquário pode perceber que organizar a estrutura antes de buscar resultados externos será mais produtivo. Arrumar o espaço de trabalho, melhorar processos e fortalecer as bases de um projeto pode preparar o terreno para avanços futuros.

No amor, passar mais tempo com a família pode trazer uma sensação de conforto que estava fazendo falta. Uma conversa tranquila em casa também pode ajudar a recuperar a proximidade com pessoas importantes. Financeiramente, gastos com manutenção, reformas ou questões relacionadas à casa podem aumentar, por isso documentos devem ser revisados com atenção antes de qualquer compromisso envolvendo imóvel ou uma compra importante.

Dica cósmica: Cuidar da sua base também é uma forma de avançar, mesmo quando o resultado ainda não aparece.

Peixes:

Peixes pode encontrar movimento no trabalho por meio de contatos com clientes, apresentações, vendas, deslocamentos curtos ou atividades ligadas ao comércio local. Em vez de esperar por uma grande oportunidade, vale prestar atenção aos pequenos negócios e possibilidades que aparecem ao longo do dia.

No amor, uma conversa sincera pode criar um clima mais próximo e acolhedor. A comunicação com irmãos, vizinhos e pessoas próximas também pode contribuir para uma rotina mais leve. No dinheiro, ganhos menores e frequentes podem se mostrar mais importantes do que uma única grande oportunidade, desde que você saiba reconhecer e aproveitar essas possibilidades.

Dica cósmica: Nem todo progresso chega de uma vez; várias pequenas oportunidades também podem construir um resultado significativo.

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