ASTROLOGIA

Hoje (6 de setembro), estes signos podem descobrir que uma conversa muda os planos para os próximos dias

O domingo favorece revelações, reencontros e decisões que estavam sendo evitadas, enquanto algumas pessoas podem perceber com mais clareza o que vale a pena levar para a próxima semana

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O domingo pode trazer revelações, reencontros e conversas capazes de mudar a percepção sobre pessoas ou situações que pareciam definidas. Para alguns signos, uma informação nova será suficiente para fazer planos antigos ganharem outro rumo.

Ao longo do dia, também pode surgir a oportunidade de esclarecer mal-entendidos e colocar certas relações em um lugar mais confortável. O melhor caminho será evitar conclusões apressadas e prestar atenção ao que as atitudes estão mostrando.

Áries

Áries pode se surpreender com a postura de alguém que vinha observando à distância. Uma conversa pode esclarecer uma situação que parecia mais complicada do que realmente era. O dia também favorece uma mudança de planos que, inicialmente, pode incomodar, mas acabar sendo melhor do que a programação original.

Dica cósmica: Não rejeite uma mudança só porque ela não partiu de você.

Touro

Touro pode aproveitar o domingo para se reconectar com um prazer que havia ficado de lado por causa das obrigações. Uma atividade ligada à comida, música, natureza ou companhia de pessoas queridas tende a recuperar seu bom humor. No campo afetivo, alguém pode demonstrar interesse de uma maneira discreta, mas bastante significativa.

Dica cósmica: Preste atenção às atitudes que dizem mais do que as palavras.

Gêmeos

Gêmeos pode passar por um domingo movimentado nas redes sociais e nas conversas. Uma informação compartilhada por alguém pode despertar uma ideia ou até fazer você reconsiderar um plano para os próximos dias. Só tenha cuidado para não espalhar uma novidade antes de saber se ela realmente procede.

Dica cósmica: Informação útil é aquela que chega acompanhada de contexto.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Câncer

Câncer pode perceber uma mudança no comportamento de uma pessoa da família e sentir necessidade de se aproximar. O domingo favorece conversas mais honestas, principalmente entre pessoas que vinham evitando determinado assunto. Se houver uma tensão antiga, uma atitude simples pode abrir caminho para uma reconciliação.

Dica cósmica: Algumas relações melhoram quando alguém finalmente abandona a expectativa de que o outro dê o primeiro passo.

Leão

Leão pode receber um convite ou proposta que parece interessante, mas que exigirá uma escolha. O domingo será melhor aproveitado se você não tentar encaixar todos os compromissos possíveis na mesma agenda. No amor, alguém pode querer mais clareza sobre suas intenções.

Dica cósmica: Escolha aquilo que realmente desperta vontade, não apenas o que parece interessante por fora.

Virgem

Virgem pode ter uma percepção importante sobre uma questão que vinha incomodando. Algo que parecia falta de organização de outra pessoa pode, na verdade, esconder uma dificuldade que você não conhecia. O domingo favorece uma postura mais compreensiva, sem deixar de estabelecer limites.

Dica cósmica: Entender o motivo de alguém não significa aceitar qualquer comportamento.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra

Libra pode reencontrar alguém ou retomar uma conversa que ficou pela metade. Esse contato pode trazer uma sensação de fechamento ou, ao contrário, mostrar que ainda existe algo a ser resolvido. No amor, evite testar sentimentos alheios por meio de indiretas.

Dica cósmica: Clareza poupa a energia que você gastaria tentando interpretar sinais.

Escorpião

Escorpião pode descobrir uma informação importante por meio de uma conversa informal. O que você ouvir pode mudar sua percepção sobre uma pessoa ou situação. Antes de tomar uma atitude, porém, vale confirmar os fatos e evitar conclusões baseadas apenas em uma versão.

Dica cósmica: Saber mais não significa precisar agir imediatamente.

Sagitário

Sagitário pode sentir vontade de fazer algo diferente no domingo, e uma sugestão de última hora pode render uma experiência memorável. O dia também favorece encontros com pessoas que não fazem parte da rotina habitual. Evite, porém, assumir compromissos para os próximos dias sem verificar sua disponibilidade.

Dica cósmica: Uma boa surpresa pode nascer justamente de um plano que não estava no roteiro.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio

Capricórnio pode usar o domingo para repensar uma decisão relacionada à vida profissional ou financeira. Uma ideia que parecia inviável pode ganhar outra perspectiva quando você olha para ela sem a pressão de resolver tudo imediatamente. No ambiente familiar, tente participar mais e administrar menos.

Dica cósmica: Nem toda questão precisa de uma solução hoje.

Aquário

Aquário pode perceber que uma amizade está entrando em uma fase diferente. Uma conversa franca pode mostrar se existe espaço para manter a proximidade ou se cada pessoa está seguindo um caminho próprio. No amor, o domingo favorece encontros leves e sem cobranças.

Dica cósmica: Relações verdadeiras conseguem mudar de formato sem perder o respeito.

Peixes

Peixes pode receber uma mensagem que mexe com suas expectativas para a próxima semana. Antes de criar cenários na cabeça, procure entender o que realmente está sendo proposto. O domingo também favorece momentos tranquilos com pessoas próximas e atividades que ajudem a desacelerar.