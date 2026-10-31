Hora de cultivar o amor: tire sua sorte do dia deste sábado (31)

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Felipe Sena
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:30
Estudos liderados por cientistas como a Dra. Helen Fisher e o Dr. Arthur Aron demonstrou que, ao olhar a pessoa amada, acontece uma atividade intensa na Área Tegmental Ventral (ATV).
Esta região é responsável por ‘fabricar’ dopamina do cérebro, associada à motivação, ao prazer e à sobrevivência. O cérebro apaixonado exibe um comportamento similar ao de um circuito de adição ou vício, gerando vontade de estar perto um do outro.
Sorte do dia
A sorte do dia deste sábado (31), traz a mensagem de que é bom dar uma chance ao amor e a tudo de melhor que ele pode proporcionar, a calmaria e a paz. Por isso, será que não é hora de uma chance para o amor romântico?
Esse pode ser o momento de sair, ver outras pessoas, conhecer alguém. Até mesmo uma simples ida à praia, pode ser a chance de conhecer alguém.