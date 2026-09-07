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Hoje (7 de setembro), estes signos podem encerrar uma pendência e começar a semana com uma vantagem

O feriado pode trazer decisões práticas, mudanças de prioridade e uma percepção importante sobre o que precisa ficar para trás antes de uma nova fase começar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O feriado de 7 de setembro chega como uma oportunidade de desacelerar antes da retomada da rotina, mas isso não significa um dia parado. Para alguns signos, uma pendência finalmente poderá ser encerrada; para outros, o mais importante será perceber onde estão desperdiçando tempo e energia.

A segunda-feira também favorece escolhas que terão efeito nos próximos dias, especialmente para quem vinha adiando uma conversa, reorganização ou decisão pessoal. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, o melhor será identificar aquilo que realmente precisa mudar.

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Áries

Áries pode sentir que chegou a hora de colocar um ponto final em uma situação que vem se arrastando. O feriado favorece uma decisão direta, especialmente quando você percebe que continuar esperando por uma mudança de outra pessoa só prolonga o desgaste. Uma atividade fora de casa também pode ajudar a recuperar a disposição.

Dica cósmica: Encerrar um ciclo também pode ser uma forma de abrir espaço.

Touro

Touro pode voltar a atenção para uma questão financeira que estava sendo tratada de maneira superficial. Rever uma assinatura, gasto recorrente ou compromisso assumido anteriormente pode evitar uma dor de cabeça mais adiante. No amor, demonstrar estabilidade será mais importante do que fazer grandes declarações.

Dica cósmica: Pequenos ajustes feitos agora podem evitar grandes correções depois.

Gêmeos

Gêmeos pode ter uma ideia que merece ser anotada antes que o feriado termine. Algo relacionado a trabalho, estudo ou um projeto pessoal pode começar pequeno, mas ganhar força nas próximas semanas. Evite contar seus planos para todo mundo antes de saber exatamente como pretende colocá-los em prática.

Dica cósmica: Nem toda boa ideia precisa ser anunciada antes de amadurecer.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer

Câncer pode perceber que uma preocupação antiga já não tem o mesmo peso de antes. O feriado favorece uma mudança na maneira de lidar com uma situação familiar ou emocional, principalmente quando você deixa de tentar controlar aquilo que não depende apenas de você. Um momento de privacidade pode fazer bastante bem.

Dica cósmica: Soltar o controle sobre o que não está nas suas mãos também é avanço.

Leão

Leão pode usar o feriado para pensar em uma meta que acabou ficando em segundo plano. Uma conversa ou lembrança pode reacender sua vontade de retomar algo que fazia sentido para você. No entanto, não tente recuperar em um único dia todo o tempo que passou.

Dica cósmica: Retomar um objetivo não significa precisar correr para compensar o atraso.

Virgem

Virgem pode perceber uma falha em um plano antes que ela se transforme em problema. O feriado favorece revisões, listas e pequenas correções que deixarão os próximos dias mais leves. Na vida pessoal, porém, evite levar a mesma cobrança que usa consigo para as pessoas ao redor.

Dica cósmica: Corrigir uma rota é mais útil do que procurar culpados.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra

Libra pode precisar escolher entre manter uma situação confortável e fazer uma mudança que sabe ser necessária. O feriado ajuda a enxergar com mais distância uma questão que vinha sendo influenciada pela opinião de outras pessoas. No amor, uma decisão tomada com honestidade tende a trazer mais tranquilidade.

Dica cósmica: Paz não deve depender de você esconder o que realmente quer.

Escorpião

Escorpião pode identificar uma oportunidade de recuperar algo que considerava perdido, seja uma negociação, um contato ou uma possibilidade que havia sido deixada de lado. O momento favorece uma abordagem estratégica, sem pressa para mostrar todas as cartas.

Dica cósmica: Às vezes, uma segunda tentativa funciona justamente porque você já sabe onde errou.

Sagitário

Sagitário pode perceber que está carregando uma responsabilidade que deveria ser dividida. O feriado favorece uma reorganização de tarefas e prioridades, especialmente para quem vinha tentando resolver problemas de várias pessoas ao mesmo tempo. Um programa simples pode devolver a sensação de liberdade.

Dica cósmica: Ajudar não significa assumir tudo para você.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Capricórnio pode tomar uma decisão importante sobre como quer administrar seu tempo daqui para frente. Uma atividade que consome muito e oferece pouco retorno pode finalmente ser colocada em segundo plano. No campo afetivo, demonstrar vulnerabilidade pode aproximá-lo de alguém.

Dica cósmica: Sua agenda também precisa ter espaço para aquilo que não pode ser medido em produtividade.

Aquário

Aquário pode sentir necessidade de mudar a forma como organiza a própria vida. Uma alteração no ambiente, na rotina ou na maneira de lidar com determinadas pessoas pode produzir um efeito maior do que o esperado. O feriado favorece escolhas que devolvam autonomia.

Dica cósmica: Mudar o cenário pode ajudar você a enxergar uma questão por outro ângulo.

Peixes

Peixes pode finalmente tomar coragem para fazer algo que vinha adiando por insegurança. O feriado favorece uma iniciativa pessoal, desde que você não espere ter todas as garantias antes de começar. Uma conversa com alguém de confiança pode ajudar a separar medo de intuição.

Dica cósmica: Você não precisa ter certeza de todo o caminho para dar o primeiro passo.

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