DESABAFO

Homem mais tatuado do Brasil revela câncer agressivo e passará por cirurgia: 'Luta pela vida'

Leandro de Souza fará quimioterapia antes de novo procedimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:02

Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil' Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O influenciador Leandro de Souza, conhecido nacionalmente como o homem mais tatuado do Brasil, revelou nas redes sociais que foi diagnosticado com um tumor maligno. A notícia veio após o laudo da biópsia constatar que a doença comprometeu a musculatura da bexiga, exigindo uma nova operação para retirar o órgão e também a próstata.

Leandro, o 'homem mais tatuado do Brasil', decidiu remover suas tatuagens 1 de 24

A primeira cirurgia aconteceu em meados de setembro, no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, a equipe médica retirou uma massa que pesava mais de 60 gramas e já ocupava um terço da bexiga do fotógrafo.

Antes de voltar ao centro cirúrgico, Leandro enfrentará ciclos de quimioterapia ao longo de três meses, com previsão de início nas próximas semanas. A operação, estimada para durar cerca de seis horas, deve acontecer em 2027 e incluirá a reconstrução de uma nova bexiga a partir de fragmentos do intestino, seguida por internação preventiva na UTI e mais sessões de químio.

Apesar da gravidade do quadro, exames recentes trouxeram alívio para Leandro. As tomografias confirmaram que as células cancerígenas continuam apenas na região pélvica, descartando qualquer metástase pelo restante do corpo.

A descoberta do nódulo ocorreu por acaso, momentos antes de Leandro realizar a sétima sessão de laser para apagar as tatuagens do rosto em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Durante os exames de triagem feitos em agosto pelo biomédico da clínica, a alteração foi notada a tempo, paralisando os procedimentos.