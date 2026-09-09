ASTROLOGIA

Hoje (9 de setembro), estes signos podem transformar decisões cuidadosas em avanços no trabalho, dinheiro e amor

O dia favorece quem souber alternar planejamento e iniciativa, com oportunidades profissionais, atenção às finanças e surpresas na vida afetiva ao longo das horas

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 03:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O dia pode começar pedindo mais organização e atenção aos detalhes, mas tende a ganhar ritmo conforme as horas passam. Para alguns signos, uma conversa pode abrir portas; para outros, o melhor resultado virá justamente de esperar antes de tomar uma decisão importante.

No trabalho e nas finanças, comunicação, planejamento e capacidade de adaptação fazem diferença. Já nos relacionamentos, o momento favorece conversas mais sinceras e aproximações que podem mudar o clima do dia. Confira as previsões para cada signo, de acordo com o site "Economic Times".

Áries

Trabalho e dinheiro

A manhã favorece tarefas práticas, organização de documentos e assuntos ligados à casa ou ao ambiente de trabalho. Evite discussões desnecessárias. Ao longo do dia, sua confiança aumenta e pode surgir espaço para liderar uma equipe, apresentar uma ideia ou avaliar uma oportunidade financeira. O dinheiro tende a responder melhor à disciplina do que à impulsividade.

Amor e relacionamentos

Questões familiares podem ocupar sua atenção no início do dia, mas o clima afetivo melhora depois. A noite pode trazer mais proximidade e abertura com a pessoa amada. Se existe alguma tensão recente, tente não levar o estresse profissional para dentro da relação.

Saúde e bem-estar

Desconfortos como acidez ou sensação de peso no peito podem aparecer pela manhã. Prefira refeições mais leves e reserve algum tempo para descansar. A disposição deve melhorar depois, mas isso não significa que seja preciso exagerar no ritmo.

Dica cósmica: Assuma a liderança quando necessário, mas pense antes de reagir.

Touro

Trabalho e dinheiro

A comunicação será uma das principais ferramentas para Touro hoje. As primeiras horas são favoráveis para contatos com clientes, vendas, negociações, textos e trabalhos que dependam de comissões. Mais tarde, questões envolvendo equipe, organização e família podem ganhar espaço. Evite prometer mais do que consegue entregar.

Amor e relacionamentos

Conversas honestas e delicadas podem evitar pequenos mal-entendidos. Responsabilidades familiares podem consumir parte do seu tempo, então procure não deixar a vida profissional ocupar todo o espaço da relação.

Saúde e bem-estar

Rigidez na garganta pode incomodar pela manhã. Bebidas quentes, pausas e um ritmo menos acelerado podem ajudar. À noite, tente não preencher todos os horários com compromissos.

Dica cósmica: Use suas palavras para abrir portas, não para criar conflitos.

Gêmeos

Trabalho e dinheiro

O dia pede atenção especial ao orçamento, às economias e às prioridades financeiras de longo prazo. Mudanças inesperadas na rotina profissional podem exigir jogo de cintura. Mais tarde, sua capacidade de fazer contatos ganha força e uma conversa pode aproximá-lo de uma nova oportunidade.

Amor e relacionamentos

Assuntos familiares podem ser resolvidos com uma comunicação mais cuidadosa. Se existe uma discussão antiga que nunca chegou a uma conclusão, tente enxergá-la por outro ângulo. Nem sempre explicar mais é melhor do que simplesmente ouvir.

Saúde e bem-estar

O excesso de tempo diante das telas pode provocar cansaço nos olhos e no rosto. Faça pausas durante o dia e evite prolongar o trabalho desnecessariamente à noite.

Dica cósmica: Organize sua vida financeira antes de ampliar sua rede de contatos.

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Câncer

Trabalho e dinheiro

Câncer pode se sentir mais confiante para lidar com reuniões, responsabilidades e situações que exigem postura profissional. A manhã favorece decisões e comunicação. Depois, será importante estabelecer limites e pensar na construção de segurança financeira para o futuro. Não aceite compromissos que consumam seus recursos sem necessidade.

