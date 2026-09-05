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Hoje (5 de setembro), alguns signos podem tomar uma decisão que muda completamente o clima do fim de semana

Sábado chega com situações que pedem menos impulso e mais atenção aos detalhes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado chega com uma energia mais voltada para questões pessoais e situações que pedem jogo de cintura. Alguns signos podem finalmente resolver algo que vinha sendo adiado, enquanto outros terão de escolher entre atender às expectativas de alguém e respeitar os próprios limites.

O dia também pode trazer mudanças de planos, conversas inesperadas e pequenas decisões capazes de alterar o clima do fim de semana. Em vez de agir no impulso, vale observar o que realmente merece atenção e o que pode esperar.

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Áries

Áries pode começar o sábado querendo colocar tudo em ordem de uma vez, mas uma situação envolvendo família ou pessoas próximas pode exigir mais jogo de cintura. Em vez de insistir em fazer tudo do seu jeito, vale observar o que realmente precisa ser resolvido hoje e o que pode esperar. No lado financeiro, evite uma compra feita apenas para compensar uma frustração.

Dica cósmica: Não transforme uma pequena contrariedade em um problema maior.

Touro

Touro pode perceber que está gastando energia demais tentando manter uma situação sob controle. O sábado favorece uma mudança simples na rotina que pode trazer bastante alívio, principalmente em casa. No amor, uma conversa aparentemente casual pode revelar que alguém próximo está precisando de mais atenção do que demonstra.

Dica cósmica: Às vezes, simplificar é mais importante do que insistir.

Gêmeos

Gêmeos pode receber uma mensagem, convite ou notícia inesperada que muda os planos do dia. A tendência é querer responder imediatamente, mas será melhor entender todos os detalhes antes de se comprometer. Entre amigos, cuidado para não entrar em uma discussão que começou por um mal-entendido.

Dica cósmica: Nem toda mensagem exige uma resposta imediata.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer

Câncer pode sentir necessidade de se afastar um pouco da agitação e ficar mais perto de quem realmente transmite segurança. Um assunto doméstico que vinha sendo empurrado pode finalmente encontrar uma solução prática. No amor, demonstrar carinho por meio de atitudes terá mais efeito do que tentar explicar demais o que sente.

Dica cósmica: Escolha ambientes e pessoas que façam você baixar a guarda.

Leão

Leão pode ser colocado no centro de uma situação social neste sábado, mesmo sem ter planejado isso. Um encontro, convite ou conversa pode aproximá-lo de alguém interessante ou abrir uma possibilidade que continua depois do fim de semana. Só não vale aceitar tudo para não decepcionar os outros.

Dica cósmica: Presença não significa estar disponível para tudo.

Virgem

Virgem pode aproveitar o sábado para resolver uma pendência que vinha ocupando espaço na cabeça. Organizar documentos, pagamentos, objetos ou compromissos pode trazer uma sensação de liberdade maior do que o esperado. No campo afetivo, porém, tente não transformar cada detalhe do comportamento de alguém em motivo para análise.

Dica cósmica: Há coisas que precisam ser organizadas e outras que precisam apenas ser vividas.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Libra pode se deparar com uma escolha que envolve tempo, dinheiro ou disponibilidade para outra pessoa. A tendência será procurar a alternativa que deixe todo mundo satisfeito, mas isso pode acabar pesando contra você. No amor, uma atitude mais direta pode evitar uma expectativa desnecessária.

Dica cósmica: Dizer “não” no momento certo também é uma forma de cuidar das relações.

Escorpião

Escorpião pode descobrir que uma pessoa próxima mudou de opinião sobre um assunto importante. Isso pode abrir espaço para uma conversa que antes parecia impossível. O sábado também favorece decisões práticas relacionadas à casa e à vida pessoal, desde que você não tente resolver tudo sozinho.

Dica cósmica: Use uma informação nova para construir, não para cobrar.

Sagitário

Sagitário pode querer sair da rotina e buscar algo diferente, mas o melhor momento do sábado pode surgir justamente de um plano simples. Um passeio, encontro ou conversa pode render uma surpresa agradável. Financeiramente, entretanto, cuidado com gastos pequenos que parecem insignificantes e acabam se acumulando.

Dica cósmica: Diversão não precisa vir acompanhada de exagero.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode finalmente perceber que uma obrigação não precisa ocupar todo o seu fim de semana. Um assunto profissional pode aparecer de forma inesperada, mas será importante estabelecer um limite antes que ele tome conta do dia. Em família, sua presença pode ser mais necessária do que qualquer solução prática.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser produtivo para ter valor.

Aquário

Aquário pode mudar de ideia sobre um compromisso depois de ouvir uma opinião diferente. O sábado favorece encontros que ampliam sua visão sobre uma questão pessoal, especialmente quando você deixa de lado uma conclusão que já parecia definitiva. No amor, espontaneidade pode aproximar mais do que longas explicações.

Dica cósmica: Deixe espaço para se surpreender com as pessoas.

Peixes

Peixes pode precisar lidar com uma questão que envolve confiança. Uma conversa sincera pode esclarecer uma dúvida antiga, mas será importante separar intuição de suposição. O sábado também pode ser bom para cuidar de algo que você vinha negligenciando, como descanso, alimentação ou um hábito que interfere no seu bem-estar.

Dica cósmica: Antes de tirar uma conclusão, dê ao outro a chance de explicar.

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