RECADO

Hora de cultivar o amor: tire sua sorte do dia deste sábado (31)

Jornal CORREIO traz recado para seus leitores

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:30

Será o momento de conhecer alguém? Crédito: Imagem gerada por IA

Estudos liderados por cientistas como a Dra. Helen Fisher e o Dr. Arthur Aron demonstrou que, ao olhar a pessoa amada, acontece uma atividade intensa na Área Tegmental Ventral (ATV).

Esta região é responsável por ‘fabricar’ dopamina do cérebro, associada à motivação, ao prazer e à sobrevivência. O cérebro apaixonado exibe um comportamento similar ao de um circuito de adição ou vício, gerando vontade de estar perto um do outro.

Sorte do dia 1 de 5

A sorte do dia deste sábado (31), traz a mensagem de que é bom dar uma chance ao amor e a tudo de melhor que ele pode proporcionar, a calmaria e a paz. Por isso, será que não é hora de uma chance para o amor romântico?