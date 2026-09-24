CAOS

Homem se irrita com uso de celular durante filme, joga spray de pimenta em espectador na sala de cinema e acaba preso

Confusão interrompeu sessão de cinema e deixou pelo menos três pessoas precisando de atendimento médico

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:13

Cinema Crédito: Reprodução

Uma discussão pelo uso de celular durante uma sessão de cinema terminou com três pessoas precisando de atendimento médico e um homem preso em Burbank, na região de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O caso aconteceu em uma unidade da rede AMC na terça-feira (15). Segundo informações do Los Angeles Times, Matthew Ware, de 34 anos, teria se irritado com outro espectador que utilizava o celular dentro da sala.

Filmes de animação que não são só para crianças 1 de 10

Após o homem se recusar a guardar o aparelho, Ware teria disparado spray de pimenta contra ele. A confusão interrompeu a exibição do filme, enquanto a vítima gritava por socorro.

Além do espectador atingido diretamente, outras duas pessoas que estavam sentadas nas proximidades também foram afetadas pelo spray e precisaram receber atendimento médico.

LA moviegoer was arrested after pepper-spraying a man who reportedly refused to stop using his phone during a screening of ‘The Uprising.’ Two other moviegoers were also affected by the pepper spray and required medical treatment. https://t.co/nwa2Jto8nA — Pop Crave (@PopCrave) September 22, 2026

Suspeito foi preso no cinema

Matthew Ware foi localizado no saguão do estabelecimento e preso por suspeita de agressão leve. Ele passou a noite em uma cadeia local e foi liberado na manhã seguinte.A identidade do homem que utilizava o celular não foi divulgada.

A confusão ganhou repercussão na internet e provocou uma discussão sobre o comportamento de espectadores dentro das salas de cinema. Apesar da violência envolvida no episódio, alguns internautas chegaram a publicar comentários dizendo compreender a irritação provocada pelo uso do celular durante uma sessão. “Isso é para entender que não estamos para brincadeira”, escreveu um usuário ao comentar o episódio.