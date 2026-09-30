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Hoje (30 de setembro), estes signos podem colocar as finanças em ordem e resolver pendências importantes

A quarta-feira favorece quem desacelera, organiza o que ficou para trás e transforma decisões práticas em mais segurança para o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira pede mais atenção às prioridades e menos pressa para resolver tudo de uma vez. Para alguns signos, o dia pode trazer reconhecimento e novas oportunidades profissionais; para outros, o melhor caminho será terminar tarefas pendentes, revisar gastos e colocar a vida em ordem antes de assumir novos compromissos.

As relações também ganham espaço, especialmente em conversas que foram adiadas ou em situações que precisam de mais clareza. Pequenos ajustes na rotina, nas finanças e na forma de se comunicar podem evitar problemas maiores e ajudar a construir uma sensação maior de estabilidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries:

Áries pode assumir uma posição de liderança diante de um projeto importante. Ideias que estavam esperando para sair do papel podem avançar, mas ouvir a equipe antes de fazer mudanças grandes ajuda a evitar resistências desnecessárias.

Na vida financeira, o momento pede disciplina. Pode surgir vontade de gastar com algo que você deseja, mas fortalecer a reserva ou pensar em objetivos maiores tende a ser mais importante agora. No amor, conversas sinceras ajudam a esclarecer mal-entendidos, desde que você também considere o ponto de vista da outra pessoa.

A energia física tende a estar alta e pode ser bem aproveitada em exercícios ou atividades ao ar livre. Só evite fazer tudo com pressa, já que tensão e dor de cabeça podem aparecer quando o corpo não acompanha o ritmo acelerado.

Dica cósmica: Liderar com confiança fica ainda melhor quando você também protege sua estabilidade no longo prazo.

Touro:

Touro pode perceber que o melhor uso da quarta-feira está em organizar a vida antes de partir para novos planos. Documentos, arquivos, pendências e outras tarefas de bastidores merecem atenção, principalmente se você estiver preparando algo importante para os próximos dias.

As finanças também pedem cuidado. Gastos inesperados podem aparecer, tornando importante separar o que é realmente necessário daquilo que pode esperar. No amor, você pode preferir um dia mais reservado, mas é melhor explicar essa necessidade ao parceiro do que simplesmente se afastar.

A mente pode ficar sobrecarregada depois de muitas horas diante de telas ou pensando em problemas. Reserve algum tempo para desacelerar, beber água e respirar com calma antes de encerrar o dia.

Dica cósmica: Antes de decidir onde investir seu tempo e dinheiro, faça uma pausa para entender o que realmente merece sua atenção.

Gêmeos:

Gêmeos pode colher resultados de contatos feitos anteriormente. Conversas profissionais, antigas conexões e pessoas que já conhecem seu trabalho podem abrir oportunidades, mas é importante não abandonar tarefas pendentes para correr atrás de algo novo.

Na vida financeira, pagamentos antigos e gastos que estavam escondidos no orçamento merecem uma revisão. Se alguém pedir dinheiro emprestado, deixe as condições bem claras antes de tomar qualquer decisão. No amor, encontros por meio de amigos podem surpreender quem está solteiro, enquanto casais podem se aproximar ao compartilhar planos.

A disposição física permanece estável, mas a mente pode ficar inquieta. Caminhadas, esportes em grupo ou alguma atividade que permita sair um pouco da frente das telas ajudam a canalizar essa energia.

Dica cósmica: Termine o que está pendente antes de abrir espaço demais para aquilo que ainda nem começou.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer:

Câncer pode ganhar mais visibilidade no trabalho e assumir responsabilidades importantes. Projetos complexos, apresentações e tarefas que exigem liderança podem colocar você em evidência, e saber receber críticas sem reagir na defensiva pode fortalecer sua reputação.

Na vida financeira, vale aproveitar o momento para revisar contratos, compromissos e planos de longo prazo. Um desempenho profissional consistente pode contribuir para uma situação financeira mais segura, desde que as decisões sejam tomadas com organização. No amor, mesmo com uma agenda cheia, uma mensagem carinhosa ou uma breve conversa pode manter a conexão.

O excesso de tempo sentado pode provocar tensão nas costas e desconforto relacionado à postura. Faça pausas ao longo do dia, alongue o corpo e ajuste seu espaço de trabalho para não carregar a tensão até a noite.

Dica cósmica: Reconhecimento profissional é importante, mas não deixe que tantas responsabilidades façam você esquecer quem também precisa da sua presença.

Leão:

Leão pode encontrar novas possibilidades em assuntos ligados a estudos, documentos, negócios ou oportunidades que ampliem seus horizontes. Antes de tomar uma decisão, porém, vale conferir informações antigas e analisar todos os detalhes envolvidos.

O dinheiro pede uma visão mais estratégica. Investimentos de longo prazo merecem mais atenção do que promessas de ganhos rápidos, e qualquer mudança importante deve ser avaliada com cuidado. No amor, conversas sobre viagens, estudos, crenças e planos para o futuro podem criar uma conexão mais profunda.

A disposição tende a permanecer boa, mas desconfortos relacionados ao calor, à alimentação ou à hidratação podem aparecer se você descuidar da rotina. Beba água ao longo do dia e não deixe as refeições para depois por causa da correria.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa trazer um resultado imediato; algumas fazem sentido justamente pelo que podem construir no futuro.

Virgem:

Virgem pode ter de lidar com problemas mais complexos nos bastidores. Pesquisas, informações confidenciais, processos internos e tarefas que exigem concentração devem ser resolvidos com método, sem tentar provocar grandes mudanças antes de entender a origem dos problemas.

