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'Homem-Aranha: Um Novo Dia' desbanca 'Star Wars' e vira a maior bilheteria dos EUA

Com mais de US$ 936 milhões arrecadados em território norte-americano, o novo longa da Marvel ultrapassa a marca que pertencia ao episódio VII de Star Wars desde 2015

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 23:09

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': Quarto filme da saga do miranha interpretado por Tom Holland tem a missão de continuar o final dramático do terceiro filme que bateu a marca de quase 2 bilhões
'Homem-Aranha: Um Novo Dia': Quarto filme da saga do miranha interpretado por Tom Holland tem a missão de continuar o final dramático do terceiro filme que bateu a marca de quase 2 bilhões Crédito: Divulgação / IMDb

O longa-metragem “Homem-Aranha” vem acumulando recordes ao redor do mundo. Após conquistar a segunda colocação entre as maiores bilheterias do Brasil, o filme alcançou o topo nos Estados Unidos, ultrapassando “Star Wars: O Despertar da Força”, que liderava o ranking desde 2015. Os dados foram divulgados pela Variety.

Para alcançar a marca histórica, a produção precisou superar os impressionantes US$ 936 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões na cotação atual) arrecadados pelo episódio VII da franquia Star Wars. Com isso, até o momento, o filme estrelado por Tom Holland registrou US$ 936,773 milhões (cerca de R$ 4,825 bilhões) após cerca de 47 dias em cartaz.

Confira cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia"

Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
Tom Holland é Peter Parker em "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
Zendaya e Jacob Batalon retornam como MJ e Ned por Reprodução/ Youtube
Jon Bernthal reprisa papel de Frank Castle, o Justiceiro por Reprodução/ Youtube
Mark Ruffalo retorna como Dr. Banner no filme por Reprodução/ Youtube
Personagem da atriz Sadie Sink ainda não foi revelada por Reprodução/ Youtube
Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube
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Cenas do trailer de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" por Reprodução/ Youtube

Com a reta final da exibição nos cinemas norte-americanos, a arrecadação ficou abaixo da marca de US$ 1 bilhão. Enquanto parte da imprensa internacional ainda considera possível atingir o valor nos últimos dias em cartaz, especialistas descartaram a hipótese, justificando que “Homem-Aranha: Um Novo Dia” deixará os cinemas em breve para chegar aos streamings.

Na semana de estreia nos Estados Unidos, o longa já havia ultrapassado US$ 550 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões), superando o recorde estabelecido por "Vingadores: Ultimato" (2019).

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Tags:

Estados Unidos Bilheteria Homem-aranha: um Novo dia

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