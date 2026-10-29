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Hora de pensar duas vezes: tire sua sorte do dia de hoje (29)

Melhor pensar antes do que se arrepender depois

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:30

Jornal CORREIO traz um recado para leitores
Jornal CORREIO traz um recado para leitores Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes agimos por impulso sem pensar no que estamos dizendo, e em alguns momentos, magoando os outros.

Por isso, é importante respirar e agir com serenidade para que não acabe decepcionando alguém, ou até a si mesmo.

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
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Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
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Sorte do dia por FreePik

A sorte do dia de hoje (29) traz uma mensagem de resiliência, para que além de repensar duas vezes o que vai falar, mas também como vai agir em determinados momentos na vida, para que consiga o que almeja da melhor forma.

Tags:

Recado do dia Mensagem do dia

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