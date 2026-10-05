Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (5 de outubro), estes signos podem colocar o dinheiro em ordem e abrir espaço para novas decisões

A segunda-feira favorece escolhas práticas, conversas importantes e mais cuidado com as finanças, enquanto algumas pendências podem finalmente começar a andar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 03:00

Astrologia e signos
Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A segunda-feira pede mais atenção às decisões que envolvem dinheiro, trabalho e responsabilidades pessoais. Para alguns signos, o dia pode trazer avanços profissionais ou a chance de recuperar valores que estavam pendentes. Para outros, será mais importante trabalhar nos bastidores, revisar documentos e evitar riscos desnecessários.

As melhores respostas tendem a aparecer para quem não age por impulso. Conversas bem conduzidas podem abrir caminhos, enquanto organização e cautela ajudam a proteger tanto o orçamento quanto os relacionamentos. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - 3 signos do horóscopo chinês podem transformar mudanças em dinheiro nesta semana

3 signos do horóscopo chinês podem transformar mudanças em dinheiro nesta semana

Imagem - A semana (de 5 a 11 de outubro) traz lembranças à tona e pode ajudar os 12 signos a reencontrarem o que faz sentido

A semana (de 5 a 11 de outubro) traz lembranças à tona e pode ajudar os 12 signos a reencontrarem o que faz sentido

Imagem - Seu dia de sorte nesta semana (de 5 a 11 de outubro) já tem data marcada; veja quando ele chega para cada signo

Seu dia de sorte nesta semana (de 5 a 11 de outubro) já tem data marcada; veja quando ele chega para cada signo

Áries:

Áries pode render mais trabalhando em questões ligadas à casa, ao imóvel ou até mesmo ao trabalho remoto. Em vez de começar vários projetos ao mesmo tempo, vale concentrar energia no que já está em andamento e concluir tarefas que ficaram pendentes.

No dinheiro, gastos domésticos, reparos ou melhorias na casa podem pressionar as economias. Por isso, o dia pede mais proteção do que ousadia: evite investimentos arriscados, especulações e empréstimos sem avaliar muito bem as consequências. No amor, passar um tempo tranquilo com o parceiro ou a família pode trazer conforto, especialmente se existe algum desentendimento antigo que ainda incomoda.

Dica cósmica: Proteja suas bases antes de tentar construir algo novo; estabilidade também é progresso.

Touro:

Touro pode descobrir que a comunicação é sua maior aliada no trabalho. E-mails, contatos profissionais, reuniões rápidas, viagens curtas e conversas com colegas podem ajudar a movimentar uma questão que estava parada. Uma mensagem enviada na hora certa pode fazer diferença.

No dinheiro, atividades ligadas a vendas, escrita, comunicação ou mídia podem favorecer ganhos. Ainda assim, evite assumir responsabilidades financeiras por outra pessoa, mesmo que exista confiança entre vocês. No amor, falar abertamente sobre planos para o futuro pode fortalecer a relação, enquanto solteiros podem receber uma mensagem inesperada de alguém que fez parte do passado.

Dica cósmica: Uma boa conversa pode abrir uma porta, mas não transforme confiança em responsabilidade financeira pelos outros.

Gêmeos:

Gêmeos pode ter um dia importante para negociações. Conversas sobre remuneração, propostas comerciais, contratos ou acordos com clientes tendem a exigir confiança e clareza. Sua capacidade de argumentar pode ajudar a aproximar você de um resultado desejado.

No dinheiro, uma quantia que estava atrasada pode finalmente dar sinais de que vai chegar, seja um pagamento, bônus ou outro valor pendente. Mesmo assim, evite gastar imediatamente por empolgação. Na vida amorosa, escolha as palavras com cuidado, especialmente ao tocar em assuntos delicados. A família pode oferecer acolhimento e lembrar que você não precisa resolver tudo sozinho.

Dica cósmica: Use sua comunicação para abrir caminhos, mas tenha paciência antes de decidir o que fazer com o dinheiro que chegar.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Câncer:

Câncer pode assumir uma posição de maior destaque no trabalho. Colegas podem procurar você para pedir orientação, enquanto sua sensibilidade pode ajudar a encontrar soluções criativas para problemas que exigem um olhar diferente. Confie na sua percepção, mas mantenha os pés no chão antes de tomar decisões.

No dinheiro, o dia favorece uma revisão cuidadosa das economias e dos gastos da casa. Evite compras feitas apenas para melhorar o humor, principalmente se o orçamento já estiver apertado. No amor, sua capacidade de acolher pode fortalecer a relação, e quem está solteiro tende a se interessar mais por pessoas que demonstram empatia e segurança do que por conexões superficiais.

Dica cósmica: Escute a intuição, mas deixe as emoções se acalmarem antes de tomar decisões importantes.

Leão:

Leão pode perceber que produzir longe das distrações será mais eficiente nesta segunda-feira. Organizar relatórios, colocar documentos em ordem e concluir tarefas administrativas pode aliviar uma carga mental que vinha acompanhando você.

No dinheiro, despesas inesperadas com viagens, cuidados pessoais ou outros compromissos podem surgir, então é melhor evitar compras de alto valor que não sejam realmente necessárias. No amor, talvez você precise de um pouco de espaço para si, mas explique isso com carinho. O silêncio prolongado pode ser interpretado como distância emocional por quem está ao seu lado.

Dica cósmica: Trabalho silencioso também gera resultados; termine o que está pendente antes de correr atrás do próximo desafio.

Virgem:

Virgem pode avançar bastante por meio de contatos profissionais e trabalho em equipe. O apoio de pessoas mais experientes pode fortalecer sua confiança, principalmente se você tiver uma ideia criativa que deseja apresentar. A combinação entre inovação e planejamento pode fazer seu trabalho ganhar mais atenção.

