'Homem-Aranha: Um Novo Dia' desbanca 'Star Wars' e vira a maior bilheteria dos EUA

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Kamila Macedo
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 23:09
O longa-metragem “Homem-Aranha” vem acumulando recordes ao redor do mundo. Após conquistar a segunda colocação entre as maiores bilheterias do Brasil, o filme alcançou o topo nos Estados Unidos, ultrapassando “Star Wars: O Despertar da Força”, que liderava o ranking desde 2015. Os dados foram divulgados pela Variety.
Para alcançar a marca histórica, a produção precisou superar os impressionantes US$ 936 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões na cotação atual) arrecadados pelo episódio VII da franquia Star Wars. Com isso, até o momento, o filme estrelado por Tom Holland registrou US$ 936,773 milhões (cerca de R$ 4,825 bilhões) após cerca de 47 dias em cartaz.
Confira cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia"
Com a reta final da exibição nos cinemas norte-americanos, a arrecadação ficou abaixo da marca de US$ 1 bilhão. Enquanto parte da imprensa internacional ainda considera possível atingir o valor nos últimos dias em cartaz, especialistas descartaram a hipótese, justificando que “Homem-Aranha: Um Novo Dia” deixará os cinemas em breve para chegar aos streamings.
Na semana de estreia nos Estados Unidos, o longa já havia ultrapassado US$ 550 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões), superando o recorde estabelecido por "Vingadores: Ultimato" (2019).