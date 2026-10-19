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'Honrar a família': Ex de Paulo Zulu solta o verbo após entrevista picante com Nivea Stelmann

Elaine Quisinski falou sobre fidelidade e respeito nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:29

Elaine Quisinski e Paulo Zulu estavam juntos há cerca de nove anos Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Elaine Quisinski usou o Instagram para mandar um recado sobre lealdade e compromisso. O desabafo veio à tona logo depois da participação de Paulo Zulu, seu ex-marido, no canal de Nivea Stelmann no YouTube. Durante a gravação, o galã abriu o jogo sobre intimidade, declarou ter um apetite incontrolável e se definiu como um homem "selvagem" e de "fogo grande".

Ex de Paulo Zulu desabafa após entrevista com Nivea Stelmann 1 de 12

Nivea entrou no clima de provocação e retrucou dizendo que os dois pegariam fogo juntos por conta do temperamento dela. No fim da troca de olhares e risadas, a atriz disparou: "Vambora, Zulu, meu quarto está logo ali". A cena viralizou nas redes sociais, gerando centenas de comentários.

Sem citar nomes, Elaine deixou claro o seu descontentamento com posturas que desvalorizam a vida a dois. Para ela, a verdadeira masculinidade está ligada à capacidade de manter a palavra e proteger o próprio lar.

"Ser alfa é incrível, mas quero ver ser alfa de uma mulher só, honrar a família, respeitar a história que construíram e principalmente a mulher que está com você em tudo e para tudo", disparou a modelo, ressaltando que atitudes sempre pesam muito mais do que qualquer discurso.

Elaine continuou a reflexão fazendo uma comparação sobre a dedicação que um casamento exige para não morrer. Ela pontuou que o carinho e o amor não podem aparecer apenas por conveniência ou momentos específicos.

Paulo Zulu e Elaine Quisinski terminaram o casamento 1 de 6

"Você não rega uma planta quando quer que floresça. Você cuida todos os dias para sempre manter linda e viva. E isso não é sobre plantas", completou a influenciadora em seus stories.

O post acontece poucas semanas após Elaine revelar publicamente o término do casamento com Zulu. Na ocasião, ela contou aos seguidores que a relação já havia chegado ao fim na prática há nove meses, após anos de desgaste.