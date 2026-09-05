Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (5 de setembro), o dia pode destravar uma situação para 4 signos do horóscopo chinês

Quatro animais podem perceber que adiar uma decisão só estava prolongando um problema e finalmente encontram uma maneira mais prática de resolver o que incomoda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

O sábado chega com uma tendência de tirar do papel assuntos que ficaram acumulados nos últimos dias. Para quatro signos do horóscopo chinês, uma conversa, escolha ou atitude objetiva pode interromper um ciclo que vinha consumindo energia sem produzir resultado.

A diferença está menos em fazer grandes mudanças e mais em parar de alimentar uma situação que já mostrou seus limites. Quando esses animais tomam uma posição, algo que parecia travado começa a andar. 

Leia mais

Imagem - Setembro chega com mudanças importantes para os 12 signos do horóscopo chinês, com amor, limites e novas conexões em destaque

Setembro chega com mudanças importantes para os 12 signos do horóscopo chinês, com amor, limites e novas conexões em destaque

Imagem - Setembro pode colocar o amor à prova para todos os signos, mas alguns vão descobrir que certas relações não têm mais futuro

Setembro pode colocar o amor à prova para todos os signos, mas alguns vão descobrir que certas relações não têm mais futuro

Imagem - Estes 3 signos vão deixar a negatividade para trás e viver uma fase muito mais tranquila a partir de hoje

Estes 3 signos vão deixar a negatividade para trás e viver uma fase muito mais tranquila a partir de hoje

Boi: Você pode se dar conta de que está gastando tempo demais tentando fazer funcionar uma situação que depende da colaboração de outra pessoa. Neste sábado, uma resposta mais direta ajuda a estabelecer até onde você está disposto a ir. Em vez de continuar compensando a falta de iniciativa alheia, você define sua parte e deixa o restante com quem também precisa se responsabilizar. Isso pode trazer um alívio imediato.

Dica cósmica: Não transforme responsabilidade em obrigação de resolver tudo sozinho.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Tigre: Uma decisão doméstica ou familiar que vinha sendo adiada pode finalmente exigir uma resposta sua. O ponto importante é que você não precisa convencer todo mundo para seguir adiante. Ao explicar com clareza o que pretende e por quê, você evita uma discussão que poderia se prolongar. O sábado favorece uma solução simples para um assunto que estava ficando maior do que precisava.

Dica cósmica: Explique sua decisão uma vez e evite entrar em disputas para provar que você está certo.

Galo: Um detalhe financeiro pode chamar sua atenção e fazer você mudar uma escolha recente. Talvez seja uma assinatura, uma compra parcelada ou uma despesa recorrente que deixou de fazer sentido. Ao revisar isso com cuidado, você percebe que pode recuperar espaço no orçamento sem precisar fazer um grande sacrifício. É uma pequena correção, mas que devolve a sensação de controle.

Dica cósmica: Antes de cortar algo importante, procure primeiro os gastos que continuam acontecendo no automático.

Porco: Você pode receber uma mensagem de alguém com quem vinha evitando conversar. A princípio, a tendência é deixar para depois, mas a conversa pode ser mais produtiva do que você imagina. Existe uma informação ou esclarecimento que faltava para você entender melhor o que aconteceu. Ao ouvir sem tentar antecipar a conclusão, você consegue encerrar uma pendência que já estava cansando.

Dica cósmica: Nem toda conversa difícil precisa terminar em conflito. Às vezes, falta apenas uma informação para mudar sua percepção.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não explique a sua filosofia; incorpore-a' - frase de Epicteto ensina que o caráter se prova pelos atos, não pelas palavras

Frase do dia do Estoicismo: 'Não explique a sua filosofia; incorpore-a' - frase de Epicteto ensina que o caráter se prova pelos atos, não pelas palavras
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas que passam tanto tempo tentando parecer felizes que já não sabem mais reconhecer aquilo que realmente as faria felizes' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas que passam tanto tempo tentando parecer felizes que já não sabem mais reconhecer aquilo que realmente as faria felizes' - a reflexão inspirada em Schopenhauer