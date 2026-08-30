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Hoje (30 de agosto), estes signos podem descobrir que uma mudança de planos pode abrir uma nova oportunidade

O domingo favorece ajustes, conversas importantes e decisões que podem mudar a forma como alguns signos enxergam trabalho, dinheiro e relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com um clima de revisão e reorganização. Para alguns signos, mudar uma estratégia pode ser justamente o que faltava para destravar uma situação. O dia favorece quem observa antes de agir, escolhe melhor onde colocar sua energia e não tem medo de abandonar um plano que deixou de fazer sentido.

No dinheiro, vale evitar gastos motivados pela ansiedade e aproveitar o dia para organizar prioridades. Nos relacionamentos, uma conversa sincera pode aproximar pessoas que estavam em ritmos diferentes. Para quem está solteiro, encontros casuais e conversas despretensiosas podem ganhar um significado maior do que o esperado. 

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Áries: O domingo pode fazer você perceber que não precisa resolver tudo imediatamente. Uma questão profissional que parecia exigir uma resposta rápida talvez fique mais clara quando você se afasta um pouco do problema. No dinheiro, organize os próximos gastos antes de assumir novos compromissos. No amor, o dia favorece conversas leves e momentos de diversão, mas evite transformar uma diferença pequena em uma disputa. Solteiros podem se interessar por alguém que demonstra segurança sem tentar chamar atenção.

Dica cósmica: Nem sempre avançar significa acelerar. Às vezes, diminuir o ritmo ajuda você a enxergar melhor o caminho.

Touro: Questões familiares ou domésticas podem ocupar parte do seu domingo, mas também podem trazer uma sensação importante de estabilidade. Uma conversa dentro de casa pode ajudar a resolver algo que vinha sendo adiado. No dinheiro, pense duas vezes antes de gastar para compensar uma frustração. No amor, demonstrar presença será mais importante do que fazer grandes promessas. Solteiros podem perceber que uma amizade está começando a ganhar outro significado.

Dica cósmica: Valorize aquilo que traz paz, não apenas aquilo que parece impressionante.

Gêmeos: O domingo favorece encontros, conversas e troca de ideias. Uma mensagem ou contato inesperado pode trazer uma informação útil para um projeto que você pretende desenvolver no futuro. No dinheiro, anote ideias, mas não transforme todo entusiasmo em decisão financeira. No amor, falar sobre planos e desejos pode aproximar os casais. Solteiros podem se encantar por alguém justamente pela facilidade de conversar.

Dica cósmica: Uma boa conversa pode abrir uma porta, mas é sua capacidade de ouvir que pode mantê-la aberta.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Câncer: O dia pede mais atenção ao seu mundo interior. Você pode sentir necessidade de organizar pensamentos antes de conversar sobre uma questão delicada. No dinheiro, é um bom momento para revisar prioridades e perceber onde seus recursos estão sendo desperdiçados. No amor, não tenha medo de mostrar vulnerabilidade. Casais podem se aproximar quando deixam de tentar adivinhar o que o outro sente. Solteiros podem preferir uma conexão mais profunda a encontros superficiais.

Dica cósmica: Ser honesto sobre o que você sente não é perder o controle, é criar espaço para relações mais verdadeiras.

Leão: Uma mudança de perspectiva pode transformar seu domingo. Algo que inicialmente parecia uma perda de tempo pode revelar uma oportunidade quando você olha por outro ângulo. No trabalho, use o dia para organizar ideias e preparar os próximos passos. No dinheiro, evite compras por impulso. No amor, diversão e espontaneidade ajudam a deixar a relação mais leve. Solteiros podem chamar atenção em uma situação completamente inesperada.

Dica cósmica: Nem todo desvio atrasa sua caminhada. Alguns acabam levando você exatamente para onde precisava chegar.

Virgem: O domingo combina com organização, descanso e pequenos ajustes na rotina. Resolver uma pendência doméstica pode liberar espaço mental para pensar em decisões mais importantes. No dinheiro, confira gastos recentes e estabeleça limites para a próxima semana. No amor, tente não transformar cada detalhe em motivo para preocupação. Um gesto simples pode ser suficiente para demonstrar carinho. Solteiros podem se aproximar de alguém em um ambiente cotidiano.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para ser bom.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Seu domingo pode trazer vontade de sair da rotina. Um convite, encontro ou passeio pode mudar seu humor e colocar você em contato com pessoas interessantes. No trabalho, uma ideia criativa pode surgir justamente quando você não estiver tentando produzi-la. No dinheiro, aproveite para diferenciar desejo de necessidade antes de gastar. No amor, o clima favorece romance e espontaneidade. Solteiros podem viver uma aproximação que começa de maneira despretensiosa.

Dica cósmica: Permita-se viver algo diferente sem exigir que tudo tenha um resultado definido desde o começo.

Escorpião: O domingo pode despertar uma necessidade maior de privacidade. Você talvez prefira ficar em casa, organizar seus pensamentos e recuperar energia antes de uma semana movimentada. No dinheiro, assuntos relacionados à família ou à casa podem exigir planejamento. No amor, respeitar seu próprio espaço sem afastar quem está ao seu lado será essencial. Solteiros podem perceber com mais clareza o tipo de relação que realmente desejam.

Dica cósmica: O silêncio pode trazer respostas, mas não deixe que ele substitua uma conversa que precisa acontecer.

Sagitário: Um contato ou conversa pode mudar sua perspectiva sobre uma questão profissional. O domingo favorece troca de informações e planejamento, mesmo que você não queira pensar demais no trabalho durante o fim de semana. No dinheiro, organize as próximas despesas para evitar apertos. No amor, falar sobre planos futuros pode renovar a conexão. Solteiros podem encontrar alguém por meio de amigos ou redes sociais.

Dica cósmica: Uma nova ideia pode ser exatamente o empurrão que faltava para você mudar de direção.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O domingo pede equilíbrio entre responsabilidade e descanso. Você pode sentir vontade de organizar tudo antes de relaxar, mas não precisa transformar o dia em uma lista interminável de tarefas. No dinheiro, revisar metas e prioridades pode trazer mais segurança. No amor, permita-se demonstrar afeto sem pensar tanto na forma correta de fazer isso. Solteiros podem perceber uma aproximação mais consistente.

Dica cósmica: Descansar também faz parte da construção de resultados duradouros.

Aquário: O domingo pode trazer uma ideia nova sobre um projeto pessoal ou profissional. Anote tudo, mesmo que ainda não saiba como colocar em prática. No dinheiro, evite assumir compromissos baseados apenas em expectativas futuras. No amor, o diálogo será importante para equilibrar liberdade e proximidade. Solteiros podem conhecer alguém que desperte sua curiosidade justamente por pensar de maneira diferente.

Dica cósmica: Nem toda ideia precisa nascer pronta. Dê tempo para que ela encontre a melhor forma de crescer.

Peixes: O domingo favorece descanso, criatividade e reconexão com aquilo que faz você se sentir bem. Uma preocupação profissional pode parecer menor quando você se permite olhar para ela com distância. No dinheiro, não use compras ou gastos para aliviar emoções passageiras. No amor, uma conversa tranquila pode fortalecer a confiança entre o casal. Solteiros podem se surpreender com uma conexão que começa de maneira discreta.

Dica cósmica: Antes de tentar consertar o mundo ao seu redor, veja do que você precisa para se sentir em equilíbrio.

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