Amor e relacionamentos

O clima afetivo tende a ser um dos pontos positivos do dia. Sua sensibilidade pode ajudar a perceber o que a pessoa amada precisa sem transformar tudo em uma conversa pesada. Oscilações de humor podem aparecer cedo, mas devem diminuir ao longo do dia.

Saúde e bem-estar

A disposição física tende a melhorar no fim do dia. Pela manhã, prefira uma rotina equilibrada e evite exigir demais de si. Cuidar da tranquilidade emocional também pode ajudar no bem-estar físico.

Dica cósmica: Confie na sua percepção, mas confira os fatos antes de decidir.

Leão

Trabalho e dinheiro

O começo do dia pede discrição e concentração em tarefas individuais, planejamento e assuntos que precisam ser resolvidos nos bastidores. Evite fofocas no ambiente profissional. Mais tarde, sua criatividade e confiança ganham força, favorecendo momentos de liderança e visibilidade. Ainda assim, controle os gastos inesperados.

Amor e relacionamentos

Seu magnetismo aumenta ao longo do dia. A pessoa amada pode responder bem à sua confiança e ao seu bom humor. Em vez de retomar problemas antigos, aproveite a noite para criar um momento mais leve a dois.

Saúde e bem-estar

Cansaço ao acordar ou alterações no sono podem atrapalhar a concentração. Reserve um período para desacelerar e tente evitar uma rotina mentalmente pesada até o fim do dia.

Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer de imediato. Deixe sua confiança aparecer na hora certa.

Virgem

Trabalho e dinheiro

A manhã favorece trabalhos em equipe, projetos coletivos e contatos profissionais. Pessoas próximas podem contribuir para que esforços anteriores finalmente deem resultado. Mais tarde, pode ser necessário sair dos holofotes para cuidar de planejamento, pesquisa ou contatos à distância. Evite gastos motivados apenas pela vontade de acompanhar os outros.

Amor e relacionamentos

Amigos e compromissos profissionais podem ocupar bastante espaço hoje. Só não deixe que a pessoa amada se sinta esquecida. Uma conversa simples e atenciosa pode manter o equilíbrio sem criar pressão.

Saúde e bem-estar

Rigidez nas panturrilhas ou desconforto nos pés pode surgir depois de um dia movimentado. Faça pausas se precisar ficar muito tempo em pé ou andando.

Dica cósmica: Faça bons contatos, mas não se esqueça de preservar sua energia.

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Libra

Trabalho e dinheiro

A carreira ganha destaque e pode colocar Libra diante de uma oportunidade de maior visibilidade. Apresentações, reuniões importantes e tarefas que exigem precisão merecem prioridade. Um bom desempenho pode melhorar sua perspectiva financeira. Depois, contatos profissionais e trabalhos em grupo podem trazer novas possibilidades.

Amor e relacionamentos

A noite tende a ser agradável para estar com a pessoa amada ou com amigos próximos. Se a pressão profissional estiver alta, procure não transformar o estresse do trabalho em problema dentro da relação.

Saúde e bem-estar

Longas horas de trabalho podem afetar a postura e provocar desconforto. Faça pequenas pausas, mude de posição e movimente o corpo ao longo do dia.

Dica cósmica: Mostre o que você sabe fazer, porque sua visibilidade pode abrir uma porta importante.

Escorpião

Trabalho e dinheiro

Estudos, pesquisas, documentos e planos de longo prazo ganham importância. A manhã é favorável para resolver questões burocráticas e preparar propostas ambiciosas. Mais tarde, sua visibilidade profissional aumenta e pode surgir uma responsabilidade de liderança ou uma oportunidade ligada ao desempenho.

Amor e relacionamentos

O trabalho e os planos para o futuro podem consumir boa parte da sua atenção. Inclua a pessoa amada nas decisões importantes. Conversas sobre viagens, estudos ou objetivos em comum podem fortalecer a relação.

