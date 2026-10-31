Hora de acordar! 5 signos que precisam parar de insistir em quem não os valoriza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:00
Nem todo sentimento é suficiente para sustentar uma relação. Por mais que exista carinho, dedicação e vontade de fazer dar certo, um relacionamento precisa de entrega dos dois lados. Quando apenas uma pessoa se esforça para manter o vínculo, é importante reconhecer que algo não está funcionando.
Na Astrologia, alguns signos são conhecidos por características como intensidade, persistência e apego emocional. Essas tendências podem fazer com que certas pessoas tenham mais dificuldade para abandonar relações que já não oferecem o cuidado e a atenção esperados.
Veja as características dos signos
Aprender a respeitar os próprios sentimentos também significa reconhecer quando é necessário estabelecer limites. Afinal, o amor não deve ser uma busca constante por atenção ou reconhecimento.
Câncer costuma criar laços afetivos profundos e valorizar a segurança emocional. Quando gosta de alguém, esse signo tende a demonstrar dedicação e fazer o possível para preservar a relação.
Entretanto, o apego às lembranças e aos momentos felizes pode dificultar a percepção de que o relacionamento mudou. Mesmo quando não recebe a mesma atenção, o canceriano pode continuar alimentando a esperança de recuperar o que existia no passado.
É importante compreender que uma história bonita não é garantia de que o futuro será igualmente feliz. Para uma relação funcionar, os dois precisam estar dispostos a cuidar um do outro.
Libra costuma buscar equilíbrio e harmonia na vida amorosa. Por valorizar o companheirismo, esse signo pode fazer grandes esforços para evitar desentendimentos e impedir que uma relação chegue ao fim.
O problema surge quando a vontade de preservar a união se transforma em uma responsabilidade assumida por apenas uma pessoa. O libriano pode acabar cedendo demais, deixando suas insatisfações em segundo plano e tentando solucionar conflitos sem a participação do parceiro.
Manter um relacionamento exige disposição mútua. Não adianta procurar equilíbrio quando somente um dos lados está disposto a fazer concessões.
Romântico e sensível, Peixes pode se entregar intensamente quando encontra alguém especial. Sua capacidade de enxergar o lado positivo das pessoas, porém, pode fazer com que demore a reconhecer atitudes que não correspondem ao carinho recebido.
Em algumas situações, o pisciano se apega à possibilidade de que o outro mude e passa a alimentar expectativas que não encontram correspondência na realidade. Assim, pode continuar insistindo em uma história que já provoca mais sofrimento do que felicidade.
É importante entender que ninguém precisa carregar a responsabilidade de transformar outra pessoa para conseguir viver um grande amor.
Touro é frequentemente associado à persistência e ao desejo de construir relações estáveis. Quando se envolve emocionalmente, esse signo pode investir bastante na continuidade do relacionamento e ter dificuldade para aceitar mudanças.
O tempo dedicado à pessoa amada também pode pesar na decisão de partir. O taurino pode acreditar que, com mais paciência e esforço, conseguirá recuperar a conexão que existia no início da história.
No entanto, permanecer com alguém apenas pelo medo de perder uma rotina ou abandonar tudo o que já foi construído pode impedir que novas experiências aconteçam.
Escorpião costuma viver os sentimentos de maneira intensa e profunda. Por isso, quando uma relação chega a um momento difícil, pode encontrar obstáculos para aceitar o afastamento e lidar com a possibilidade de uma despedida.
A necessidade de compreender o que aconteceu também pode prolongar esse processo. O escorpiano tende a revisitar conversas, procurar explicações e tentar descobrir se ainda existe alguma possibilidade de reconciliação.
Entretanto, nem sempre as respostas chegam da maneira esperada. Em determinadas situações, reconhecer que não existe reciprocidade já é motivo suficiente para encerrar um ciclo.