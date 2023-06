Homem simula sequestro e corta as próprias orelhas para reatar namoro 

A Polícia Civil de Mato Grosso descobriu que um homem, vítima de um suposto sequestro, cortou as próprias orelhas para causar pena e reatar o relacionamento com a ex-companheira. O inquérito foi concluído nesta semana, depois que investigadores perceberam inconsistências na historia contada pela suposta vítima.



O homem contou à polícia que no dia 29 de maio, por volta das 19h30, foi capturado por quatro pessoas encapuzadas, que o colocaram em um veículo Golf e o levaram para uma região de mata. No local, os agressores teriam cortado as orelhas do homem durante uma sessão de tortura e em seguida o liberaram no centro da cidade de Confresa.