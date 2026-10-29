RECADO

Hora de pensar duas vezes: tire sua sorte do dia de hoje (29)

Melhor pensar antes do que se arrepender depois

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:30

Jornal CORREIO traz um recado para leitores Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes agimos por impulso sem pensar no que estamos dizendo, e em alguns momentos, magoando os outros.

Por isso, é importante respirar e agir com serenidade para que não acabe decepcionando alguém, ou até a si mesmo.

Sorte do dia 1 de 5