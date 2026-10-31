RECADO

Hora de recalcular a rota: tire sua sorte do dia desta sexta-feira (31)

Jornal CORREIO traz mensagem de reflexão para seus leitores

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:30

Nem toda mudança é um sinal de que algo deu errado Crédito: Shutterstock | Portal EdiCase

Nem sempre a vida segue o caminho que imaginamos. Por vezes, os planos se perdem pelo percurso, algumas portas se fecham e aquilo que parecia certo já não faz tanto sentido. Mas nem toda mudança é um sinal de que algo deu errado. Às vezes, o destino apenas nos convida a olhar para outras direções.

Existem momentos em que insistir na mesma estrada só torna a caminhada mais cansativa. É preciso ter coragem para reconhecer o que ficou pelo caminho, fazer as pazes com aquilo que não aconteceu e compreender que nem todos os desejos precisam se realizar no tempo que esperamos.

Sorte do dia 1 de 5

Permita-se mudar de ideia, abandonar caminhos que já não combinam com seus sonhos e descobrir novas possibilidades. Não tenha pressa para encontrar todas as respostas. Há beleza nos recomeços e sabedoria em reconhecer quando é hora de seguir por outra estrada.

Lembre-se também de que você não precisa ter tudo planejado para dar o próximo passo. Às vezes, basta um pouco de esperança, a coragem de tentar novamente e a confiança de que o desconhecido também pode guardar boas surpresas.