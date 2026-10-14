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Homem mais tatuado do Brasil revela câncer agressivo e passará por cirurgia: 'Luta pela vida'

Leandro de Souza fará quimioterapia antes de novo procedimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:02

Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil', decidiu remover suas tatuagens
Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil'   Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O influenciador Leandro de Souza, conhecido nacionalmente como o homem mais tatuado do Brasil, revelou nas redes sociais que foi diagnosticado com um tumor maligno. A notícia veio após o laudo da biópsia constatar que a doença comprometeu a musculatura da bexiga, exigindo uma nova operação para retirar o órgão e também a próstata.

Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil', decidiu remover suas tatuagens

Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil', decidiu remover suas tatuagens por Reprodução/ Redes sociais
Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil', decidiu remover suas tatuagens por Reprodução/ Redes sociais
Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil', decidiu remover suas tatuagens por Reprodução/ Redes sociais
Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil', decidiu remover suas tatuagens por Reprodução/ Redes sociais
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Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil', decidiu remover suas tatuagens por Reprodução/ Redes sociais
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Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil', decidiu remover suas tatuagens por Reprodução/ Redes sociais

A primeira cirurgia aconteceu em meados de setembro, no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, a equipe médica retirou uma massa que pesava mais de 60 gramas e já ocupava um terço da bexiga do fotógrafo.

Antes de voltar ao centro cirúrgico, Leandro enfrentará ciclos de quimioterapia ao longo de três meses, com previsão de início nas próximas semanas. A operação, estimada para durar cerca de seis horas, deve acontecer em 2027 e incluirá a reconstrução de uma nova bexiga a partir de fragmentos do intestino, seguida por internação preventiva na UTI e mais sessões de químio.

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Apesar da gravidade do quadro, exames recentes trouxeram alívio para Leandro. As tomografias confirmaram que as células cancerígenas continuam apenas na região pélvica, descartando qualquer metástase pelo restante do corpo.

A descoberta do nódulo ocorreu por acaso, momentos antes de Leandro realizar a sétima sessão de laser para apagar as tatuagens do rosto em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Durante os exames de triagem feitos em agosto pelo biomédico da clínica, a alteração foi notada a tempo, paralisando os procedimentos.

Famoso por cobrir 95% do corpo com mais de 170 tatuagens ao longo de duas décadas, especialistas alertam que o surgimento da doença não possui qualquer ligação com os pigmentos ou com as sessões a laser para retirada dos desenhos. 

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Tags:

Câncer Homem Mais Tatuado do Brasil

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