ASTROLOGIA

Hoje (31 de agosto), estes signos podem começar a semana diante de uma oportunidade que não estava nos planos

A segunda-feira chega com decisões, contatos e mudanças de estratégia; alguns signos podem perceber que uma escolha feita agora terá efeitos importantes nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A última segunda-feira de agosto pede iniciativa, mas também discernimento. O começo da semana pode colocar alguns signos diante de conversas importantes, novas responsabilidades e oportunidades que surgem de maneira inesperada. Em vez de tentar controlar todos os acontecimentos, o melhor caminho será reconhecer onde existe espaço real para crescimento.

No dinheiro, revisar compromissos e definir prioridades ajuda a começar setembro com mais segurança. No trabalho, contatos, ideias e decisões podem ganhar velocidade. Já nos relacionamentos, será importante equilibrar ambição e disponibilidade emocional. Para quem está solteiro, a semana pode começar com uma troca de mensagens ou encontro capaz de despertar curiosidade.

Áries: A segunda-feira começa com bastante movimento profissional. Você pode receber uma tarefa que exige iniciativa ou ser chamado para participar de uma conversa que pode abrir novas possibilidades. No dinheiro, organize compromissos antes de assumir uma despesa maior. Evite agir apenas pela vontade de conquistar resultados rápidos. No amor, o excesso de foco no trabalho pode criar distância se você não reservar tempo para quem está ao seu lado. Solteiros podem conhecer alguém por meio de contatos profissionais.

Dica cósmica: Sua disposição para agir é uma força, mas escolher o momento certo pode torná-la ainda mais poderosa.

Touro: Uma questão profissional que vinha exigindo paciência pode finalmente começar a avançar nesta segunda-feira. Seu esforço tende a ser percebido, principalmente quando você demonstra consistência e domínio sobre suas responsabilidades. No dinheiro, o momento favorece planejamento e decisões voltadas à segurança. No amor, uma conversa sobre rotina ou futuro pode ajudar o casal a encontrar mais equilíbrio. Solteiros podem se interessar por alguém que transmite estabilidade.

Dica cósmica: Não subestime o valor de tudo aquilo que você construiu aos poucos.

Gêmeos: Comunicação será sua principal aliada nesta segunda-feira. Reuniões, mensagens, negociações e apresentações podem colocar suas ideias diante das pessoas certas. Uma informação recebida hoje também pode ajudar em uma decisão profissional importante. No dinheiro, tenha cuidado com promessas de ganhos fáceis e prefira analisar os detalhes. No amor, uma conversa franca pode mudar o rumo de uma relação. Solteiros podem viver uma troca de mensagens especialmente envolvente.

Dica cósmica: Quando suas palavras encontram clareza, até uma conversa comum pode se transformar em oportunidade.

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Câncer: A segunda-feira pede atenção aos bastidores. Antes de anunciar um novo projeto ou tomar uma decisão definitiva, confira informações, documentos e detalhes que ainda podem estar incompletos. No dinheiro, questões envolvendo recursos compartilhados exigem organização. Evite assumir uma dívida apenas para resolver uma pressão momentânea. No amor, falar sobre inseguranças pode ser difícil, mas também pode fortalecer a confiança entre vocês.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser dada agora. Algumas decisões ficam melhores depois de uma boa revisão.

Leão: Uma parceria pode ganhar força nesta segunda-feira e colocar você diante de uma oportunidade que merece atenção. Clientes, colegas ou pessoas da sua rede podem contribuir para um avanço profissional. No dinheiro, acordos podem ser positivos, desde que você não ignore detalhes importantes. No amor, dividir decisões e ouvir o parceiro evita que a relação fique desequilibrada. Solteiros podem conhecer alguém em uma situação profissional ou social.

Dica cósmica: Dividir o protagonismo não diminui sua importância; pode ser justamente o que amplia seu alcance.

