BILIONÁRIO

Homem mais rico do Brasil tem cobertura de R$ 145 milhões em Singapura e investe em causas sociais

Nascido em São Paulo, Saverin foi criado nos Estados Unidos e ganhou projeção internacional ao participar da criação do Facebook, em 2004

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07:30

Eduardo Saverin Crédito: Reprodução/ Facebook da B Capital Group

Dono de uma fortuna estimada em R$ 277 bilhões, Eduardo Saverin, de 44 anos, leva uma vida discreta em Singapura, na Ásia, onde vive com a família em meio ao luxo. Cofundador do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg, o brasileiro comprou, em 2017, uma cobertura avaliada em US$ 44,2 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 145 milhões na cotação da época. Além dos negócios, ele também se dedica a iniciativas filantrópicas.

Nascido em São Paulo, Saverin foi criado nos Estados Unidos e ganhou projeção internacional ao participar da criação do Facebook, em 2004. Atualmente, o empresário vive em Singapura com a esposa, Elaine Andriejanssen, analista financeira de origem indonésia e chinesa, e o filho do casal, cujo nome não foi divulgado publicamente.

Eduardo Saverin 1 de 7

Juntos, eles fundaram a Fundação Eduardo e Elaine Saverin, organização voltada a iniciativas sociais. O empresário também é cofundador e copresidente da B. Capital, empresa de investimentos em capital de risco que aposta em negócios com potencial de crescimento.

Imóvel de luxo em Singapura

A compra realizada por Saverin em 2017 chamou a atenção do mercado imobiliário de alto padrão de Singapura. Na ocasião, o bilionário adquiriu uma cobertura no Sculptura Ardmore, empreendimento de luxo localizado próximo a uma área verde da cidade-Estado.

A propriedade foi negociada por US$ 44,2 milhões, aproximadamente R$ 145 milhões na cotação daquele período. Com cerca de 10,3 mil pés quadrados, o equivalente a 956 metros quadrados, o imóvel se destacou pelo valor milionário e pela localização privilegiada.

Apesar do patrimônio bilionário, Saverin mantém um perfil reservado e evita expor detalhes da rotina familiar publicamente.

Como Eduardo Saverin ficou bilionário?

Formado em economia pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos, Saverin conheceu Mark Zuckerberg durante a vida universitária. Os dois participaram da criação do Facebook, que começou a funcionar em 2004 e se transformou em uma das maiores redes sociais do mundo.

Segundo a narrativa apresentada no livro Milionários Acidentais, de Ben Mezrich, publicado em 2009, Saverin contribuiu financeiramente para as operações iniciais da empresa. Sua participação no negócio foi determinante para a construção de seu patrimônio.

O brasileiro entrou pela primeira vez na lista de bilionários da revista Forbes em 2011, ano em que o Facebook começou a preparar sua abertura de capital. Sua fortuna está relacionada principalmente à participação acionária na empresa, posteriormente rebatizada de Meta.

A parceria entre Saverin e Zuckerberg, porém, terminou em meio a divergências sobre os rumos do negócio. O desentendimento foi parar na Justiça e ganhou projeção mundial com o filme A Rede Social, lançado em 2010. Na produção, Saverin foi interpretado pelo ator Andrew Garfield.

Família influente

Eduardo Saverin nasceu em uma família judaico-brasileira de boas condições financeiras e com influência empresarial. Seu avô, Eugênio Saverin, foi associado à fundação da Tip-Top, conhecida marca de roupas infantis. Seu pai também atuou em setores como vestuário, energia e mercado imobiliário.

Em 1993, quando Eduardo tinha 11 anos, a família se mudou para Miami, nos Estados Unidos. A mudança ocorreu em um contexto de preocupação com a segurança familiar, segundo relatos sobre sua trajetória.