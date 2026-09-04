ASTROLOGIA

Hoje (4 de setembro), estes signos podem ganhar força no trabalho, no dinheiro e nas decisões que envolvem o futuro

O dia favorece avanços construídos com calma, mas também pede atenção aos gastos, às conversas importantes e às escolhas que podem ter impacto nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns signos podem perceber hoje que um esforço feito nos últimos dias começa a produzir resultados mais concretos. O trabalho ganha destaque para quem souber se comunicar bem, assumir responsabilidades e aproveitar contatos que podem abrir novas portas.

Ao mesmo tempo, dinheiro e organização continuam exigindo cuidado. Há quem possa receber uma oportunidade interessante ou recuperar um valor esperado, enquanto outros precisam evitar compras por impulso, investimentos arriscados e decisões tomadas sem analisar os detalhes. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

Áries pode colocar a estabilidade financeira e as responsabilidades familiares no centro das atenções. O dinheiro tende a circular de maneira equilibrada, mas gastos com lazer, restaurantes ou compras por impulso podem comprometer o orçamento. No trabalho, mudanças de última hora na agenda podem testar sua paciência, e a melhor resposta será se adaptar sem transformar pequenos imprevistos em grandes problemas.

No amor, o momento favorece conversas sobre planos para o futuro, casa e objetivos compartilhados. Quem está solteiro pode se interessar por alguém que transmita segurança e confiança.

Na saúde, atenção à tensão no pescoço e nos ombros, principalmente se você passa muito tempo sentado. Alongamentos leves podem ajudar.

Dica cósmica: Segurança se constrói com escolhas pequenas e consistentes, não com decisões tomadas no impulso.

Touro

Touro pode descobrir hoje que sua maneira de se comunicar está fazendo diferença no trabalho. Reuniões, apresentações, negociações e conversas com pessoas importantes tendem a ser especialmente produtivas. No dinheiro, vale pensar mais em segurança e construção de patrimônio do que em ganhos rápidos.

No amor, falar claramente sobre o que você sente pode aproximar o casal e evitar que preocupações sejam acumuladas em silêncio. Solteiros podem se sentir mais confiantes para demonstrar interesse.

A mente estará funcionando bem, mas refeições pesadas ou desorganizadas podem provocar indisposição. Prefira alimentos mais leves e não descuide da hidratação.

Dica cósmica: Sua voz pode abrir uma porta que o esforço sozinho não conseguiria.

Gêmeos

Gêmeos pode render mais trabalhando discretamente do que tentando aparecer. Pendências administrativas, documentos e tarefas que exigem concentração podem ocupar boa parte do dia. No dinheiro, fique atento a despesas inesperadas ligadas a contas, deslocamentos ou outras necessidades que surgem sem aviso.

No amor, será preciso escolher melhor as palavras. Uma frase dita sem pensar pode gerar uma interpretação completamente diferente da sua intenção. Dê espaço para o outro explicar o próprio lado antes de tirar conclusões.

A mente pode ficar sobrecarregada no fim do dia. Desligar-se das preocupações antes de dormir será importante para recuperar a energia.

Dica cósmica: Nem toda questão precisa ser resolvida na mesma hora em que aparece.

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Câncer

Câncer está entre os signos que podem encontrar boas oportunidades profissionais hoje. Contatos, parcerias e trabalho em equipe podem aproximá-lo de pessoas capazes de contribuir para seus próximos passos. Também existe possibilidade de avanço em pagamentos atrasados ou atividades paralelas que estavam começando a ganhar força.

Na vida amorosa, uma amizade pode revelar um lado diferente e até despertar interesse romântico para quem está solteiro. Para quem já está em um relacionamento, estar perto de pessoas que trazem segurança emocional será especialmente importante.

Na saúde, cuide da digestão e evite exagerar nas refeições. Água e alimentos mais leves podem ajudar a manter a disposição.

Dica cósmica: Um contato feito hoje pode se tornar muito mais importante do que parece à primeira vista.

Leão

Leão pode receber uma responsabilidade importante no trabalho e, justamente por isso, ganhar mais visibilidade. A cobrança será maior, mas entregar uma tarefa com precisão pode chamar a atenção de chefes, clientes ou pessoas que têm influência sobre sua carreira. Resultados concretos também podem favorecer ganhos ou reconhecimento.

No amor, porém, o excesso de trabalho pode criar uma distância desnecessária. Reserve algum tempo para conversar e demonstrar ao parceiro que a relação não ficou em segundo plano.

Fisicamente, longas horas de trabalho podem provocar dores nas costas e nos ombros. Pequenas pausas para caminhar ou se alongar serão bem-vindas.

Dica cósmica: Reconhecimento vem mais facilmente quando você deixa o resultado falar por você.

