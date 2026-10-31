SIGNOS

Hora de acordar! 5 signos que precisam parar de insistir em quem não os valoriza

Alguns signos têm dificuldade para aceitar quando uma relação deixa de ser recíproca

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 07:00

Aprender a respeitar os próprios sentimentos também significa reconhecer quando é necessário estabelecer limites Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo sentimento é suficiente para sustentar uma relação. Por mais que exista carinho, dedicação e vontade de fazer dar certo, um relacionamento precisa de entrega dos dois lados. Quando apenas uma pessoa se esforça para manter o vínculo, é importante reconhecer que algo não está funcionando.



Na Astrologia, alguns signos são conhecidos por características como intensidade, persistência e apego emocional. Essas tendências podem fazer com que certas pessoas tenham mais dificuldade para abandonar relações que já não oferecem o cuidado e a atenção esperados.

Veja as características dos signos 1 de 7

Aprender a respeitar os próprios sentimentos também significa reconhecer quando é necessário estabelecer limites. Afinal, o amor não deve ser uma busca constante por atenção ou reconhecimento.

Câncer

Câncer costuma criar laços afetivos profundos e valorizar a segurança emocional. Quando gosta de alguém, esse signo tende a demonstrar dedicação e fazer o possível para preservar a relação.

Entretanto, o apego às lembranças e aos momentos felizes pode dificultar a percepção de que o relacionamento mudou. Mesmo quando não recebe a mesma atenção, o canceriano pode continuar alimentando a esperança de recuperar o que existia no passado.

É importante compreender que uma história bonita não é garantia de que o futuro será igualmente feliz. Para uma relação funcionar, os dois precisam estar dispostos a cuidar um do outro.

Libra

Libra costuma buscar equilíbrio e harmonia na vida amorosa. Por valorizar o companheirismo, esse signo pode fazer grandes esforços para evitar desentendimentos e impedir que uma relação chegue ao fim.

O problema surge quando a vontade de preservar a união se transforma em uma responsabilidade assumida por apenas uma pessoa. O libriano pode acabar cedendo demais, deixando suas insatisfações em segundo plano e tentando solucionar conflitos sem a participação do parceiro.

Manter um relacionamento exige disposição mútua. Não adianta procurar equilíbrio quando somente um dos lados está disposto a fazer concessões.

Peixes

Romântico e sensível, Peixes pode se entregar intensamente quando encontra alguém especial. Sua capacidade de enxergar o lado positivo das pessoas, porém, pode fazer com que demore a reconhecer atitudes que não correspondem ao carinho recebido.

Em algumas situações, o pisciano se apega à possibilidade de que o outro mude e passa a alimentar expectativas que não encontram correspondência na realidade. Assim, pode continuar insistindo em uma história que já provoca mais sofrimento do que felicidade.

É importante entender que ninguém precisa carregar a responsabilidade de transformar outra pessoa para conseguir viver um grande amor.

Touro

Touro é frequentemente associado à persistência e ao desejo de construir relações estáveis. Quando se envolve emocionalmente, esse signo pode investir bastante na continuidade do relacionamento e ter dificuldade para aceitar mudanças.

O tempo dedicado à pessoa amada também pode pesar na decisão de partir. O taurino pode acreditar que, com mais paciência e esforço, conseguirá recuperar a conexão que existia no início da história.

No entanto, permanecer com alguém apenas pelo medo de perder uma rotina ou abandonar tudo o que já foi construído pode impedir que novas experiências aconteçam.

Escorpião

Escorpião costuma viver os sentimentos de maneira intensa e profunda. Por isso, quando uma relação chega a um momento difícil, pode encontrar obstáculos para aceitar o afastamento e lidar com a possibilidade de uma despedida.

A necessidade de compreender o que aconteceu também pode prolongar esse processo. O escorpiano tende a revisitar conversas, procurar explicações e tentar descobrir se ainda existe alguma possibilidade de reconciliação.