Virgem: A semana começa favorecendo organização e produtividade. Uma tarefa que parecia pequena pode ter impacto importante nos seus resultados, principalmente se você identificar uma maneira mais eficiente de executá-la. No dinheiro, cortar desperdícios e rever despesas pode trazer alívio. No amor, cuidado para não transformar preocupação em cobrança. Casais podem se aproximar quando substituem críticas por colaboração. Solteiros podem chamar atenção pela inteligência e pelo jeito prático de resolver problemas.

Dica cósmica: Eficiência não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas saber o que realmente merece sua atenção.

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Libra: Criatividade e visibilidade podem marcar sua segunda-feira. Uma ideia, projeto ou proposta pode receber atenção e colocar você em uma posição de maior destaque. No dinheiro, porém, mantenha os pés no chão e não confunda reconhecimento com garantia de retorno financeiro. No amor, o clima favorece demonstrações de carinho e conversas agradáveis. Solteiros podem despertar interesse durante uma atividade ligada a trabalho, lazer ou criatividade.

Dica cósmica: Aproveite a atenção que receber, mas deixe que seus resultados sejam maiores do que a aparência do sucesso.

Escorpião: O começo da semana pode ser mais voltado para assuntos domésticos, familiares ou estruturais. Uma mudança na rotina pode ser necessária para que você consiga trabalhar melhor nos próximos dias. No dinheiro, questões relacionadas à casa ou patrimônio pedem planejamento antes de qualquer decisão. No amor, um diálogo dentro de casa pode resolver uma tensão que vinha se acumulando. Solteiros podem sentir necessidade de entender melhor o que realmente procuram antes de iniciar algo novo.

Dica cósmica: Organizar sua base pode parecer menos emocionante, mas pode ser exatamente o que permitirá seu próximo grande movimento.

Sagitário: A segunda-feira começa com ritmo acelerado e muitas informações circulando. Conversas, deslocamentos, contatos com clientes e projetos digitais podem favorecer seu trabalho. Uma negociação pode avançar quando você apresenta suas ideias com segurança. No dinheiro, registre acordos e não confie apenas em promessas verbais. No amor, dizer o que você realmente pensa pode evitar um mal-entendido. Solteiros podem encontrar alguém durante uma atividade do cotidiano ou pela internet.

Dica cósmica: Use sua sinceridade como força, mas lembre-se de que a forma como você fala também importa.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio: Dinheiro e segurança material ganham importância nesta segunda-feira. Um pagamento pode avançar, uma negociação pode destravar ou você pode encontrar uma maneira de organizar melhor seus recursos. No trabalho, sua autoridade tende a ser reconhecida, principalmente se você evitar atitudes excessivamente rígidas. No amor, reserve espaço para a vida pessoal mesmo diante de uma agenda cheia. Solteiros podem se aproximar de alguém que demonstra objetivos semelhantes aos seus.

Dica cósmica: Construir segurança é importante, mas não deixe que o medo de perder impeça você de crescer.

Aquário: A segunda-feira coloca você em evidência. Entrevistas, reuniões, apresentações ou decisões envolvendo um projeto pessoal podem exigir confiança e iniciativa. Sua forma de se comunicar pode influenciar diretamente a maneira como outras pessoas percebem seu potencial. No dinheiro, pense em investimentos que tragam benefícios concretos para sua trajetória. No amor, evite se fechar quando estiver sobrecarregado. Solteiros podem atrair atenção justamente pela autenticidade.

Dica cósmica: Você não precisa se encaixar para ser reconhecido. Use aquilo que faz você diferente como parte da sua força.

Peixes: O início da semana pede concentração e menos exposição. Algumas das melhores decisões podem ser tomadas longe dos holofotes, enquanto você organiza documentos, conclui tarefas ou prepara algo que ainda não está pronto para ser apresentado. No dinheiro, despesas relacionadas a compromissos pessoais ou viagens merecem atenção. No amor, você pode precisar de mais tempo sozinho, mas explique isso para não gerar insegurança. Solteiros podem preferir observar antes de se envolver.