Homem se irrita com uso de celular durante filme, joga spray de pimenta em espectador na sala de cinema e acaba preso

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:13
Uma discussão pelo uso de celular durante uma sessão de cinema terminou com três pessoas precisando de atendimento médico e um homem preso em Burbank, na região de Los Angeles, nos Estados Unidos.
O caso aconteceu em uma unidade da rede AMC na terça-feira (15). Segundo informações do Los Angeles Times, Matthew Ware, de 34 anos, teria se irritado com outro espectador que utilizava o celular dentro da sala.
Filmes de animação que não são só para crianças
Após o homem se recusar a guardar o aparelho, Ware teria disparado spray de pimenta contra ele. A confusão interrompeu a exibição do filme, enquanto a vítima gritava por socorro.
Além do espectador atingido diretamente, outras duas pessoas que estavam sentadas nas proximidades também foram afetadas pelo spray e precisaram receber atendimento médico.
Suspeito foi preso no cinema
Matthew Ware foi localizado no saguão do estabelecimento e preso por suspeita de agressão leve. Ele passou a noite em uma cadeia local e foi liberado na manhã seguinte.A identidade do homem que utilizava o celular não foi divulgada.
A confusão ganhou repercussão na internet e provocou uma discussão sobre o comportamento de espectadores dentro das salas de cinema. Apesar da violência envolvida no episódio, alguns internautas chegaram a publicar comentários dizendo compreender a irritação provocada pelo uso do celular durante uma sessão. “Isso é para entender que não estamos para brincadeira”, escreveu um usuário ao comentar o episódio.
Outro afirmou: “Não estou dizendo que eu concordo, mas também não vou dizer que não entendo…”.