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Homem compra cidade fantasma do Velho Oeste por R$ 7 milhões e está há 5 anos sem água, internet e serviços essenciais para tentar repovoar vila

Brent Underwood se mudou para Cerro Gordo durante a pandemia e nunca mais voltou; agora reconstrói prédios e tenta atrair novos moradores

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:14

Sem água corrente e a 2,5 mil metros de altitude, o novo lar de Underwood é uma antiga cidade mineradora da Califórnia
Sem água corrente e a 2,5 mil metros de altitude, o novo lar de Underwood é uma antiga cidade mineradora da Califórnia Crédito: Brent Underwood / David Lofink / Wikimedia Commons

A 2,5 mil metros de altitude, onde o sinal de celular desaparece e uma estrada de terra sobe quase 1,5 mil metros em menos de 13 quilômetros, Brent Underwood acorda cercado por casas vazias, minas abandonadas e o silêncio de uma cidade que deixou de existir.

Cerro Gordo, nas montanhas da Califórnia, foi comprada por Underwood em 2018 por US$ 1,4 milhão. Quando a pandemia começou, em março de 2020, ele subiu até a antiga cidade mineradora, imaginando passar alguns meses isolado. Porém, essa pequena pausa se tornou definitiva.

Cerro Gordo

Cerro Gordo surgiu em 1865 depois da descoberta de prata nas montanhas de Inyo e rapidamente se transformou em um dos grandes polos mineradores da Califórnia por LCGS Russ / Wikimedia Commons
No auge, Cerro Gordo reuniu milhares de trabalhadores em uma região remota, onde prata, chumbo e zinco sustentaram décadas de exploração mineral por David Lofink / Wikimedia Commons
As minas de Cerro Gordo produziram mais de US$ 17 milhões em metais ao longo de sua história, riqueza que ajudou a financiar o crescimento de comunidades do sul da Califórnia por QKC / Wikimedia Commons
Sob Cerro Gordo existe uma rede estimada em 30 milhas de antigas galerias mineradoras, equivalente a aproximadamente 48 quilômetros escavados dentro da montanha por QKC / Wikimedia Commons
Quando os depósitos deixaram de sustentar a economia local, moradores foram embora e a antiga cidade mineradora acabou praticamente abandonada durante o século XX por David Lofink / Wikimedia Commons
Quando Brent Underwood comprou a propriedade, em 2018, cerca de 12 edifícios ainda permaneciam de pé entre ruínas, equipamentos antigos e entradas de minas abandonadas por QKC / Wikimedia Commons
Construído em 1871, o histórico American Hotel sobreviveu por quase 150 anos antes de ser destruído por um incêndio em 15 de junho de 2020; hoje, Underwood trabalha para reconstruí-lo por QKC / Wikimedia Commons
Brent Underwood comprou Cerro Gordo em 2018 e, desde 2020, passou a viver no local enquanto restaura prédios, recupera objetos históricos e tenta transformar a cidade fantasma novamente em um lugar habitado por Brent Underwood / David Lofink / Wikimedia Commons
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Cerro Gordo surgiu em 1865 depois da descoberta de prata nas montanhas de Inyo e rapidamente se transformou em um dos grandes polos mineradores da Califórnia por LCGS Russ / Wikimedia Commons

A rotina que parecia uma fantasia do Velho Oeste logo se tornou menos romântica. Não há água corrente, o supermercado mais próximo está a duas horas de viagem e tempestades de inverno podem bloquear a única estrada por dias.

A solidão não resolve nada

Brent Underwood

em entrevista recente à People

Para ele, Cerro Gordo remove as distrações, mas também deixa poucas rotas de fuga da própria cabeça. O isolamento, que parecia parte da aventura, acabou se tornando uma das provas mais difíceis do projeto.

O projeto cresceu

A virada aconteceu quando Underwood começou a filmar a própria rotina. O que deveria ser apenas um registro do seu período de isolamento transformou Cerro Gordo em um fenômeno nas redes. Seus vídeos renderam mais de 3 milhões de seguidores no TikTok.

Com a audiência vieram também visitantes e voluntários. Quando nenhuma empresa aceitou subir a montanha para concretar a nova estrutura do hotel, cerca de uma dúzia de pessoas apareceu para fazer o trabalho.

Mais recentemente, mais de 300 pessoas participaram de uma corrida em Cerro Gordo, naquela que Underwood considera uma das maiores reuniões no local desde o auge
Mais recentemente, mais de 300 pessoas participaram de uma corrida em Cerro Gordo, naquela que Underwood considera uma das maiores reuniões no local desde o auge Crédito: Reprodução / YouTube / Ghost Town Two

A cidade fantasma, que durante anos teve nele sua figura quase solitária, começou a recuperar algo parecido com movimento. Underwood passou a enxergar ali não apenas ruínas preservadas, mas a possibilidade de devolver àquele conjunto de prédios uma população.

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Cidade de novo

Underwood quer concluir a reconstrução do American Hotel, planejado com oito quartos, bar e restaurante. Depois, pretende instalar cabanas e áreas de camping voltadas para o Vale da Morte, permitindo que visitantes acompanhem o nascer e o pôr do sol nas montanhas.

Para Underwood, a ideia não é transformar Cerro Gordo em outra coisa, como um parque temático ou um resort. Ele pretende manter toda essa aura que a atual cidade possui, com as ruínas e o isolamento, mas com uma população em meio a isso.

Tags:

Ruínas Estados Unidos Histórias Curiosas Mineração Califórnia Montanha

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