No dinheiro, investimentos antigos ou atividades paralelas podem começar a apresentar resultados mais interessantes. Ainda assim, não siga uma tendência financeira apenas porque outras pessoas estão empolgadas. Na vida amorosa, amizades, colegas e conhecidos em comum podem influenciar novos encontros. Para quem está solteiro, uma conexão casual pode despertar curiosidade.

Dica cósmica: Conexões certas ajudam a construir caminhos, mas a decisão final precisa continuar sendo sua.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
1 de 13
Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra:

Libra pode ganhar mais visibilidade profissional nesta segunda-feira. Apresentações, reuniões importantes e conversas com pessoas em posições de liderança podem colocar seu trabalho em evidência. Preparação e atenção aos detalhes serão fundamentais para aproveitar esse momento.

No dinheiro, avanços profissionais podem contribuir gradualmente para uma situação mais confortável. Ainda assim, contratos, empréstimos e acordos importantes devem ser analisados com cuidado antes de qualquer assinatura. No amor, o trabalho pode ocupar espaço demais, então procure reservar algum tempo para o parceiro no fim do dia.

Dica cósmica: Aproveite a visibilidade, mas lembre que atenção só se transforma em resultado quando existe preparação por trás.

Escorpião:

Escorpião pode encontrar oportunidades em assuntos ligados a estudos, negócios, comunicação com outras regiões ou questões que exigem planejamento de longo prazo. O dia favorece quem olha além do resultado imediato e pensa nas consequências de cada escolha.

No dinheiro, possibilidades relacionadas a educação, trabalho à distância ou atividades com pessoas de outros lugares podem parecer promissoras. Ainda assim, documentos financeiros e contratos merecem uma leitura cuidadosa. No amor, planejar uma viagem ou conversar sobre projetos futuros pode trazer uma sensação renovada de entusiasmo para o relacionamento.

Dica cósmica: Uma oportunidade fica ainda melhor quando você consegue enxergar onde ela pode levar antes de dizer sim.

Sagitário:

Sagitário pode precisar lidar com assuntos delicados no trabalho, especialmente aqueles que envolvem documentos, informações financeiras ou decisões que exigem discrição. Em vez de entrar em confrontos desnecessários, deixe os fatos guiarem suas atitudes.

No dinheiro, impostos, seguros, contas compartilhadas ou outros compromissos financeiros merecem atenção. Evite investimentos grandes ou empréstimos que ainda não tenham sido avaliados com cuidado. No amor, falar sobre sentimentos pode aprofundar a intimidade, desde que você esteja disposto a ouvir sem responder defensivamente.

Dica cósmica: Algumas questões precisam de silêncio, análise e paciência antes de qualquer decisão definitiva.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
1 de 12
Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio:

Capricórnio pode encontrar força nas parcerias profissionais. Uma postura mais diplomática pode ajudar a fechar acordos, resolver divergências e aproximar você de clientes ou pessoas que podem contribuir para seus objetivos.

No dinheiro, contratos e negócios em conjunto podem abrir possibilidades interessantes, mas responsabilidades, pagamentos e divisão de resultados precisam estar muito bem definidos. Na vida amorosa, dividir tarefas domésticas e responsabilidades pode fortalecer a sensação de parceria, principalmente quando ambos percebem que estão trabalhando pelo mesmo objetivo.

Dica cósmica: Grandes resultados podem nascer de boas parcerias, desde que cada parte saiba exatamente qual é sua responsabilidade.

Aquário:

Aquário pode avançar ao organizar tarefas administrativas e resolver comunicações que estavam pendentes. Uma rotina mais estruturada ajuda a evitar que pequenos problemas se acumulem e permite que você lide melhor com uma agenda exigente.

No dinheiro, disciplina será mais importante do que grandes movimentos. Evite propostas de ganhos fáceis e não empreste dinheiro apenas porque alguém está pressionando. No amor, atitudes práticas podem dizer mais do que declarações grandiosas. Dividir tarefas da casa e cuidar das responsabilidades juntos pode aproximar o casal.

Dica cósmica: A estabilidade que você procura pode começar nas pequenas escolhas repetidas todos os dias.

Peixes:

Peixes pode se destacar pela criatividade no trabalho. Ideias ligadas a comunicação, publicidade, design ou outras áreas criativas podem chamar atenção, principalmente quando você consegue transformar inspiração em uma solução prática.

No dinheiro, atividades criativas e investimentos analisados com cuidado podem apresentar possibilidades interessantes. Se surgir alguma proposta mais arriscada, não decida apenas pela empolgação. No amor, gestos atenciosos podem renovar a relação, enquanto solteiros podem viver um encontro inesperado e agradável.

Dica cósmica: Confie na criatividade, mas deixe a pesquisa e o bom senso ajudarem a transformar inspiração em resultado.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Oração do dia: 'Faze que saibamos confiar nos momentos de fraqueza' - aprenda a prece de Santa Faustina que nos ensina a ter fé

Oração do dia: 'Faze que saibamos confiar nos momentos de fraqueza' - aprenda a prece de Santa Faustina que nos ensina a ter fé
Imagem - 3 signos do horóscopo chinês podem transformar mudanças em dinheiro nesta semana

3 signos do horóscopo chinês podem transformar mudanças em dinheiro nesta semana
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma decisão é boa se não passar pelo filtro da sabedoria, justiça, coragem e autocontrole' - o guia das virtudes para tomar decisões melhores

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma decisão é boa se não passar pelo filtro da sabedoria, justiça, coragem e autocontrole' - o guia das virtudes para tomar decisões melhores