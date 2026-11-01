FUTEBOL

Hoje no Flamengo, Gonzalo Plata foi abandonado pelo pai ainda bebê, fugiu de casa aos 5 anos para jogar futebol e improvisava bolas com folhas de caderno: 'Chutava tudo o que via'

Atacante equatoriano cresceu em uma casa humilde com a mãe e quatro irmãos, precisou pegar até três ônibus para treinar e contou com o apoio da família para transformar o futebol em profissão

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 13:12

Gonzalo Plata Crédito: Reprodução/Instagram

A trajetória de Gonzalo Plata, aniversariante deste domingo (1º), até o futebol profissional começou muito antes de o atacante vestir a camisa do Flamengo. Nascido em Guayaquil, no Equador, o jogador teve uma infância marcada por dificuldades financeiras, pelo abandono do pai ainda nos primeiros meses de vida e por uma rotina em que a paixão pelo futebol dividia espaço com as limitações da família.

O pai de Plata deixou a casa quando ele ainda era bebê. A partir daí, sua mãe, Mónica Jiménez, assumiu a responsabilidade de criar os cinco filhos. A família vivia em um subúrbio de Guayaquil, em uma residência simples, construída com bambu e madeira.

Gonzalo Plata 1 de 11

Em entrevista ao jornal equatoriano Diario Extra, Mónica relembrou os desafios daquele período. "O mais difícil era quando eu chorava sozinha porque eles me pediam coisas e eu não podia comprar. Eles me entendiam. Depois, eu precisava lavar, passar e limpar casas de outras pessoas", contou.

Apesar das dificuldades, Gonzalo demonstrava desde pequeno que queria seguir carreira no futebol. O apelido de "El Diablo" surgiu ainda na infância, quando o menino chamava atenção pela agitação e pelo hábito de chutar tudo o que encontrava pelo caminho.

A mãe recordou que os cadernos escolares frequentemente ficavam sem folhas porque o garoto as arrancava para improvisar bolas de papel. "Sempre foi muito inquieto. Chutava tudo o que via. Os cadernos ficavam sem folhas para fazer bolas. Os sapatos e os tênis estavam sempre estragados", contou Mónica em entrevista ao jornal português Público.

Plata fugiu de casa aos 5 anos para fazer teste em clube

Aos 5 anos, o atacante já tentava dar os primeiros passos no futebol organizado. Em uma ocasião, chegou a sair escondido de casa para participar de uma seletiva no Rocafuerte FC, equipe de Guayaquil. A avaliação deu certo: ele marcou três gols na peneira, em 2005, e foi escolhido para integrar a base do clube.

A mãe, inicialmente, não sabia da iniciativa. Depois, permitiu que o filho continuasse no time, mas estabeleceu uma condição: ele também precisava se dedicar aos estudos. A educação era uma prioridade para Mónica, que não queria que o sonho do futebol prejudicasse a formação dos filhos.

O irmão mais velho, Bryan Quinteros Jiménez, também teve papel importante nesse começo. Ele acompanhava Gonzalo aos treinamentos e se tornou uma das principais referências masculinas na vida do atacante, exercendo uma função próxima à de um pai.

A rotina para chegar aos treinos nem sempre era simples. Em alguns períodos, a família precisava contar com a ajuda de outras pessoas para pagar as passagens. O deslocamento também podia exigir até três ônibus, em um esforço diário para que o garoto não desistisse do esporte.

Mãe de Gonzalo Plata precisou superar dificuldades financeiras

Com o passar dos anos, Mónica conseguiu melhorar um pouco a situação financeira da família ao abrir um negócio de encocados, prato típico da culinária equatoriana. A renda ajudava a garantir que os cinco filhos pudessem estudar.

Quando Plata começou a chamar atenção pelo futebol, surgiu uma nova etapa. O atacante passou pelas categorias de base até assinar seu primeiro contrato profissional com o Independiente del Valle, clube equatoriano que o revelou em 2018.

A negociação dos direitos esportivos do jogador também rendeu uma história curiosa. Segundo relato publicado pelo jornal El Telégrafo, dirigentes precisaram explicar a Mónica que o acordo não significava vender o filho, mas negociar seus direitos federativos. "Tiveram que me explicar direitinho que não era uma venda dele como pessoa, mas dos direitos esportivos", contou a mãe, em tom bem-humorado.

De Portugal ao Flamengo: a trajetória de Gonzalo Plata

Aos 18 anos, Plata recebeu uma oportunidade no futebol europeu e foi contratado pelo Sporting, de Portugal, em 2019. Inicialmente integrado à equipe sub-23, o equatoriano logo passou a aparecer no time principal e também ganhou espaço na seleção de seu país.

Depois da passagem pelo clube português, o atacante foi emprestado ao Real Valladolid, da Espanha, e também defendeu o Al-Sadd, do Catar, em 2023.