POLÍCIA

Homem tenta invadir sede da Globo em São Paulo e é preso

Segundo a emissora, o suspeito, de 42 anos, apresentava sinais de surto e foi detido pela polícia; ninguém ficou ferido

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 08:00

Homem é contido ao tentar invadir sede da Globo em SP Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem de 42 anos foi detido na noite de quarta-feira (29) após tentar invadir a sede da TV Globo, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na região da Vila Cordeiro, onde fica o principal centro de operações da emissora.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem apresentava confusão mental e foi imobilizado por seguranças até a chegada da Polícia Militar. Ele teria tentado acessar uma área restrita do prédio após ameaçar um motorista de aplicativo nas proximidades.

Em nota, a Globo confirmou a tentativa de invasão e informou que o homem “estava em surto”. A emissora destacou que ninguém ficou ferido e não houve danos à estrutura. O suspeito foi levado ao 16º Distrito Policial, na Vila Clementino, onde o caso foi registrado como constrangimento ilegal.

A ocorrência foi encaminhada ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), que deve avaliar a necessidade de medidas adicionais. O homem não portava arma e, segundo a polícia, aparentava estar desorientado no momento da abordagem.