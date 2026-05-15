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Homem mais sujo do mundo viveu 70 anos sem tomar banho e morreu após tomar sua primeira ducha em décadas

Caso repercutiu nas redes sociais e na mídia tradicional, seria o higieno o culpado por matar o eremita?

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 15 de maio de 2026 às 04:00

Homem mantinha um estilo de vida extremo por décadas
Homem mantinha um estilo de vida extremo por décadas Crédito: Reprodução / YouTube / Daily Mail

Talvez você já tenha ficado sem tomar banho por um dia ou dois, mas já pensou em ficar sujo durante 70 anos? Esse é o caso de Amou Haji, um eremita indiano que surpreendeu o mundo com mais de 90 anos de idade, sem um único banho desde os vinte anos.

Sua história repercutiu ainda mais após o relato de sua morte em 2022, alguns meses depois de tomar o primeiro banho em décadas. Porém, até aquele momento, o ermitão viveu por décadas em condições precárias. A internet então começou a especular: teria sido o banho o culpado pela morte repentina de Haji?

Vivendo no limite

Haji vivia na província de Fars, no sul do Irã, e passou boa parte da vida em um buraco no chão, em uma região seca e montanhosa. Porém, não apenas a moradia era insalubre. Todo o resto do seu estilo de vida era extremo: relatos falam em alimentação precária, água não potável e consumo constante de cigarros.

Dietas extremas

O ator Christian Bale ficou famoso pelas dietas extremas para papeís, como quando trabalhou em 'O Operário' e perdeu quase 30kg por Divulgação / IMDb
Morgan Spurlock passou 30 dias comendo apenas McDonald’s no documentário “Super Size Me” por David Shankbone / Wikimedia Commons
Steve Jobs teve fases de dieta fruitariana, com alimentação centrada em frutas e restrição de vários grupos alimentares por Derzsi Elekes Andor / Wikimedia Commons
Jordan e Mihaila Peterson foram adeptos e divulgadores da "Leon Diet", uma dieta carnívora baseada puramente em carne, gordura, água e sal por U.S. Senate / Wikimedia Commons
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Jasmuheen ficou conhecida pelo “respiratorianismo”, prática que defende viver com pouca ou nenhuma comida, sem comprovação científica por Wouter Hagens / Wikimedia Commons
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O ator Christian Bale ficou famoso pelas dietas extremas para papeís, como quando trabalhou em 'O Operário' e perdeu quase 30kg por Divulgação / IMDb

Obviamente, o que mais chamava atenção era a falta de banho, que lhe conferia uma aparência única. Segundo relatos colhidos pela BBC, a pele de Haji era coberta por uma crosta de sujeira, poeira e pus.

Um dos fatores que pode ter auxiliado na sobrevivência do idoso foi a ajuda humanitária da comunidade local. Seus vizinhos chegaram a construir uma pequena barraca próxima do buraco em que ele vivia, bem como entregavam alimentos e água ocasionalmente.

Registro de Haji fumando múltiplos cigarros
Registro de Haji fumando múltiplos cigarros Crédito: Reprodução / YouTube / Daily Mail

Último banho

Depois de décadas evitando água e sabão, Amou Haji acabou tomando banho alguns meses antes de morrer. A decisão teria ocorrido após pressão de moradores da região, que tentavam convencê-lo a aceitar cuidados básicos.

De acordo com a agência iraniana Irna, Haji ficou doente pouco depois e morreu em 23 de outubro de 2022, aos 94 anos
De acordo com a agência iraniana Irna, Haji ficou doente pouco depois e morreu em 23 de outubro de 2022, aos 94 anos Crédito: Lrkrol / Wikimedia Commons

A causa da morte apontada pela imprensa iraniana foram causas naturais associadas ao envelhecimento, mas sem um laudo que discriminasse especificamente o motivo do óbito. Por essa razão, é perigoso apontar uma correlação entre o banho e a sua morte, mas não impossível.

Linha tênue da sobrevivência

Apesar de a maioria dos casos em que pessoas são expostas a condições extremas resultar em morte, existem exceções, como Haji. Em algumas circunstâncias, o corpo começa a se adaptar a esses extremos, alcançando uma forma de homeostase.

Homeostase é a capacidade do organismo de manter seu meio interno em equilíbrio estável e constante, apesar das mudanças externas
Homeostase é a capacidade do organismo de manter seu meio interno em equilíbrio estável e constante, apesar das mudanças externas Crédito: Frederic Hancke / Pexels

Tomando o caso iraniano como exemplo, existe uma revisão publicada na Nature Reviews Microbiology que pode ajudar a iluminar essa discussão. O estudo teve como objetivo analisar o que se sabia sobre os microbiomas da pele e identificou relações complexas entre microrganismos, formando novos ecossistemas no tecido humano.

Um dos resultados mais importantes para este caso é que comunidades estabelecidas de bactérias podem servir como barreira contra patógenos. Se forem desenvolvidas colônias de espécies menos agressivas, elas podem competir diretamente com espécies mais nocivas, protegendo involuntariamente o organismo.

Essa é uma relação ecológica complexa, que pode ser desestabilizada por mudanças bruscas no ambiente. O ato de tomar um último banho pode ter dizimado as colônias de bactérias benignas que viviam na pele de Haji, abrindo uma brecha para o ataque de outras espécies.

Porém, apesar de plausível, essa teoria careceria de maiores investigações e do laudo completo sobre a morte de Haji
Porém, apesar de plausível, essa teoria careceria de maiores investigações e do laudo completo sobre a morte de Haji Crédito: Diana / Pexels

Por que alguém vive assim?

Amou Haji não ficou conhecido apenas por evitar banho. A rotina dele parecia ligada a uma decisão mais profunda de se afastar de hábitos comuns, como morar em casa, comer refeições preparadas e aceitar cuidados de outras pessoas.

Segundo a BBC, Haji dizia que suas escolhas incomuns tinham relação com “contratempos emocionais” vividos quando era mais jovem. Ou seja, esse estilo de vida extremo pode ter tido origem em algum trauma emocional mal resolvido, enfrentado por meio do isolamento.

Além disso, ele também acreditava que água e sabão poderiam deixá-lo doente. Por isso, rejeitava tentativas de moradores que queriam lhe dar banho ou oferecer água limpa. Para ele, a sujeira parecia funcionar como uma espécie de proteção, ainda que essa ideia não tenha base médica concreta.

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