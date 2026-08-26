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'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o 2º filme com maior bilheteria no Brasil, superando 'Vingadores: Ultimato'

Novo filme estrelado por Tom Holland chegou aos cinemas brasileiros em 29 de julho de 2026

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17:56

Zendaya e Tom Holland em
Zendaya e Tom Holland em "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026) Crédito: Divulgação

Em bilheteria internacional, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” já é um atestado de sucesso: tornou-se o oitavo filme a entrar na lista seleta de produções que ultrapassaram US$ 2 bilhões mundialmente. No Brasil, o longa-metragem estrelado por Tom Holland também vem conquistando grandes feitos, alcançando o posto de live-action mais rentável da história do país, além do segundo lugar na métrica geral.

Ao superar a marca de 15 milhões de ingressos vendidos nos cinemas brasileiros, a obra já arrecadou R$ 344 milhões, ultrapassando fenômenos como “Vingadores: Ultimato” (2019), que obteve R$ 338 milhões em sua exibição.

A distância para ocupar o topo do ranking nacional é de pouco menos de R$ 100 milhões. Para assumir a liderança, a produção precisa superar a animação “Divertidamente 2”, que detém o recorde desde 2024, quando somou 22 milhões de espectadores e faturamento de R$ 440 milhões.

Mesmo ocupando a segunda posição na classificação geral, o Amigo da Vizinhança registra o melhor desempenho comercial para um título em live-action no mercado brasileiro desde 2019. 

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Homem-aranha Bilheteria Homem-aranha: um Novo dia

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