As finanças compartilhadas também merecem atenção. Revise compromissos, seguros, impostos, dívidas e outras obrigações antes de assumir novos gastos ou emprestar dinheiro. No amor, conversas honestas podem fortalecer a confiança, mas insistir em discussões antigas pode criar uma tensão que não precisa existir.

O sistema digestivo pede alguns cuidados extras. Prefira refeições leves e preparadas de maneira simples, especialmente se perceber que alimentos muito pesados ou condimentados estão causando desconforto.

Dica cósmica: Resolver um problema complicado em silêncio pode gerar mais progresso do que tentar mostrar que tudo está mudando.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra:

Libra pode concentrar boa parte da energia em parcerias e negociações. Conversas com clientes, acordos e projetos conjuntos podem avançar quando você consegue equilibrar diplomacia com expectativas bem definidas.

O dinheiro também está ligado a essas negociações, por isso vale conferir valores, prazos e responsabilidades antes de assinar qualquer acordo. No amor, questões que estavam sendo evitadas podem finalmente pedir uma conversa. Falar com delicadeza não significa esconder aquilo que realmente incomoda.

Cuide da região lombar e mantenha a hidratação em dia. Se passar muito tempo sentado, aproveite os intervalos para caminhar um pouco e mudar de posição.

Dica cósmica: Seu poder de conciliação funciona melhor quando vem acompanhado de limites claros.

Escorpião:

Escorpião pode avançar bastante ao eliminar tarefas acumuladas. Pendências administrativas, atividades repetitivas e problemas no trabalho que estavam travando o ritmo podem ser resolvidos com sua capacidade de encontrar soluções práticas.

As finanças pedem controle, principalmente no acompanhamento das despesas e na organização do orçamento. Evite emprestar dinheiro sem combinar claramente as condições. No amor, atitudes concretas podem dizer mais do que grandes declarações: ajudar o parceiro em uma tarefa ou resolver um problema cotidiano também é uma forma de demonstrar carinho.

A digestão merece atenção, especialmente se o dia estiver cheio de compromissos. Moderar café, açúcar e outros estimulantes pode ajudar a manter a energia mais estável e evitar desconfortos.

Dica cósmica: Quando a vida pede estabilidade, constância pode valer mais do que qualquer grande gesto.

Sagitário:

Sagitário pode encontrar inspiração para transformar criatividade em oportunidade profissional. Projetos ligados à comunicação, educação, mídia, design ou planejamento podem avançar quando você organiza melhor as ideias e cria um caminho concreto para colocá-las em prática.

No dinheiro, iniciativas criativas e investimentos de longo prazo podem despertar interesse, mas é importante avaliar os riscos antes de comprometer recursos. Na vida amorosa, o clima favorece programas leves, encontros, jantares e momentos espontâneos que tirem o relacionamento da rotina.

A disposição física tende a estar boa, favorecendo exercícios e esportes. Ainda assim, faça um bom aquecimento antes de atividades intensas e tenha atenção especial à lombar e às pernas.

Dica cósmica: A criatividade pode mostrar o caminho, mas é o planejamento que ajuda a transformar uma boa ideia em algo concreto.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio:

Capricórnio pode perceber que alguns dos avanços mais importantes do dia estão nas pequenas melhorias da rotina. Organizar sistemas internos, arquivos, tarefas remotas e até o espaço de trabalho pode facilitar responsabilidades que virão depois.

Despesas relacionadas à casa, à família ou a um imóvel podem exigir atenção. Se algum gasto for realmente necessário, planeje antes de agir para não comprometer outras prioridades. No amor, criar um ambiente mais tranquilo em casa pode ajudar a fortalecer a segurança emocional.

O estresse pode aparecer como cansaço ou desconforto físico. Faça pausas durante o dia, respire profundamente e evite carregar a pressão de uma tarefa para a seguinte sem nenhum intervalo.

Dica cósmica: Uma base bem organizada pode ser mais valiosa agora do que qualquer tentativa de acelerar os próximos passos.

Aquário:

Aquário pode ter um dia movimentado para comunicação, divulgação e negociações. Apresentações, campanhas, contatos profissionais e até pequenas viagens podem abrir novas possibilidades, principalmente se você tomar a iniciativa e explicar suas ideias de maneira objetiva.

O dinheiro pode se beneficiar de novas fontes de renda ligadas à comunicação ou a projetos paralelos, mas os pequenos gastos também merecem atenção. Despesas com deslocamentos e atividades profissionais podem se acumular sem que você perceba.

No amor, falar com clareza ajuda a resolver situações que estavam indefinidas. Uma mensagem inesperada, um passeio rápido ou uma conversa sincera pode aproximar quem está em um relacionamento, enquanto os solteiros podem se beneficiar de deixar mais claras suas intenções.

Dica cósmica: Comunicação só vira oportunidade quando você fala, acompanha o que foi combinado e transforma a conversa em ação.

Peixes:

Peixes pode fortalecer sua posição profissional ao mostrar resultados concretos e falar com mais segurança durante reuniões. Em vez de tentar convencer os outros apenas pelas ideias, apresente também como elas podem funcionar na prática.

A vida financeira pede organização. Revisar economias, patrimônio familiar e planos de longo prazo pode trazer mais clareza sobre os próximos passos. No amor, assuntos relacionados a segurança, família e responsabilidades compartilhadas podem ganhar espaço, desde que sejam tratados sem pressão.

A garganta e a voz merecem atenção, principalmente para quem precisa falar muito durante o dia. Manter-se hidratado e evitar alimentos ou bebidas que causem irritação pode ajudar a preservar o conforto.

Dica cósmica: Construir segurança no futuro começa por conversas claras e escolhas financeiras feitas com calma.

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