Virgem

Virgem pode encontrar oportunidades em estudos, viagens, assuntos jurídicos, escrita ou contatos com pessoas de outras regiões. Projetos de longo prazo também podem avançar, desde que documentos e detalhes sejam conferidos com cuidado. Uma orientação recebida de alguém mais experiente pode ajudar em uma decisão financeira importante.

No amor, afinidade intelectual ganha peso. Conversas sobre planos, valores e futuro podem aproximar casais, enquanto solteiros podem conhecer alguém interessante em ambientes ligados a estudos, viagens ou atividades online.

O corpo pede movimento e ar livre. Uma caminhada ou atividade leve pode melhorar tanto o humor quanto a concentração.

Dica cósmica: Antes de dar um passo grande, confira aquilo que os detalhes estão tentando mostrar.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra

Libra pode ter um dia melhor nos bastidores do que sob os holofotes. Pesquisas, auditorias, análises e reorganização de processos favorecem seu olhar estratégico. Questões envolvendo dinheiro compartilhado, impostos ou dívidas exigem atenção redobrada, e não é um bom momento para assumir riscos desnecessários.

No amor, confiança será o assunto principal. Se existe algo que ainda incomoda, uma conversa sincera pode ajudar a destravar a relação. Fingir que está tudo bem apenas para evitar um conflito tende a prolongar o problema.

Na saúde, uma rotina alimentar mais simples pode fazer diferença para o bem-estar digestivo.

Dica cósmica: Manter a paz não significa esconder aquilo que precisa ser dito.

Escorpião

Escorpião pode encontrar uma oportunidade especialmente interessante em parcerias, negociações e contatos profissionais. Um acordo pode trazer bons resultados financeiros, mas é fundamental ler contratos e conferir todas as condições antes de assinar qualquer coisa.

No amor, o dia favorece uma aproximação mais tranquila. Em vez de tentar resolver todos os problemas da relação, estar presente e ouvir pode produzir um efeito muito maior.

A disposição tende a se manter estável, mas não vale ultrapassar seus próprios limites. Reserve tempo para descansar.

Dica cósmica: Uma boa oportunidade continua sendo boa mesmo quando você decide analisá-la com calma.

Sagitário

Sagitário pode se destacar pela capacidade de organizar aquilo que estava começando a sair do controle. Revisar tarefas, encontrar erros e colocar pendências em ordem ajuda a deixar o trabalho mais eficiente. No dinheiro, priorizar dívidas e compromissos já assumidos será mais inteligente do que aumentar os gastos.

No amor, pequenas questões domésticas podem provocar irritação. Evite transformar uma falha pontual em uma lista de críticas ao parceiro.

Na saúde, horários irregulares para comer e excesso de café podem pesar no organismo. Uma rotina mais previsível tende a funcionar melhor.

Dica cósmica: Organização não serve apenas para produzir mais, mas também para diminuir a pressão.

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Capricórnio

Capricórnio pode transformar uma ideia criativa em algo com potencial profissional. Projetos ligados a conteúdo, planejamento, design, arte ou soluções diferentes para problemas antigos podem chamar atenção. No dinheiro, investimentos ligados a projetos criativos podem fazer sentido, mas especulações de alto risco devem ficar de fora.

No amor, o dia pede mais leveza. Uma atividade divertida ou um momento dedicado ao casal pode fazer você sair temporariamente do modo responsabilidade.

A energia física estará boa, e exercícios, hobbies ou atividades criativas podem ajudar a manter a cabeça equilibrada.

Dica cósmica: Nem toda ideia precisa nascer perfeita para começar a gerar resultado.

Aquário

Aquário pode preferir trabalhar de maneira mais reservada hoje, concentrando-se em planejamento e organização. Melhorias no ambiente de trabalho podem aumentar bastante sua produtividade. No lado financeiro, despesas com casa, veículo ou reparos podem aparecer, então é melhor conferir o orçamento antes de assumir novos compromissos.

No amor, o ambiente doméstico pode oferecer o conforto que você estava procurando. Uma noite tranquila ao lado de quem ama pode ser mais agradável do que uma agenda cheia.

Na saúde, observe como sua alimentação influencia sua disposição. Refeições quentes e regulares podem ajudar o organismo a funcionar melhor.

Dica cósmica: Fortalecer sua base agora pode facilitar decisões muito maiores depois.

Peixes

Peixes pode transformar comunicação em oportunidade. Conversas com clientes, apresentações, vendas, negociações e contatos profissionais tendem a render mais quando você toma a iniciativa. Pequenos negócios ou várias negociações de menor valor podem se mostrar especialmente vantajosos.

No amor, uma conversa pode finalmente esclarecer um mal-entendido antigo. Para quem está solteiro, interações descontraídas com pessoas próximas podem trazer uma surpresa agradável.

Evite passar horas seguidas sentado ou diante de telas. Movimentar braços e ombros ao longo do dia pode prevenir desconfortos.