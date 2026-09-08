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Hoje (8 de setembro), estes signos podem transformar contatos em oportunidades e decisões cuidadosas em dinheiro

O dia favorece quem souber usar a comunicação a seu favor, organizar melhor os recursos e reconhecer quando uma oportunidade merece atenção antes de qualquer decisão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns signos podem perceber hoje que uma conversa, contato profissional ou parceria tem potencial para abrir uma porta importante. O trabalho favorece especialmente quem sabe negociar, apresentar ideias e construir relações que podem continuar rendendo frutos nos próximos dias.

No dinheiro, porém, a recomendação é não confundir oportunidade com pressa. Enquanto alguns signos podem fortalecer os ganhos por meio de trabalho independente, clientes ou investimentos bem pensados, outros terão de preservar a reserva financeira e evitar compromissos que ainda não foram analisados com cuidado. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

Áries pode preferir trabalhar nos bastidores hoje, organizando o ambiente, ajustando processos e cuidando de questões que sustentam a rotina profissional. É um bom momento para colocar ordem no que estava funcionando de maneira improvisada. No dinheiro, gastos com casa ou melhorias podem aparecer, mas não vale comprometer a reserva por uma decisão tomada de última hora.

No amor, um clima mais tranquilo pode ajudar a dissolver uma tensão recente. Em vez de tentar vencer uma discussão, ouvir e oferecer acolhimento pode aproximar você de quem ama.

Na saúde, atenção ao cansaço provocado pelo estresse e a possíveis desconfortos digestivos. Uma rotina mais calma pode fazer diferença.

Dica cósmica: Antes de buscar um ganho maior, proteja aquilo que você já conquistou.

Touro

Touro pode transformar a comunicação em uma verdadeira ferramenta de crescimento. Conversas com clientes, divulgação de trabalho, negociações e contatos profissionais podem gerar oportunidades interessantes, principalmente para quem trabalha por conta própria ou depende de novos contratos.

No amor, falar abertamente sobre sentimentos será muito mais eficiente do que esperar que a outra pessoa adivinhe suas necessidades. Amigos ou irmãos também podem ter um papel importante no seu estado emocional.

Cuide da garganta e dos ombros, principalmente se passar muitas horas no celular ou computador. Faça pausas durante o dia.

Dica cósmica: Uma conversa bem conduzida pode valer mais do que uma oportunidade que chega sem contexto.

Gêmeos

Gêmeos pode voltar a atenção para patrimônio, economias e organização financeira. O momento favorece revisar metas, controlar despesas e entender melhor para onde seu dinheiro está indo. No trabalho, mudanças inesperadas na agenda podem exigir jogo de cintura, mas sua capacidade de adaptação pode evitar perdas de produtividade.

No amor, escolha as palavras com cuidado. Uma observação casual pode ser interpretada de maneira errada, especialmente se já existe alguma tensão. A convivência com a família pode ajudar a recuperar o equilíbrio.

Na saúde, olhos e garganta merecem atenção. Faça pausas das telas e não ignore pequenos incômodos.

Dica cósmica: Flexibilidade pode ser mais valiosa hoje do que insistir no plano original.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer

Câncer pode ganhar destaque pela maneira como lida com pessoas e situações delicadas. Sua capacidade de entender o outro pode ajudar em reuniões, negociações e conversas com clientes. No dinheiro, investir em uma habilidade útil ou em uma formação pode trazer mais retorno do que gastar com algo que oferece apenas satisfação imediata.

No amor, seu jeito acolhedor tende a chamar atenção. Quem está solteiro pode perceber sinais de interesse, enquanto casais podem fortalecer a relação por meio de conversas sinceras.

A disposição tende a ser boa, mas não deixe emoções intensas consumirem sua energia.

Dica cósmica: Sua sensibilidade pode ser uma vantagem profissional quando vem acompanhada de confiança.

Leão

Leão pode descobrir que hoje é mais vantajoso preparar o próximo movimento do que buscar reconhecimento imediato. Pesquisas, planejamento estratégico e assuntos que exigem discrição podem ocupar seu tempo. Questões envolvendo clientes de outras regiões também podem avançar nos bastidores.

No dinheiro, mantenha cautela. Despesas inesperadas podem surgir, então evite emprestar valores, fazer apostas financeiras ou assumir riscos que não são necessários.

No amor, não deixe o excesso de preocupações profissionais criar uma distância silenciosa. Uma conversa simples pode evitar um mal-entendido.

Na saúde, sono e descanso precisam entrar na lista de prioridades.

Dica cósmica: Nem toda vitória precisa acontecer diante de todo mundo.

Virgem

Virgem pode se beneficiar bastante de contatos profissionais e trabalhos realizados em equipe. Um projeto coletivo pode avançar com a ajuda de alguém mais experiente ou de uma pessoa em posição de influência. No dinheiro, retornos de investimentos anteriores ou mais de uma fonte de renda podem fortalecer sua situação.

