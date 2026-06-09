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Hoje (9 de junho) pode marcar uma virada silenciosa no amor, no dinheiro e nos planos que você vinha tentando tirar do papel

O dia favorece acordos, crescimento financeiro e conversas capazes de fortalecer relações importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 9 de  traz uma energia de expansão, confiança e oportunidades. É um daqueles dias em que pequenas decisões podem gerar resultados importantes mais adiante. Assuntos ligados ao amor, ao trabalho e ao dinheiro tendem a ganhar clareza, enquanto conversas sinceras ajudam a fortalecer relações e resolver pendências. A recomendação é pensar no longo prazo, valorizar boas parcerias e aproveitar as oportunidades que surgirem sem agir por impulso. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você pode sentir necessidade de desacelerar para analisar melhor seus próximos passos. No trabalho, atividades estratégicas e decisões tomadas com calma tendem a render mais do que atitudes impulsivas. No amor, compreender melhor seus próprios sentimentos ajudará a melhorar a comunicação e evitar mal-entendidos. Financeiramente, o momento pede cautela antes de assumir novos compromissos.

Dica cósmica: Nem toda vitória exige velocidade; algumas dependem de planejamento.

Touro: O dia favorece contatos, parcerias e crescimento profissional. Conversas importantes podem abrir portas interessantes ou apresentar oportunidades que estavam fora do seu radar. No amor, a cumplicidade aumenta e pode fortalecer ainda mais os laços existentes. Quem está solteiro pode conhecer alguém em ambientes sociais ou por meio de amigos.

Dica cósmica: Valorize as conexões que surgirem hoje.

Gêmeos: Sua dedicação pode finalmente chamar atenção de pessoas influentes. Projetos, reuniões ou apresentações tendem a render bons resultados e aumentar sua visibilidade profissional. No amor, será importante equilibrar a vida pessoal e as responsabilidades para evitar cobranças. Uma conversa sincera pode trazer mais harmonia para a rotina.

Dica cósmica: Reconhecimento chega para quem continua fazendo sua parte.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje é um excelente dia para ampliar horizontes e buscar novos aprendizados. Questões ligadas a estudos, viagens ou planos futuros podem ganhar força. No campo afetivo, uma conversa acolhedora ajuda a fortalecer a confiança e aproximar quem estava distante. Você também pode receber um conselho valioso.

Dica cósmica: Ouça quem tem experiência para compartilhar.

Leão: Assuntos financeiros pedem atenção e estratégia. Antes de tomar qualquer decisão importante, avalie todos os detalhes e evite agir por empolgação. No amor, diálogos mais profundos ajudam a resolver questões que vinham sendo adiadas. O dia favorece maturidade emocional e construção de segurança.

Dica cósmica: Pensar duas vezes hoje pode evitar arrependimentos amanhã.

Virgem: Parcerias ganham destaque e podem trazer excelentes resultados. No trabalho, negociações e acordos tendem a fluir melhor quando há cooperação. No amor, o clima favorece reconciliações, aproximações e conversas que fortalecem a relação. Solteiros podem viver um encontro promissor.

Dica cósmica: Grandes conquistas raramente acontecem sozinhas.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Organização será sua maior aliada. O dia favorece produtividade, resolução de pendências e melhorias na rotina. No amor, manter limites saudáveis ajudará a preservar o equilíbrio emocional. Também é um bom momento para cuidar mais da saúde e respeitar seus próprios limites.

Dica cósmica: Cuidar de si mesmo também é uma prioridade.

Escorpião: Criatividade, romance e inspiração caminham juntos hoje. Projetos pessoais podem ganhar destaque, enquanto o amor recebe uma energia mais leve e envolvente. Quem está solteiro tende a chamar atenção naturalmente. Apenas evite criar expectativas exageradas antes de confirmar informações.

Dica cósmica: Confie na sua intuição, mas confirme os fatos.

Sagitário: O foco se volta para casa, família e bem-estar emocional. Resolver questões domésticas ou dedicar mais tempo às pessoas queridas pode trazer uma sensação importante de segurança. No trabalho, você rende melhor em ambientes tranquilos e organizados. O dia também favorece planos de longo prazo.

Dica cósmica: Sua base emocional merece atenção.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio: Conversas, negociações e novos contatos podem movimentar o dia. Sua capacidade de comunicação estará em destaque e poderá abrir caminhos interessantes profissionalmente. No amor, uma troca sincera ajuda a fortalecer vínculos e esclarecer dúvidas. Aproveite para expressar suas ideias.

Dica cósmica: Uma palavra dita na hora certa pode mudar muita coisa.

Aquário: O momento favorece planejamento financeiro e decisões mais conscientes sobre dinheiro. Revisar gastos, organizar metas e pensar no futuro tende a trazer mais tranquilidade. No amor, o diálogo ajuda a resolver tensões antigas e fortalece a confiança. Seja paciente com os próprios processos.

Dica cósmica: Prosperidade começa com escolhas consistentes.

Peixes: Hoje você tende a sentir mais confiança para mostrar seu talento e assumir protagonismo em situações importantes. No trabalho, novas oportunidades podem surgir quando você acredita mais no próprio potencial. No amor, seu carisma estará em alta, favorecendo aproximações e momentos especiais. Aproveite a energia positiva para dar passos importantes.

Dica cósmica: Acredite mais na força que você já possui.

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