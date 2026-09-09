HISTÓRIAS CURIOSAS

Homem compra cidade fantasma do Velho Oeste por R$ 7 milhões e está há 5 anos sem água, internet e serviços essenciais para tentar repovoar vila

Brent Underwood se mudou para Cerro Gordo durante a pandemia e nunca mais voltou; agora reconstrói prédios e tenta atrair novos moradores



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:14

Sem água corrente e a 2,5 mil metros de altitude, o novo lar de Underwood é uma antiga cidade mineradora da Califórnia Crédito: Brent Underwood / David Lofink / Wikimedia Commons

A 2,5 mil metros de altitude, onde o sinal de celular desaparece e uma estrada de terra sobe quase 1,5 mil metros em menos de 13 quilômetros, Brent Underwood acorda cercado por casas vazias, minas abandonadas e o silêncio de uma cidade que deixou de existir.

Cerro Gordo, nas montanhas da Califórnia, foi comprada por Underwood em 2018 por US$ 1,4 milhão. Quando a pandemia começou, em março de 2020, ele subiu até a antiga cidade mineradora, imaginando passar alguns meses isolado. Porém, essa pequena pausa se tornou definitiva.

Cerro Gordo 1 de 8

A rotina que parecia uma fantasia do Velho Oeste logo se tornou menos romântica. Não há água corrente, o supermercado mais próximo está a duas horas de viagem e tempestades de inverno podem bloquear a única estrada por dias.

A solidão não resolve nada Brent Underwood em entrevista recente à People

Para ele, Cerro Gordo remove as distrações, mas também deixa poucas rotas de fuga da própria cabeça. O isolamento, que parecia parte da aventura, acabou se tornando uma das provas mais difíceis do projeto.

O projeto cresceu

A virada aconteceu quando Underwood começou a filmar a própria rotina. O que deveria ser apenas um registro do seu período de isolamento transformou Cerro Gordo em um fenômeno nas redes. Seus vídeos renderam mais de 3 milhões de seguidores no TikTok.

Com a audiência vieram também visitantes e voluntários. Quando nenhuma empresa aceitou subir a montanha para concretar a nova estrutura do hotel, cerca de uma dúzia de pessoas apareceu para fazer o trabalho.

Mais recentemente, mais de 300 pessoas participaram de uma corrida em Cerro Gordo, naquela que Underwood considera uma das maiores reuniões no local desde o auge Crédito: Reprodução / YouTube / Ghost Town Two

A cidade fantasma, que durante anos teve nele sua figura quase solitária, começou a recuperar algo parecido com movimento. Underwood passou a enxergar ali não apenas ruínas preservadas, mas a possibilidade de devolver àquele conjunto de prédios uma população.

Cidade de novo

Underwood quer concluir a reconstrução do American Hotel, planejado com oito quartos, bar e restaurante. Depois, pretende instalar cabanas e áreas de camping voltadas para o Vale da Morte, permitindo que visitantes acompanhem o nascer e o pôr do sol nas montanhas.