Na vida amorosa, encontros sociais podem render surpresas para quem está solteiro. Casais, por sua vez, podem se aproximar quando percebem que estão trabalhando em direção ao mesmo objetivo.

Evite ficar muito tempo parado. Alongamentos ajudam especialmente se a rotina exigir muitas horas sentado.

Dica cósmica: Não subestime o contato de alguém que pode acelerar um projeto que você tenta conduzir sozinho.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra

Libra pode ter um dos dias mais interessantes para a carreira. Seu cuidado com detalhes e sua constância podem chamar a atenção de pessoas em posições de liderança. Uma tarefa entregue com qualidade pode colocá-lo mais perto de uma nova responsabilidade ou oportunidade.

O dinheiro tende a permanecer estável, favorecendo gastos com capacitação, ferramentas de trabalho ou algo que aumente sua eficiência profissional.

No amor, compartilhar uma conquista com o parceiro pode fortalecer a sensação de parceria.

Na saúde, cuide da postura e faça pausas se passar muito tempo sentado. Desconfortos nas costas ou nos joelhos podem aparecer.

Dica cósmica: Consistência pode chamar mais atenção do que uma tentativa de impressionar.

Escorpião

Escorpião pode encontrar boas oportunidades por meio de estudos, viagens, contatos com pessoas de outras regiões ou assuntos que envolvem documentos. Uma orientação de alguém experiente pode ajudar em uma decisão que parecia complicada. No dinheiro, pense no longo prazo e não pule etapas por ansiedade.

No amor, fazer algo diferente ao lado do parceiro pode renovar a conexão. Uma viagem curta ou uma conversa sobre planos futuros pode aproximar vocês.

A hidratação e o movimento serão importantes, principalmente se a rotina estiver muito corrida.

Dica cósmica: Conhecimento bem aplicado pode abrir uma porta que dinheiro sozinho não abriria.

Sagitário

Sagitário pode precisar agir com mais discrição do que costuma. Pesquisas, auditorias, informações confidenciais e documentos importantes exigem concentração. Antes de assinar ou aprovar qualquer coisa, revise tudo com cuidado.

No campo financeiro, não é um bom momento para grandes apostas ou decisões complicadas envolvendo dinheiro de outras pessoas. Esperar um pouco mais pode evitar um erro caro.

No amor, mostrar uma vulnerabilidade que você normalmente esconde pode aumentar a confiança na relação.

Atenção ao estômago e à alimentação irregular. Comer de qualquer jeito por falta de tempo pode cobrar seu preço.

Dica cósmica: Às vezes, esperar por mais informações é a decisão mais inteligente que você pode tomar.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode encontrar força justamente nas parcerias. Negociações, clientes, relações públicas e projetos feitos em conjunto tendem a avançar melhor do que iniciativas conduzidas de forma isolada. Um contato profissional pode trazer uma oportunidade concreta.

No amor, decisões relacionadas a dinheiro ou trabalho podem aproximar o casal quando tomadas em conjunto. Solteiros podem conhecer alguém interessante em um ambiente profissional.

Na saúde, não ignore sinais de cansaço ou desconfortos físicos só porque há muito a fazer.

Dica cósmica: Dividir responsabilidades pode fazer uma oportunidade crescer mais rápido.

Aquário

Aquário pode se destacar pela capacidade de resolver problemas cotidianos. Organizar tarefas, eliminar pendências e encontrar uma solução para uma situação envolvendo clientes pode colocá-lo em vantagem. No dinheiro, porém, é melhor manter alguma margem para despesas inesperadas.

No amor, ajudar o parceiro em uma tarefa prática pode ser uma demonstração de carinho mais eficiente do que uma grande declaração. Apenas evite transformar ajuda em crítica.

Na saúde, cuide da digestão e não deixe a hidratação de lado.

Dica cósmica: Às vezes, resolver um problema pequeno hoje impede que ele vire uma preocupação grande amanhã.

Peixes

Peixes pode surpreender pela criatividade e pela capacidade de apresentar ideias de um jeito diferente. Projetos ligados a conteúdo, comunicação, design, marketing ou planejamento podem chamar atenção no trabalho. No dinheiro, ganhos extras ou bons resultados podem aparecer, mas é importante não transformar uma melhora financeira em desculpa para aumentar os gastos.

No amor, o clima tende a ser mais leve. Casais podem aproveitar momentos divertidos juntos, enquanto solteiros podem se aproximar de alguém com interesses parecidos.

Mantenha água, alimentação e pausas na rotina, mesmo se estiver muito envolvido com alguma atividade.

Dica cósmica: Aproveite uma oportunidade sem transformar entusiasmo em excesso.

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