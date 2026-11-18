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Homem é dado como morto após acidente, acorda em necrotério e faz pedido inusitado

Vídeo gravado na Nigéria mostra sobrevivente coberto por um pó branco e cercado por moradores

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:04

Vídeo mostra homem coberto de pó branco após relatos de que teria sido dado como morto na Nigéria Crédito: Reprodução

Um homem que teria sido dado como morto após um acidente de motocicleta surpreendeu moradores da Nigéria ao recuperar a consciência dentro de um necrotério. O caso ganhou repercussão depois que um vídeo começou a circular nas redes sociais, mostrando o homem de pé, com uma substância branca espalhada pelo rosto e pelo corpo, enquanto uma multidão se reúne ao redor dele.

Segundo relatos publicados pela imprensa internacional, o acidente aconteceu nas proximidades de Evwreni, no estado de Delta, na sexta-feira (13). O homem teria sido encaminhado a um necrotério após ser considerado morto. Horas depois, porém, teria despertado.

Homem teria sigo dado como morto na Nigéria 1 de 3

O episódio foi noticiado pelo jornal britânico Metro, com informações atribuídas ao veículo NeedToKnow. As circunstâncias da suposta declaração de morte, no entanto, ainda não foram esclarecidas.

Um dos detalhes que mais chamaram a atenção foi o primeiro pedido que o homem teria feito depois de recuperar a consciência: um cigarro e um isqueiro.

As imagens que circulam na internet mostram o sobrevivente usando uma camiseta branca e com um material esbranquiçado espalhado pelo rosto e por outras partes do corpo. Moradores aparecem ao redor dele, aparentemente surpresos com a situação.

A substância foi descrita em publicações sobre o episódio como um pó utilizado em cadáveres, mas não há confirmação independente sobre sua composição ou origem.

De acordo com a reportagem, uma das pessoas que aparece na gravação também teria alertado o homem sobre a necessidade de passar por uma avaliação médica depois do ocorrido.

O vídeo, no entanto, não mostra o acidente, o encaminhamento ao necrotério nem o momento em que o homem teria despertado. O registro começa quando ele já está de pé, cercado por outras pessoas.

A história provocou diferentes reações nas redes sociais. Enquanto alguns usuários classificaram a sobrevivência como um milagre, outros questionaram como alguém poderia ter sido considerado morto e levado a um necrotério sem uma avaliação médica adequada.

Até o momento, a identidade do homem e seu estado de saúde atual não foram confirmados de forma independente. Também não houve manifestação oficial das autoridades nigerianas sobre o episódio.