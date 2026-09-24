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Homem se irrita com uso de celular durante filme, joga spray de pimenta em espectador na sala de cinema e acaba preso

Confusão interrompeu sessão de cinema e deixou pelo menos três pessoas precisando de atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:13

Cinema
Cinema Crédito: Reprodução

Uma discussão pelo uso de celular durante uma sessão de cinema terminou com três pessoas precisando de atendimento médico e um homem preso em Burbank, na região de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O caso aconteceu em uma unidade da rede AMC na terça-feira (15). Segundo informações do Los Angeles Times, Matthew Ware, de 34 anos, teria se irritado com outro espectador que utilizava o celular dentro da sala.

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O Filho da Égua Branca (1981) por Reprodução

Após o homem se recusar a guardar o aparelho, Ware teria disparado spray de pimenta contra ele. A confusão interrompeu a exibição do filme, enquanto a vítima gritava por socorro.

Além do espectador atingido diretamente, outras duas pessoas que estavam sentadas nas proximidades também foram afetadas pelo spray e precisaram receber atendimento médico.

Suspeito foi preso no cinema

Matthew Ware foi localizado no saguão do estabelecimento e preso por suspeita de agressão leve. Ele passou a noite em uma cadeia local e foi liberado na manhã seguinte.A identidade do homem que utilizava o celular não foi divulgada.

A confusão ganhou repercussão na internet e provocou uma discussão sobre o comportamento de espectadores dentro das salas de cinema. Apesar da violência envolvida no episódio, alguns internautas chegaram a publicar comentários dizendo compreender a irritação provocada pelo uso do celular durante uma sessão. “Isso é para entender que não estamos para brincadeira”, escreveu um usuário ao comentar o episódio.

Outro afirmou: “Não estou dizendo que eu concordo, mas também não vou dizer que não entendo…”.

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