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'Homem-Aranha: Um Novo Dia' se torna o oitavo filme a atingir US$ 2 bilhões em bilheteria; veja a lista

Quarto filme do herói estrelado por Tom Holland entra para o grupo secreto de produções que alcançaram a marca histórica nos cinemas

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 17:47

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': Quarto filme da saga do miranha interpretado por Tom Holland tem a missão de continuar o final dramático do terceiro filme que bateu a marca de quase 2 bilhões
'Homem-Aranha: Um Novo Dia': Quarto filme da saga do miranha interpretado por Tom Holland tem a missão de continuar o final dramático do terceiro filme que bateu a marca de quase 2 bilhões Crédito: Divulgação / IMDb

O longa-metragem “Homem-Aranha: Um Novo Dia” se tornou a produção de maior bilheteria do ano nos cinemas. Competindo com grandes lançamentos como “A Odisseia”, de Christopher Nolan, e “Toy Story 5”, o filme disparou na venda dos ingressos e, até o momento, ultrapassou a marca de US$ 2 bilhões mundialmente.

“A Odisseia”, dirigido por Christopher Nolan, arrecadou US$ 1,290 bilhão até agora, enquanto o clássico “Toy Story 5” atingiu a marca de US$ 1,114 bilhão.

O feito traz dois marcos para o longa protagonizado por Tom Holland no papel do "amigo da vizinhança": tornou-se o oitavo filme a alcançar a marca dos US$ 2 bilhões e o segundo mais rápido a atingir o valor – atrás apenas de “Vingadores: Ultimato” (2019), produções em que o próprio Holland também interpreta o herói.

Confira a lista seleta das poucas produções que conseguiram ultrapassar a marca de US$ 2 bilhões, grupo do qual o quarto filme do Homem-Aranha agora faz parte:

Filmes com bilheterias acima de 2 bilhões de dólares

Avatar (2009) - US$ $2.923 por Divulgação
Vingadores: Ultimato (2019) - US$ 2.799 por Divulgação
Avatar: O caminho da água (2022) - US$ 2.334 por Divulgação
Ne Zha 2 (2025) - US$ 2.270 por Divulgação
Titanic (1997) - US$ 2.264 por Reprodução/20th Century Fox
Star Wars: O despertar da força (2015) - US$ 2.071 por Divulgação
Vingadores: Guerra infinita (2018) - US$ 2.052 por Divulgação
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026) - US$ 2.021 por Reprodução/ Youtube
1 de 8
Avatar (2009) - US$ $2.923 por Divulgação

1 - Avatar (2009): US$ 2,923 bilhões

2 - Vingadores: Ultimato (2019): US$ 2,799 bilhões

3 - Avatar: O Caminho da Água (2022): US$ 2,334 bilhões

4 - Ne Zha 2 (2025): US$ 2,270 bilhões

5 - Titanic (1997): US$ 2,264 bilhões

6 - Star Wars: O Despertar da Força (2015): US$ 2,071 bilhões

7 - Vingadores: Guerra Infinita (2018): US$ 2,052 bilhões

8 - Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026): US$ 2,021 bilhões

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Tags:

Cinemas Bilheteria 2 Bilhões

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