LUTO

Homem morre durante a própria festa de aniversário minutos depois de dançar música sobre 'continuar vivo'

Idoso de 97 anos comemorava a data com uma festa temática de Halloween

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:29

Vito morreu durante sua festa de 97 anos Crédito: Reprodução / TikTok

Um homem de 97 anos morreu durante a própria festa de aniversário, na Califórnia, nos Estados Unidos. Minutos antes, ele havia dançado e se divertido ao som de "Stayin' Alive", sucesso dos Bee Gees, enquanto comemorava ao lado de amigos e pessoas próximas. A morte repentina surpreendeu os convidados, que não imaginavam a coincidência dos fatos.

A história foi contada por Eden Malinoff, uma confeiteira de 24 anos que mora em Los Angeles e era vizinha do idoso. Em entrevista ao New York Post, ela explicou que Vito, como era conhecido, havia ajudado a organizar a comemoração, que teve como tema o Halloween.

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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o aniversariante batendo palmas e dançando ao som da música dos Bee Gees. Vestindo uma camisa preta de botões e calça social, ele aparece sorridente, boa forma física e aparentemente disposto enquanto aproveita a festa.

A última comemoração de Vito

Eden também participou dos preparativos e ficou responsável pelo bolo de aniversário. Segundo ela, o idoso tinha um jeito descontraído de encarar a vida, mesmo aos 97 anos.

"Na semana passada foi o aniversário de 97 anos de Vito e, fiel ao seu estilo, ele quis comemorar com uma festa de aniversário com tema de Halloween. Então, é claro, fiz um bolo para ele", contou a confeiteira ao jornal.

A jovem também relembrou uma conversa que teve com o vizinho sobre longevidade. Ao perguntar qual era o segredo para viver tanto tempo, recebeu uma resposta bem-humorada: "Nunca beber bebidas baratas".

Outra lição que ficou na memória de Eden foi: "nunca deixe a idade te impedir'. Ela afirmou que Vito aproveitou a comemoração até os últimos momentos. "Aos 24 anos, eu não conseguia acompanhá-lo; ele era a alma da festa", comentou.

Apesar do clima de alegria, a comemoração terminou de forma inesperada. Vito passou por uma complicação de saúde e morreu pouco depois de dançar e celebrar com os convidados.

Eden lamentou o desfecho da noite, mas destacou que o idoso estava cercado por pessoas queridas quando morreu. "Infelizmente, a noite não terminou como esperávamos, e Vito teve uma partida dramática. Mas, se ele pudesse ter escolhido como partir, teria sido assim", declarou.

"Ele estava rodeado pelas pessoas que amava, estávamos celebrando sua longa e plena vida, e sou muito grata por ter podido fazer parte disso", acrescentou.