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Hora de cultivar o amor: tire sua sorte do dia deste sábado (31)

Jornal CORREIO traz recado para seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:30

Será o momento de conhecer alguém?
Será o momento de conhecer alguém? Crédito: Imagem gerada por IA

Estudos liderados por cientistas como a Dra. Helen Fisher e o Dr. Arthur Aron demonstrou que, ao olhar a pessoa amada, acontece uma atividade intensa na Área Tegmental Ventral (ATV).

Esta região é responsável por ‘fabricar’ dopamina do cérebro, associada à motivação, ao prazer e à sobrevivência. O cérebro apaixonado exibe um comportamento similar ao de um circuito de adição ou vício, gerando vontade de estar perto um do outro.

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
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Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
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Sorte do dia por FreePik

A sorte do dia deste sábado (31), traz a mensagem de que é bom dar uma chance ao amor e a tudo de melhor que ele pode proporcionar, a calmaria e a paz. Por isso, será que não é hora de uma chance para o amor romântico?

Esse pode ser o momento de sair, ver outras pessoas, conhecer alguém. Até mesmo uma simples ida à praia, pode ser a chance de conhecer alguém.

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Recado do dia Mensagem do dia

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