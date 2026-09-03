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Hoje (3 de setembro), estes signos podem ganhar destaque no trabalho e abrir caminho para uma fase de mais estabilidade

Reconhecimento profissional, novos contatos e decisões importantes podem movimentar o dia de alguns signos; outros precisarão controlar melhor o dinheiro e evitar riscos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O início de setembro continua trazendo situações que exigem equilíbrio entre ambição e cautela. Nesta quinta-feira (3), alguns signos podem perceber que um esforço feito nos últimos dias começa a chamar atenção, enquanto outros terão de lidar com gastos inesperados, documentos, contratos ou mudanças na rotina.

Para alguns, o destaque está no trabalho e na possibilidade de transformar contatos, ideias e responsabilidades em oportunidades concretas. Para outros, o melhor caminho será segurar a ansiedade, organizar as finanças e evitar decisões tomadas por impulso. Veja abaixo o que o dia pode trazer para cada signo, de acordo com o site "Times of India".

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Áries

Áries pode sentir necessidade de colocar a vida financeira e profissional em ordem. Rever o orçamento, cortar gastos desnecessários e cobrar valores pendentes pode fazer diferença. No trabalho, uma mudança repentina na rotina pode testar sua paciência, mas flexibilidade será importante.

No amor, conversas carinhosas ajudam a fortalecer os vínculos. Um momento tranquilo ao lado de quem você ama pode trazer mais segurança emocional.

Dica cósmica: Não tente controlar tudo ao mesmo tempo. Organizar o que está ao seu alcance já será um grande avanço.

Touro

Touro pode entrar em uma fase de maior visibilidade profissional. Reuniões, apresentações e responsabilidades de liderança podem colocar suas habilidades em evidência e favorecer novas oportunidades.

Na vida financeira, o crescimento tende a ser mais consistente quando existe planejamento. No amor, seu charme pode facilitar uma aproximação ou deixar a relação mais leve.

Dica cósmica: Confie no seu potencial, mas não tenha pressa para provar nada a ninguém.

Gêmeos

Gêmeos pode preferir trabalhar longe dos holofotes. Pendências administrativas e pequenos atrasos podem exigir paciência, enquanto gastos com saúde, viagens ou contas inesperadas pedem atenção.

Na vida pessoal, deixar claro quando precisa de espaço pode evitar mal-entendidos. Um pouco de silêncio e descanso também pode ajudar a reorganizar os pensamentos.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa ser aceita imediatamente. Primeiro, veja se ela realmente cabe na sua vida.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Câncer está entre os signos que podem encontrar boas oportunidades por meio de contatos, parcerias e trabalho em equipe. Projetos conjuntos podem abrir portas e até trazer retorno financeiro de algo que estava demorando a avançar.

No amor, pessoas solteiras podem conhecer alguém interessante por meio de amigos ou do ambiente profissional. Para quem já está em uma relação, pequenas conquistas compartilhadas podem aproximar o casal.

Dica cósmica: Não subestime uma conversa ou um contato aparentemente casual. Uma conexão pode se transformar em algo importante.

Leão

Leão pode assumir responsabilidades maiores e, justamente por isso, chamar a atenção de superiores e clientes. O esforço e a precisão na execução das tarefas podem render reconhecimento e favorecer avanços profissionais.

No amor, porém, será preciso evitar que a correria do trabalho crie distância. Um gesto simples pode mostrar ao parceiro que ele continua sendo prioridade.

Dica cósmica: O reconhecimento chega mais rápido quando você deixa o resultado falar por você.

Virgem

Virgem pode ter um dia produtivo para estudos, viagens, assuntos jurídicos, escrita e projetos que envolvam comunicação com pessoas de outras regiões. Planos de longo prazo também podem começar a avançar.

No amor, conversas profundas podem aproximar o casal, desde que você esteja disposto a ouvir sem tentar resolver tudo imediatamente. Conselhos de alguém mais experiente também podem ajudar.

Dica cósmica: Olhe para o que você está construindo, não apenas para o que ainda falta conquistar.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Libra terá mais vantagem ao agir nos bastidores do que ao buscar reconhecimento imediato. Pesquisas, organização interna, análise de documentos e planejamento podem produzir resultados importantes.

As finanças pedem cautela: empréstimos, dívidas ou decisões envolvendo dinheiro de terceiros devem ser analisados com cuidado. No amor, uma conversa sincera pode ajudar a deixar um antigo mal-entendido para trás.

Dica cósmica: Às vezes, preparar o terreno é mais importante do que aparecer no momento certo.

Escorpião

Escorpião pode encontrar boas possibilidades em parcerias, negociações com clientes e acordos profissionais. Projetos feitos em conjunto tendem a ser mais produtivos, mas contratos e documentos financeiros exigem leitura cuidadosa.

Na vida amorosa, dedicar atenção verdadeira ao parceiro pode fortalecer a intimidade. Menos disputa e mais escuta podem fazer diferença.

Dica cósmica: Uma boa oportunidade vale mais quando você entende todos os detalhes antes de dizer sim.

Sagitário

Sagitário pode transformar organização em uma vantagem importante no trabalho. Revisar processos, corrigir erros e colocar tarefas em ordem pode melhorar sua produtividade e até ajudar a resolver questões financeiras.

No amor, atitudes práticas terão mais força do que grandes declarações. Ajudar alguém próximo ou dividir responsabilidades pode demonstrar carinho de forma muito clara.

Dica cósmica: Simplifique. Quanto menos energia você desperdiçar com detalhes irrelevantes, mais poderá investir no que realmente importa.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode se destacar por ideias criativas e soluções diferentes para problemas antigos. Projetos ligados a planejamento, conteúdo e estratégia podem chamar a atenção no ambiente profissional.

Na vida amorosa, momentos descontraídos em casa podem melhorar o clima com familiares e pessoas queridas. Financeiramente, porém, é melhor evitar apostas arriscadas e decisões tomadas pela empolgação.

Dica cósmica: Uma ideia só se transforma em conquista quando você dá a ela estrutura e disciplina.

Aquário

Aquário pode perceber que trabalhar nos bastidores será mais produtivo do que tentar chamar atenção. Organização do ambiente, planejamento e ajustes na rotina podem criar uma base mais segura para os próximos passos.

Questões envolvendo imóvel, reformas ou despesas domésticas podem pesar no orçamento. No amor, um momento tranquilo em família pode trazer uma sensação importante de segurança.

Dica cósmica: Antes de buscar uma grande mudança, fortaleça aquilo que sustenta sua vida hoje.

Peixes

Peixes pode se beneficiar especialmente de conversas, vendas, apresentações, contatos com clientes e atividades comerciais. Pequenas oportunidades podem se multiplicar quando você mantém uma comunicação ativa e aproveita bem os contatos que surgirem.

Na vida amorosa, falar com sinceridade ajuda a desfazer confusões e criar mais proximidade. Relações com irmãos, amigos e pessoas próximas também podem trazer momentos agradáveis.

Dica cósmica: Não espere pela oportunidade perfeita. Uma conversa bem conduzida pode ser o começo de algo maior.

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