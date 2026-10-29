Hora de pensar duas vezes: tire sua sorte do dia de hoje (29)

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Felipe Sena
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:30
Muitas vezes agimos por impulso sem pensar no que estamos dizendo, e em alguns momentos, magoando os outros.
Por isso, é importante respirar e agir com serenidade para que não acabe decepcionando alguém, ou até a si mesmo.
Sorte do dia
A sorte do dia de hoje (29) traz uma mensagem de resiliência, para que além de repensar duas vezes o que vai falar, mas também como vai agir em determinados momentos na vida, para que consiga o que almeja da melhor forma.