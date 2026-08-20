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Homem que recebeu última refeição no corredor da morte, escapou da execução oito vezes e passou a vida preso morre aos 101 anos

Francis Clifford Smith viveu recluso desde 1949 por homicídio que sempre gerou dúvidas judiciais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:18

Aos 101 anos, morre detento mais velho dos EUA que escapou da execução oito vezes Crédito: Reprodução/Andrius Banevicius

Francis Clifford Smith, considerado o homem que passou mais tempo sob custódia prisional na história dos Estados Unidos, morreu aos 101 anos de idade, em junho deste ano. Segundo a BBC News, ele cumpriu mais de sete décadas de condenação contínua e vivia em uma unidade de cuidados médicos prolongados em Connecticut, onde faleceu de causas naturais enquanto dormia.

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A história de Smith começou em 1949, quando, aos 25 anos, foi preso e acusado pela morte de Grover Hart, vigia noturno de um clube náutico. Condenado inicialmente à pena capital, ele escapou da execução por oito vezes após revisões e recursos judiciais, em uma das ocasiões, a suspensão ocorreu logo após ele receber a última refeição no corredor da morte. A pena acabou convertida em prisão perpétua.

Ao longo de mais de 70 anos de reclusão, a condenação de Smith foi cercada de polêmicas e contestações jurídicas. Testemunhas recuaram de declarações, outro preso chegou a confessar a autoria do assassinato e até o policial responsável pelo primeiro interrogatório declarou anos mais tarde duvidar que Smith estivesse na cena do crime.