Saúde e bem-estar

Pequenos desconfortos nas articulações ou episódios de acidez podem aparecer. Não ignore os sinais do corpo por causa das obrigações profissionais. Alimentação regular, movimento e descanso ajudam a manter o equilíbrio.

Dica cósmica: Prepare-se nos bastidores para estar pronto quando chegar a hora de aparecer.

Sagitário

Trabalho e dinheiro

O dia favorece investigação e análise, e não decisões tomadas por impulso. Use a manhã para revisar informações, contratos, auditorias e questões financeiras compartilhadas. Evite grandes negócios antes de conferir todos os detalhes. Mais tarde, contatos profissionais, estudos ou oportunidades envolvendo pessoas de outras regiões podem ganhar força.

Amor e relacionamentos

A tarde e a noite tendem a trazer um clima mais leve. Conversas sobre viagens, aprendizado e planos para o futuro podem aproximar você da pessoa amada e renovar o entusiasmo da relação.

Saúde e bem-estar

A hidratação merece atenção. Comer mal ou pular refeições pode aumentar a sensibilidade do estômago. Mantenha uma rotina simples e não exagere no ritmo.

Dica cósmica: Pesquise tudo antes de dar o próximo grande passo.

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Capricórnio

Trabalho e dinheiro

Parcerias e relações profissionais estão entre os principais temas do dia. Reuniões com clientes, negociações e acordos podem produzir resultados consistentes. Depois, será importante dedicar atenção a tarefas mais detalhadas, como análises, revisões e conferências. O dinheiro tende a avançar quando colaboração vem acompanhada de cautela.

Amor e relacionamentos

A pessoa amada pode precisar mais de acolhimento do que de soluções. Em vez de tentar resolver imediatamente qualquer problema, escute com paciência. Uma resposta mais empática pode deixar a noite muito mais tranquila.

Saúde e bem-estar

Cansaço na região lombar ou rigidez nas articulações pode aparecer depois de muitas horas de trabalho. Alongamentos e pequenas pausas podem ajudar.

Dica cósmica: Uma parceria bem construída pode acelerar resultados que seriam mais difíceis de alcançar sozinho.

Aquário

Trabalho e dinheiro

A manhã é ideal para organizar pendências, colocar tarefas atrasadas em ordem e rever prioridades financeiras. Sua capacidade de análise pode ajudar a resolver problemas com clientes e até encontrar uma vantagem diante da concorrência. Mais tarde, negociações e parcerias podem abrir espaço para novos ganhos.

Amor e relacionamentos

Evite conversas muito críticas no início do dia. A pressão profissional pode deixar seu tom mais duro do que você gostaria. À noite, o clima melhora e um encontro tranquilo pode ajudar a recuperar a conexão.

Saúde e bem-estar

O dia pede uma rotina mais organizada. Resolver as pendências é importante, mas não vale sacrificar o descanso para conseguir dar conta de tudo. Um planejamento realista pode evitar o cansaço mental.

Dica cósmica: Resolva o que está pendente antes de assumir novas responsabilidades.

Peixes

Trabalho e dinheiro

Criatividade e capacidade de planejamento podem colocar Peixes em evidência. Projetos envolvendo conteúdo, design, marketing ou estratégias têm potencial para gerar reconhecimento e até retorno financeiro. Mais tarde, transforme as ideias em ações concretas e organize melhor sua rotina. Evite gastar por impulso, especialmente com itens de luxo.

Amor e relacionamentos

O clima romântico tende a ser mais leve e divertido. Conversas descontraídas podem aproximar você da pessoa amada, mas não deixe que tarefas domésticas ou profissionais dominem toda a noite.

Saúde e bem-estar

A hidratação continua importante. Uma agenda cheia pode fazer você esquecer cuidados básicos, então mantenha água por perto e não deixe o cansaço se acumular.