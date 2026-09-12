CONFUSÃO

Homem é preso após ganhar R$ 20 milhões na loteria e se recusar a dividir com colegas

Ele teria ficado com o bilhete premiado comprado em conjunto com outros 14 colegas, que exigiram parte do prêmio

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:48

Loteria Mark Six, de Hong Kong Crédito: Reprodução

O que deveria ser motivo de comemoração acabou em caso de polícia em Hong Kong. Um homem de 36 anos foi preso após supostamente se recusar a dividir com 14 colegas um prêmio de loteria de cerca de HK$ 30 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 20 milhões. O grupo havia juntado dinheiro para fazer a aposta em conjunto, mas o conflito começou depois que o bilhete foi premiado.

Segundo o South China Morning Post, um dos integrantes, de 53 anos, procurou a polícia na quarta-feira (9) para denunciar a situação. Ele contou que fazia parte de um grupo de 15 colegas que havia contribuído para comprar o bilhete da Mark Six, uma das principais loterias do território.

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O problema é que o bilhete vencedor estava nas mãos do homem de 36 anos, que também seria o responsável pela conta que receberia o dinheiro. Depois da premiação, ele teria informado aos colegas que não pretendia repartir o valor.

Parte dos participantes da aposta é formada por funcionários do Departamento de Higiene Alimentar e Ambiental de Hong Kong (FEHD).

Briga pelo dinheiro

Os colegas tentaram resolver a situação pessoalmente antes de recorrer à polícia. Na noite de quarta-feira, o grupo se encontrou em Aberdeen para discutir a divisão do prêmio. A conversa durou cerca de 30 minutos, mas não houve acordo. O homem que havia comprado o bilhete teria mantido a decisão de ficar com o dinheiro.

Diante do impasse, o colega de 53 anos chamou a polícia às 22h06. Segundo o relato, ele estava preocupado com a possibilidade de o responsável pelo bilhete receber todo o prêmio e desaparecer. A situação chamou ainda mais atenção porque o suspeito não teria ido trabalhar durante cinco dias.

Na noite de sexta-feira (11), a polícia confirmou a prisão de um homem de 36 anos sob suspeita de furto. A investigação está sob responsabilidade de policiais do distrito de Western.

O FEHD confirmou ao South China Morning Post que estava ciente da investigação e que colaboraria com as autoridades. Um porta-voz afirmou que, como o caso ainda está sendo apurado, o departamento não poderia comentar os detalhes.

Prêmio milionário

A aposta fazia parte do sorteio especial Mark Six 50th Anniversary Snowball, realizado em 5 de setembro pelo Hong Kong Jockey Club.

O concurso distribuiu um prêmio recorde de HK$ 228 milhões. Segundo informações da organização, houve 3,5 apostas vencedoras na faixa principal, com HK$ 63,3 milhões destinados a cada unidade vencedora.