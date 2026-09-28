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Homem é demitido após entregar atestado médico rasurado pela filha; motivo emociona e faz Justiça reverter justa causa

Tribunal considerou que não houve intenção de fraude nem prejuízo à empresa

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:00

Atestado rasurado Crédito: Reprodução

Um trabalhador de uma fábrica de embalagens em Três Pontas, em Minas Gerais, conseguiu reverter na Justiça uma demissão por justa causa após apresentar um atestado médico que havia sido adulterado pela própria filha, de 10 anos. Segundo o homem, a criança mudou o período de afastamento de três para sete dias porque queria passar mais tempo com o pai.

A empresa considerou que o funcionário havia apresentado um documento adulterado e entendeu que a conduta configurava falta grave. O caso, porém, chegou ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), que afastou a justa causa ao concluir que as provas não demonstravam intenção de fraude por parte do trabalhador.

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Um detalhe foi fundamental para a decisão: no mesmo dia em que passou pela consulta médica, o funcionário enviou à empresa, por aplicativo de mensagens, uma fotografia do atestado original, ainda sem a alteração. Dessa forma, a empregadora já sabia que o período determinado pelo médico era de três dias.

Homem voltou ao trabalho no quarto dia

Outro ponto considerado pelos julgadores foi o comportamento do funcionário após o afastamento. Apesar de o documento físico ter sido alterado para sete dias, ele retornou ao trabalho assim que terminaram os três dias originalmente concedidos pelo médico. “Se o empregado tivesse a intenção dolosa de utilizar o documento rasurado, não teria retornado ao trabalho no quarto dia”, afirmou a desembargadora Maristela Íris da Silva Malheiros, relatora do caso.

O tribunal também levou em consideração que o trabalhador tinha quase nove anos de contrato e não apresentava histórico de punições disciplinares. Além disso, a rasura não provocou prejuízo à empresa.

Para a relatora, a empregadora adotou uma punição desproporcional ao aplicar diretamente a penalidade mais grave prevista na relação de trabalho. “No caso, a empresa agiu com rigor excessivo ao aplicar diretamente a demissão por justa causa, desconsiderando o passado funcional do obreiro e a ausência de prejuízo real, já que o empregado cumpriu sua jornada tão logo cessou o atestado legítimo”, registrou.

Com a decisão, a justa causa foi convertida em dispensa sem justa causa. A empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias correspondentes, incluindo aviso-prévio indenizado de 54 dias, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais com adicional de um terço, depósitos do FGTS e multa de 40%.