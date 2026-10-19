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'Honrar a família': Ex de Paulo Zulu solta o verbo após entrevista picante com Nivea Stelmann

Elaine Quisinski falou sobre fidelidade e respeito nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:29

Elaine Quisinski e Paulo Zulu estavam juntos há cerca de nove anos  Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Elaine Quisinski usou o Instagram para mandar um recado sobre lealdade e compromisso. O desabafo veio à tona logo depois da participação de Paulo Zulu, seu ex-marido, no canal de Nivea Stelmann no YouTube. Durante a gravação, o galã abriu o jogo sobre intimidade, declarou ter um apetite incontrolável e se definiu como um homem "selvagem" e de "fogo grande".

Ex de Paulo Zulu desabafa após entrevista com Nivea Stelmann

Story da ex-mulher de Paulo Zulu após a participação dele no canal de Nivea Stelmann no YouTube por Reprodução/Instagram
Story da ex-mulher de Paulo Zulu após a participação dele no canal de Nivea Stelmann no YouTube por Reprodução/Instagram
Nivea Stelmann brinca com Paulo Zulu após clima esquentar em entrevista por Reprodução/YouTube
Nivea Stelmann brinca com Paulo Zulu após clima esquentar em entrevista por Reprodução/YouTube
Nivea Stelmann brinca com Paulo Zulu após clima esquentar em entrevista por Reprodução/YouTube
Paulo Zulu e Elaine Quisinski terminaram o casamento em setembro de 2026 por Reprodução/Instagram
Elaine Quisinski e Paulo Zulu se separaram há 9 meses por Reprodução | Instagram
Casamento de Paulo Zulu chegou ao fim por Reprodução
Nivea Stelmann e Marcus Rocha por Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)
Nivea Stelmann e Marcus Rocha por Reprodução/Instagram
Nivea Stelmann, Marcus Rocha e a família por Reprodução/Instagram
Nivea Stelmann e Marcus Rocha por Reprodução/Instagram
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Story da ex-mulher de Paulo Zulu após a participação dele no canal de Nivea Stelmann no YouTube por Reprodução/Instagram

Nivea entrou no clima de provocação e retrucou dizendo que os dois pegariam fogo juntos por conta do temperamento dela. No fim da troca de olhares e risadas, a atriz disparou: "Vambora, Zulu, meu quarto está logo ali". A cena viralizou nas redes sociais, gerando centenas de comentários.

Sem citar nomes, Elaine deixou claro o seu descontentamento com posturas que desvalorizam a vida a dois. Para ela, a verdadeira masculinidade está ligada à capacidade de manter a palavra e proteger o próprio lar.

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"Ser alfa é incrível, mas quero ver ser alfa de uma mulher só, honrar a família, respeitar a história que construíram e principalmente a mulher que está com você em tudo e para tudo", disparou a modelo, ressaltando que atitudes sempre pesam muito mais do que qualquer discurso.

Elaine continuou a reflexão fazendo uma comparação sobre a dedicação que um casamento exige para não morrer. Ela pontuou que o carinho e o amor não podem aparecer apenas por conveniência ou momentos específicos.

Paulo Zulu e Elaine Quisinski terminaram o casamento

Casamento de Paulo Zulu chegou ao fim por Reprodução
Paulo Zulu e Elaine Quisinski terminaram o casamento em setembro de 2026 por Reprodução/Instagram
Elaine Quisinski e Paulo Zulu se separaram há 9 meses por Reprodução | Instagram
Elaine Quisinski e Paulo Zulu não estão mais casados por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
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Casamento de Paulo Zulu chegou ao fim por Reprodução

"Você não rega uma planta quando quer que floresça. Você cuida todos os dias para sempre manter linda e viva. E isso não é sobre plantas", completou a influenciadora em seus stories.

O post acontece poucas semanas após Elaine revelar publicamente o término do casamento com Zulu. Na ocasião, ela contou aos seguidores que a relação já havia chegado ao fim na prática há nove meses, após anos de desgaste.

Ela também ressaltou que a separação envolveu "questões muito sérias" e que os dois tentam manter a convivência apenas pela criação de Kiron, filho do casal, de cinco anos.

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Tags:

Paulo Zulu Nivea Stelmann Elaine Quisinski

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